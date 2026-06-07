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William Saliba memberi kabar gembira bagi timnas Prancis di tengah krisis cedera, sementara Didier Deschamps melontarkan peringatan tegas terkait pemanggilan Ousmane Dembélé
Kekhawatiran terkait kondisi fisik Saliba telah diabaikan
Bek Arsenal tersebut telah berjuang melawan masalah punggung yang berkepanjangan, sehingga memicu spekulasi bahwa bek tengah tersebut memerlukan tindakan bedah jangka panjang setelah turnamen ini berakhir. Namun, Deschamps dengan cepat menepis kekhawatiran terkait ketersediaannya untuk laga persahabatan mendatang melawan Irlandia Utara dan Piala Dunia itu sendiri.
"Semua 26 pemain akan tersedia untuk pertandingan besok," kata Deschamps kepada Telefoot menjelang pertandingan melawan Irlandia Utara. "Dia sedang dirawat oleh staf medis, dan kami juga mengelola kondisinya berdasarkan bagaimana perasaannya. Namun, ini adalah masalah yang sudah dia alami selama beberapa minggu dan tidak menghalanginya untuk bermain di setiap pertandingan bersama Arsenal, termasuk final Liga Champions selama 120 menit."
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Dembele kembali berlatih setelah meraih gelar juara Eropa
Sementara Saliba menjalani proses pemulihannya, Dembele dipastikan akan kembali bergabung dengan tim setelah masa istirahat. Pemain sayap PSG itu ditinggalkan di bangku cadangan saat kekalahan 2-1 baru-baru ini dari Pantai Gading, setelah diberi waktu tambahan untuk pulih dari kemenangan final Liga Champions yang melelahkan melawan Arsenal. Deschamps kini telah mengonfirmasi bahwa penyerang eksplosif tersebut berpeluang menjadi starter dalam laga pemanasan terakhir pada hari Senin.
Ketika ditanya secara langsung apakah mantan pemain Barcelona itu akan masuk dalam susunan pemain, Deschamps menjawab: "Ya, seperti pemain lainnya. Ousmane adalah salah satu pemain, seperti Desire (Doue), yang tidak bermain setelah final. Saya merasa penting baginya untuk pulih." Kembalinya kecepatan dan trik-trik pemenang Ballon d'Or ini akan menjadi pemandangan yang disambut baik bagi tim Prancis yang sedang berusaha menemukan ritme permainan mereka.
Ketegangan internal seputar hak citra
Namun, tidak semuanya berjalan mulus di kubu Prancis. Beredar laporan mengenai suasana yang sangat tegang seputar penggunaan hak citra para pemain. Bintang-bintang seperti Kylian Mbappé dan Rayan Cherki dilaporkan tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) terkait kampanye promosi untuk sebuah operator taruhan olahraga.
Para bintang tersebut meminta klarifikasi dari federasi, dengan laporan tersebut menyatakan bahwa mereka "tidak senang karena banyak foto mereka digunakan dalam kampanye iklan untuk perusahaan taruhan, yang merupakan mitra resmi FFF." Meskipun gangguan di luar lapangan ini mengancam, Deschamps berharap fokus tetap tertuju pada lapangan saat skuad bersiap untuk pertandingan persahabatan terakhir mereka di Eropa.
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Pertandingan pembuka Piala Dunia sudah di depan mata
Segala sesuatunya saat ini sedang dipersiapkan menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026, di mana Prancis akan berhadapan dengan lawan yang sudah tak asing lagi, Senegal. Kenangan tahun 2002 masih membekas, dan Deschamps bertekad untuk menghindari kesalahan serupa kali ini. Kehadiran Saliba yang sudah pulih dan Dembele yang segar kembali memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan untuk melewati Grup I yang sulit.
Dengan persiapan akhir yang akan ditutup dalam pertandingan melawan Irlandia Utara, fokus selanjutnya akan beralih ke pemeliharaan kebugaran para pemain kunci sambil mengintegrasikan para pemenang Liga Champions yang baru bergabung ke dalam skema taktis. Les Bleus sekali lagi menjadi salah satu favorit, dan dengan kembalinya para bintang mereka, ekspektasi di Paris setinggi langit.