William Saliba kembali bugar vs Ezri Konsa yang sedang tampil apik: Siapa yang menjadi starter untuk Arsenal setelah bek timnas Prancis itu pulih dari cedera punggung di Piala Dunia?
Arsenal belanja besar setelah Saliba dipastikan absen
Setelah meratapi nasib saat menyaksikan Saliba mengalami masalah punggung ketika membela negaranya di Amerika Utara, Arsenal harus mengambil sejumlah keputusan besar pada bursa transfer terakhir. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan dana besar demi mendatangkan pelapis yang sudah teruji bagi pemain andalan mereka yang mengenakan nomor punggung 2.
Konsa, yang baru saja membantu Aston Villa menjuarai Liga Europa dan Inggris finis ketiga di ajang utama FIFA, direkrut dari rival domestik. Juara bertahan Liga Primer Inggris itu menyadari pentingnya memiliki kedalaman skuad di setiap lini.
Dengan Saliba harus absen selama beberapa bulan, Konsa dapat langsung bermain bersama Gabriel Magalhaes dan mulai menunjukkan kelayakannya untuk menjadi bagian reguler dari rencana Mikel Arteta. Ia telah tampil 14 kali di semua kompetisi dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 2-0 atas Everton.
Pemain berusia 29 tahun itu mengalami “masalah” tersendiri dalam laga Liga Champions melawan Slavia Praha, yang bisa membuka peluang bagi Saliba. Pemain asal Prancis itu tidak dimainkan meski berada di bangku cadangan di Ceko, setelah kembali berlatih penuh, dan kini kembali berpeluang masuk susunan pemain inti.
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Haruskah Saliba menjadi starter untuk Arsenal ketimbang Konsa?
Ketika ditanya apakah Saliba harus langsung kembali dimainkan, atau apakah Konsa sudah tampil cukup baik untuk mengamankan posisi bek tengah untuk saat ini, mantan bek Arsenal William Gallas, yang berbicara dalam kerja sama dengan SeatPick, platform terkemuka untuk tiket Arsenal, mengatakan kepada GOAL: “Jadi pertanyaannya, ketika William Saliba kembali, apakah dia akan langsung bermain? Saya rasa tidak, karena kondisinya belum sepenuhnya bugar. Dia akan bermain dalam beberapa pertandingan untuk mencoba kembali ke kondisi terbaik, tetapi setelah itu pelatih harus mengambil keputusan yang tepat tentang siapa yang akan bermain bersama Gabriel.
“Dalam sepakbola, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Saya tidak akan terkejut jika melihat duet William Saliba dan Ezri Konsa karena musim ini akan sangat panjang. Gabriel juga harus diberi waktu istirahat, jadi Saliba pasti akan mendapat kesempatan bermain selama beberapa menit untuk memulihkan kondisinya. Setelah itu, pelatih akan mengambil keputusan yang tepat mengenai apa yang terbaik bagi tim.”
Arsenal memburu trofi di berbagai kompetisi
Meski Arsenal tersingkir secara dramatis dari Carabao Cup oleh klub League Two Fleetwood Town, mereka masih bersaing memperebutkan gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions, sekaligus bersiap memulai kembali perjuangan di Piala FA pada 2027.
Partisipasi di berbagai kompetisi semestinya membuat semua pihak senang. Arteta dapat mengistirahatkan pemain dan merotasi skuad sesuai keinginannya. Gallas menambahkan soal rotasi skuad bertabur bintang di London utara: “Saya tidak akan mengatakan ini masalah bagi Arsenal, tetapi ini hal tersulit yang bisa dialami pemain seperti William Saliba, terutama ketika Anda sedang tampil bagus dan menjadi pilihan utama di posisi bek tengah, lalu mengalami cedera selama berbulan-bulan.
“Anda harus bekerja keras, benar-benar sangat keras, untuk kembali ke kondisi terbaik dan kembali bugar. Pada saat yang sama, bek lain bermain di posisi Anda dan tampil bagus. Dari luar, situasi itu sangat sulit bagi pemain yang cedera.”
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Jadwal Arsenal 2026-27: Laga melawan Hull sebelum jeda internasional
Arsenal masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum jeda internasional November, yakni laga kandang di kasta tertinggi melawan Hull City pada Sabtu. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada Saliba dan Konsa dalam beberapa pekan ke depan, sementara Prancis dan Inggris bersiap menghadapi pertandingan UEFA Nations League.
Arsenal tentu tidak ingin kebugaran pemain-pemain kuncinya di Stadion Emirates dipertaruhkan tanpa perlu. Mereka perlu memiliki sebanyak mungkin pilihan pemain hingga menentukan susunan tim menjadi sulit.
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