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Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

William Saliba 'sudah melupakan' kekalahan Arsenal di final Liga Champions, sementara sang bek 'dijahili' oleh rekan-rekan setimnya di timnas Prancis

W. Saliba
Arsenal
World Cup
France
Champions League

William Saliba mengakui bahwa ia telah melupakan kekecewaan Arsenal di final Liga Champions dan kini mengalihkan fokusnya pada prestasi di level internasional. Pemain asal Prancis itu menjadi sosok kunci bagi The Gunners selama perjalanan mereka menuju pertandingan puncak di Budapest, namun harus menelan kekalahan yang menyakitkan melawan Paris Saint-Germain.

  • Mengincar performa yang lebih baik bersama Arsenal

    Luka-luka di Budapest masih terasa segar bagi banyak pendukung Arsenal, namun Saliba sudah menatap ke masa depan. The Gunners harus menelan kekalahan 4-3 melalui adu penalti melawan PSG, hasil yang mengakhiri impian mereka meraih gelar Eropa pertama. Pemain berusia 25 tahun ini yakin bahwa tim asuhan Mikel Arteta akan memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk musim 2026-27. "Saya sudah melupakannya, saya harap kami akan kembali lebih kuat tahun depan," kata Saliba kepada para wartawan.

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    Canda-canda dengan rombongan dari Paris

    Sementara Saliba berusaha melupakan hasil pertandingan tersebut, rekan-rekan setimnya di timnas Prancis justru memastikan hal itu tetap menjadi bahan pembicaraan. Skuad Les Bleus diperkuat oleh lima pemain PSG yang berada di pihak pemenang pada malam itu, dan pemain Arsenal tersebut mengungkapkan bahwa suasana di meja makan sangat meriah, meskipun semua candaan dilontarkan dengan niat baik.

    Saliba jelas menanggapi candaan tersebut dengan santai karena ia justru berfokus untuk meraih gelar di level internasional. “Bersama lima pemain asal Paris itu, kami terkadang membicarakan hal itu, saling menggoda sedikit di meja makan, semuanya hanya untuk bersenang-senang,” aku mantan pemain Marseille tersebut.

  • Melupakan kekecewaan di Budapest

    Ejekan dari juara Eropa itu tak meredam semangatnya, karena Prancis tetap mempertahankan ikatan yang kuat saat mempersiapkan diri untuk pertandingan grup kedua mereka di turnamen ini. Bek tengah tersebut menegaskan bahwa jeda yang singkat antara tugas klub dan tim nasional membantunya mengatasi kekecewaan akibat kekalahan di final Liga Champions melalui adu penalti. Saliba menjelaskan bahwa tak ada waktu untuk terus memikirkan apa yang mungkin terjadi.

    "Itu sedikit lebih mudah, mengingat kami harus segera fokus pada Piala Dunia yang akan segera dimulai," katanya. "Meskipun tiga atau empat hari pertama memang sulit."

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    Fokus pada Piala Dunia menjadi prioritas utama

    Dengan berakhirnya musim klub, prioritas utama Saliba saat ini adalah membantu tim asuhan Didier Deschamps melewati Grup I. Prancis menjadi favorit kuat untuk pertandingan mendatang pada 22 Juni, dan ketangguhan mental Saliba akan menjadi aset kunci bagi skuad tersebut saat mereka berusaha membangun momentum di turnamen ini. Saat ini, mereka berada di peringkat kedua di bawah Norwegia dengan tiga poin. Jika Prancis menang dalam laga melawan Irak dan Norwegia meraih hasil yang sama, Les Bleus dipastikan akan lolos ke babak gugur.

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