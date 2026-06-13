Will Still mendapat pekerjaan baru! Manajer berusia 33 tahun itu kembali ke Ligue 1 enam bulan setelah dipecat dari Southampton

Reputasi Still di Prancis terbentuk selama masa kerjanya yang mengesankan di Reims, di mana ia muncul sebagai salah satu pelatih muda yang paling banyak dibicarakan di Eropa. Meskipun mengalami kegagalan di Liga Premier, Auxerre bergerak cepat untuk mengamankan jasa seorang manajer yang profilnya tetap sangat dihormati di Ligue 1. Presiden Auxerre, Baptiste Malherbe, mengungkapkan keyakinannya terhadap penunjukan tersebut setelah pengumuman klub.

"Atas nama semua orang di AJ Auxerre, saya menyambut Will Still dan mendoakan kesuksesan baginya dalam proyek klub ini," katanya di situsweb resmi klub. "Semua sumber daya AJA akan bersatu mendukungnya agar ia dapat berhasil dalam misinya dan melanjutkan kemajuan olahraga klub. Selamat datang, Will!"







