Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
William Saliba mengakui bahwa PSG 'masih menakutkan', namun bintang Arsenal yang sedang bersemangat itu yakin 'pertahanan terbaik' mampu membungkam Ousmane Dembele dan kawan-kawan
Arsenal mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa setelah meraih gelar juara
Saliba menegaskan bahwa Arsenal belum puas meski akhirnya berhasil menjuarai Liga Premier di bawah asuhan Mikel Arteta. Pemain internasional Prancis ini memainkan peran kunci dalam perburuan gelar juara klub tersebut dan mengatakan bahwa skuad sudah menargetkan kesuksesan lebih lanjut di ajang Eropa. Arsenal kini bersiap menghadapi laga besar Liga Champions melawan PSG di Budapest. Saliba mengakui kualitas tim asuhan Enrique, terutama di lini serang, namun ia yakin rekor pertahanan The Gunners memberikan mereka kepercayaan diri menjelang pertandingan tersebut.
- (C)Getty Images
Saliba menggambarkan hasrat Arsenal untuk meraih lebih banyak kesuksesan
Saliba menegaskan bahwa gelar liga pertama Arsenal di bawah asuhan Arteta hanyalah awal bagi skuad saat ini. Bek tersebut juga membahas ancaman yang ditimbulkan oleh para pemain serang PSG, termasuk Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.
"Itu akan berarti banyak," kata Saliba, seperti dikutip The Standard. "Sekarang kami sudah memulai dengan Liga Premier, ini yang pertama bagi saya, jadi saya senang. Tapi saya belum puas. Saya ingin lebih. Dan ada peluang besar minggu depan di Liga Champions, jadi kami harus memberikan segalanya."
"Mereka menakutkan tahun lalu, dan mereka masih menakutkan tahun ini. Jadi tidak ada yang berubah. Kami tahu bahwa jika ingin mengalahkan mereka, kami harus 100%. Kami memiliki pertahanan terbaik musim ini. Dan ketika Anda adalah yang terbaik, Anda ingin menghadapi yang terbaik, jadi kami sangat senang memiliki penyerang seperti ini untuk dihadapi pada Sabtu depan dan saya harap kami akan memenangkan pertarungan itu."
Arsenal akhirnya mengakhiri masa-masa penuh kekecewaan yang telah berlangsung bertahun-tahun
Kemenangan di Liga Premier itu juga mengakhiri rentetan kegagalan yang mengecewakan bagi Arsenal, yang selalu finis sebagai runner-up dalam tiga musim sebelumnya. Saliba mengakui bahwa kekecewaan-kekecewaan itu sulit untuk diterima.
"Saya tahu akan sulit untuk memenangkan Liga Premier, tapi tentu saja selama tiga tahun kami finis di posisi kedua, dan itu sulit karena pada dua tahun pertama kami pantas memenangkan Liga Premier," tambah Saliba.
"Setiap pertandingan di Liga Premier sangat sulit, bahkan jika Anda menghadapi tim papan bawah. Akhirnya kami memenangkan liga dan kami harus melakukannya lagi musim depan."
- AFP
Arsenal memburu gelar Eropa
Perhatian Arsenal kini sepenuhnya tertuju pada laga penentuan Liga Champions melawan PSG, saat mereka berupaya meraih gelar bergengsi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Saliba dan barisan pertahanan Arsenal akan menghadapi ujian terberat mereka sejauh ini saat berhadapan dengan salah satu lini serang paling berbahaya di benua Eropa, namun kepercayaan diri di dalam skuad tetap tinggi setelah akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar Premier League.