William Saliba 'sudah melupakan' kekalahan Arsenal di final Liga Champions, sementara sang bek 'dijahili' oleh rekan-rekan setimnya di timnas Prancis

Sementara Saliba berusaha melupakan hasil pertandingan tersebut, rekan-rekan setimnya di timnas Prancis justru memastikan hal itu tetap menjadi bahan pembicaraan. Skuad Les Bleus diperkuat oleh lima pemain PSG yang berada di pihak pemenang pada malam itu, dan pemain Arsenal tersebut mengungkapkan bahwa suasana di meja makan sangat meriah, meskipun semua candaan dilontarkan dengan niat baik.

Saliba jelas menanggapi candaan tersebut dengan santai karena ia justru berfokus untuk meraih gelar di level internasional. “Bersama lima pemain asal Paris itu, kami terkadang membicarakan hal itu, saling menggoda sedikit di meja makan, semuanya hanya untuk bersenang-senang,” aku mantan pemain Marseille tersebut.