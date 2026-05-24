William Saliba mengakui bahwa PSG 'masih menakutkan', namun bintang Arsenal yang sedang bersemangat itu yakin 'pertahanan terbaik' mampu membungkam Ousmane Dembele dan kawan-kawan

Saliba menegaskan bahwa gelar liga pertama Arsenal di bawah asuhan Arteta hanyalah awal bagi skuad saat ini. Bek tersebut juga membahas ancaman yang ditimbulkan oleh para pemain serang PSG, termasuk Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.

"Itu akan berarti banyak," kata Saliba, seperti dikutip The Standard. "Sekarang kami sudah memulai dengan Liga Premier, ini yang pertama bagi saya, jadi saya senang. Tapi saya belum puas. Saya ingin lebih. Dan ada peluang besar minggu depan di Liga Champions, jadi kami harus memberikan segalanya."

"Mereka menakutkan tahun lalu, dan mereka masih menakutkan tahun ini. Jadi tidak ada yang berubah. Kami tahu bahwa jika ingin mengalahkan mereka, kami harus 100%. Kami memiliki pertahanan terbaik musim ini. Dan ketika Anda adalah yang terbaik, Anda ingin menghadapi yang terbaik, jadi kami sangat senang memiliki penyerang seperti ini untuk dihadapi pada Sabtu depan dan saya harap kami akan memenangkan pertarungan itu."