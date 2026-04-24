William Gallas mendesak Chelsea untuk mengabaikan Cesc Fabregas dan merekrut pelatih La Liga yang 'tegas' agar bisa 'segera meraih gelar' setelah pemecatan Liam Rosenior

Gallas yakin bahwa mantan klubnya membutuhkan seorang pemenang ulung untuk mengubah budaya ruang ganti, bukan pelatih muda yang sedang naik daun. Ia berpendapat bahwa penampilan tim belakangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan seorang manajer yang siap bersikap tegas terhadap para pemainnya.

Saat membahas mengapa bos Atletico Madrid, Simeone, adalah kandidat ideal untuk segera membawa trofi kembali ke London barat, Gallas mengatakan kepada Boyle Sports: "Saya pikir itu semua tergantung pada apa yang Anda cari. Untuk jangka panjang, Anda bisa mendatangkan Cesc Fabregas karena dia sedang tampil bagus bersama klubnya saat ini. Dia masih muda dan mampu berkomunikasi dengan skuad yang juga muda. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam jangka panjang, dia bisa membawa Chelsea kembali ke posisi yang diinginkan semua orang.

"Jika Anda memikirkan jangka pendek, untuk meraih kesuksesan segera, mereka membutuhkan sosok berpengalaman yang bisa memimpin mereka seperti Diego Simeone, dan dengan kepribadiannya, dia bisa meraih gelar dengan cepat bersama Chelsea. Mungkin para pemain Chelsea juga membutuhkannya karena kita perlu melihat lebih banyak pejuang dan prajurit di tim setelah apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Saya pikir Anda membutuhkan manajer seperti itu yang sedikit lebih tegas terhadap para pemain."