William Saliba mundur dari skuad Prancis hanya sehari setelah kekalahan Arsenal di final Carabao Cup melawan Man City
Pukulan telak bagi Les Bleus di bidang kebugaran
Setelah akhir pekan yang melelahkan di Wembley, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa Saliba tidak akan ikut serta dalam laga persahabatan bergengsi tim nasional melawan Brasil dan Kolombia. Meskipun telah menyelesaikan pertandingan final piala Arsenal yang berakhir dengan kekalahan dari City pada hari Minggu, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa bek tersebut mengalami "nyeri berulang pada pergelangan kaki kirinya". Staf medis FFF memutuskan bahwa masalah ini memerlukan perawatan segera dan masa istirahat wajib setidaknya 10 hari. Akibatnya, Saliba akan tetap berada di London Colney untuk menjalani rehabilitasi alih-alih bergabung dengan skuad 27 pemain Didier Deschamps untuk tur Amerika Utara mereka.
Panggilan pertama
Absennya Saliba membuka jalan bagi Lacroix untuk meraih pengakuan internasional pertamanya di level senior. Bek berusia 25 tahun ini tampil menonjol bersama Palace asuhan Oliver Glasner musim ini, dengan mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi. Pemanggilannya ini merupakan penghargaan yang berarti atas konsistensinya di Liga Premier dan memberinya kesempatan terakhir untuk memperebutkan tempat di skuad akhir Prancis untuk Piala Dunia musim panas ini.
Lacroix mendapat kesempatan besar
Saliba telah menjadi pemain andalan Prancis sejak debutnya melawan Pantai Gading pada Maret 2022, dengan mengoleksi 31 penampilan internasional selama periode tersebut. Namun, cedera yang berulang kali dialaminya terkadang menghambat performanya di kancah internasional. Bagi Deschamps, laga persahabatan melawan Amerika Serikat ini menjadi persiapan penting menjelang Piala Dunia 2026, di mana Prancis akan bertanding di Grup I bersama Norwegia dan Senegal. Dengan turnamen yang semakin dekat, staf pelatih ingin mengevaluasi kedalaman lini pertahanan, dan absennya Saliba memungkinkan tim teknis untuk mengamati integrasi Lacroix saat menghadapi lawan-lawan elit dari Amerika Selatan.
Persiapan Prancis untuk tur ke AS terus berlanjut
Prancis akan bertandang ke Massachusetts untuk menghadapi Brasil pada 26 Maret, sebelum bertanding melawan Kolombia di Maryland tiga hari kemudian. Rangkaian pertandingan intens ini kemungkinan besar akan menjadi ujian berat bagi Lacroix, yang harus cepat beradaptasi dengan tuntutan taktis Deschamps. Keberhasilan dalam laga-laga persahabatan ini dapat membuat pemain Palace tersebut menyalip para bek cadangan lainnya dalam hierarki tim, seiring Les Bleus berupaya memantapkan rencana mereka untuk meraih kejayaan di kancah internasional di Amerika Utara.