Bek Arsenal tersebut telah berjuang melawan masalah punggung yang berkepanjangan, sehingga memicu spekulasi bahwa bek tengah tersebut memerlukan tindakan bedah jangka panjang setelah turnamen ini berakhir. Namun, Deschamps dengan cepat menepis kekhawatiran terkait ketersediaannya untuk laga persahabatan mendatang melawan Irlandia Utara dan Piala Dunia itu sendiri.

"Semua 26 pemain akan tersedia untuk pertandingan besok," kata Deschamps kepada Telefoot menjelang pertandingan melawan Irlandia Utara. "Dia sedang dirawat oleh staf medis, dan kami juga mengelola kondisinya berdasarkan bagaimana perasaannya. Namun, ini adalah masalah yang sudah dia alami selama beberapa minggu dan tidak menghalanginya untuk bermain di setiap pertandingan bersama Arsenal, termasuk final Liga Champions selama 120 menit."