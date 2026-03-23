William Saliba mundur dari skuad Prancis hanya sehari setelah kekalahan Arsenal di final Carabao Cup melawan Man City

Setelah akhir pekan yang melelahkan di Wembley, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa Saliba tidak akan ikut serta dalam laga persahabatan bergengsi tim nasional melawan Brasil dan Kolombia. Meskipun telah menyelesaikan pertandingan final piala Arsenal yang berakhir dengan kekalahan dari City pada hari Minggu, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa bek tersebut mengalami "nyeri berulang pada pergelangan kaki kirinya". Staf medis FFF memutuskan bahwa masalah ini memerlukan perawatan segera dan masa istirahat wajib setidaknya 10 hari. Akibatnya, Saliba akan tetap berada di London Colney untuk menjalani rehabilitasi alih-alih bergabung dengan skuad 27 pemain Didier Deschamps untuk tur Amerika Utara mereka.