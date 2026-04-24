William Gallas mendesak Chelsea untuk mengabaikan Cesc Fabregas dan merekrut pelatih La Liga yang 'tegas' agar bisa 'segera meraih gelar' setelah pemecatan Liam Rosenior
Rosenior dipecat setelah kekalahan telak dari Brighton
Chelsea kembali mencari manajer baru setelah BlueCo memberhentikan Rosenior yang baru menjabat sebentar, menyusul kekalahan telak 3-0 di kandang Brighton. Mantan manajer Hull City itu hanya bertahan sedikit lebih dari tiga bulan setelah menggantikan Enzo Maresca pada Januari, namun kurangnya kemajuan memaksa dewan direksi untuk mengambil tindakan. Meskipun Andoni Iraola dari Bournemouth dan Cesc Fabregas dari Como menjadi favorit dalam taruhan, klub kini harus memutuskan apakah akan tetap mengandalkan pemain muda atau memilih pengalaman.
Permintaan akan kepemimpinan yang disiplin
Gallas yakin bahwa mantan klubnya membutuhkan seorang pemenang ulung untuk mengubah budaya ruang ganti, bukan pelatih muda yang sedang naik daun. Ia berpendapat bahwa penampilan tim belakangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan seorang manajer yang siap bersikap tegas terhadap para pemainnya.
Saat membahas mengapa bos Atletico Madrid, Simeone, adalah kandidat ideal untuk segera membawa trofi kembali ke London barat, Gallas mengatakan kepada Boyle Sports: "Saya pikir itu semua tergantung pada apa yang Anda cari. Untuk jangka panjang, Anda bisa mendatangkan Cesc Fabregas karena dia sedang tampil bagus bersama klubnya saat ini. Dia masih muda dan mampu berkomunikasi dengan skuad yang juga muda. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam jangka panjang, dia bisa membawa Chelsea kembali ke posisi yang diinginkan semua orang.
"Jika Anda memikirkan jangka pendek, untuk meraih kesuksesan segera, mereka membutuhkan sosok berpengalaman yang bisa memimpin mereka seperti Diego Simeone, dan dengan kepribadiannya, dia bisa meraih gelar dengan cepat bersama Chelsea. Mungkin para pemain Chelsea juga membutuhkannya karena kita perlu melihat lebih banyak pejuang dan prajurit di tim setelah apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Saya pikir Anda membutuhkan manajer seperti itu yang sedikit lebih tegas terhadap para pemain."
Strategi perekrutan yang bermasalah terungkap
Gallas juga menyinggung para direktur olahraga klub, dengan menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi saat ini merupakan akibat langsung dari kegagalan merekrut pemain berpengalaman. Ia berpendapat bahwa fokus yang terlalu berlebihan pada pemain muda telah membuat tim kehilangan tulang punggung atau pemimpin yang mampu menangani situasi bertekanan tinggi.
Menyikapi masalah mendasar dalam pembentukan skuad dan kurangnya otoritas pertahanan di Chelsea, Gallas menambahkan: "Saya telah membicarakan masalah ini selama bertahun-tahun dan saya pikir orang-orang yang bertanggung jawab atas perekrutan pemain, beberapa di antaranya perlu bekerja lebih baik.
"Mereka perlu memahami betapa pentingnya mendatangkan pemain berpengalaman ke dalam skuad, terutama di lini pertahanan, tetapi juga di lini tengah atau lini serang. Anda membutuhkan pemain berpengalaman di setiap lini tim. Di posisi bek tengah, Anda membutuhkan pengalaman di tengah barisan pertahanan. Sebagai bek tengah, Anda perlu memiliki satu pemain yang bisa mengendalikan situasi, yang bisa berkomunikasi dengan para beknya, yang bisa berkomunikasi dengan para gelandangnya, dan menanggung tekanan di pundaknya."
Simeone tetap menjadi lawan yang tangguh
Mendatangkan Simeone dari Metropolitano tetap menjadi tantangan besar, karena pelatih berusia 55 tahun itu terikat kontrak dengan Atletico hingga Juni 2027. Status legendarisnya didukung oleh koleksi trofi yang sangat banyak, termasuk dua gelar La Liga, dua trofi Liga Europa, dua Piala Super UEFA, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Saat ini ia sedang mempersiapkan timnya untuk semifinal Liga Champions melawan Arsenal, sebuah kompetisi elit yang menyoroti kesenjangan taktis yang saat ini dihadapi oleh The Blues yang sedang goyah.