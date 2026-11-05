Setelah meratapi nasib saat menyaksikan Saliba mengalami masalah punggung ketika membela negaranya di Amerika Utara, Arsenal harus mengambil sejumlah keputusan besar pada bursa transfer terakhir. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan dana besar demi mendatangkan pelapis yang sudah teruji bagi pemain andalan mereka yang mengenakan nomor punggung 2.

Konsa, yang baru saja membantu Aston Villa menjuarai Liga Europa dan Inggris finis ketiga di ajang utama FIFA, direkrut dari rival domestik. Juara bertahan Liga Primer Inggris itu menyadari pentingnya memiliki kedalaman skuad di setiap lini.

Dengan Saliba harus absen selama beberapa bulan, Konsa dapat langsung bermain bersama Gabriel Magalhaes dan mulai menunjukkan kelayakannya untuk menjadi bagian reguler dari rencana Mikel Arteta. Ia telah tampil 14 kali di semua kompetisi dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 2-0 atas Everton.

Pemain berusia 29 tahun itu mengalami “masalah” tersendiri dalam laga Liga Champions melawan Slavia Praha, yang bisa membuka peluang bagi Saliba. Pemain asal Prancis itu tidak dimainkan meski berada di bangku cadangan di Ceko, setelah kembali berlatih penuh, dan kini kembali berpeluang masuk susunan pemain inti.