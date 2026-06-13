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Will Still mendapat pekerjaan baru! Manajer berusia 33 tahun itu kembali ke Ligue 1 enam bulan setelah dipecat dari Southampton
Still memulai babak baru di Auxerre
Auxerre telah mengonfirmasi penunjukan Still sebagai pelatih kepala tim utama klub tersebut setelah berpisah dengan Christophe Pelissier. Pelatih berusia 33 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu musim, dan akan memimpin tim mulai dari awal persiapan pra-musim. Keputusan ini menandai kembalinya Still ke lingkungan yang sudah dikenalnya di Ligue 1 setelah sempat menangani Southampton, di mana ia dipecat pada akhir tahun lalu. Ia tiba di Stade Abbe-Deschamps saat Auxerre terus berupaya untuk memperkuat posisinya di kasta tertinggi sepak bola Prancis.
Pihak manajemen Auxerre menyambut pelatih barunya
Reputasi Still di Prancis terbentuk selama masa kerjanya yang mengesankan di Reims, di mana ia muncul sebagai salah satu pelatih muda yang paling banyak dibicarakan di Eropa. Meskipun mengalami kegagalan di Liga Premier, Auxerre bergerak cepat untuk mengamankan jasa seorang manajer yang profilnya tetap sangat dihormati di Ligue 1. Presiden Auxerre, Baptiste Malherbe, mengungkapkan keyakinannya terhadap penunjukan tersebut setelah pengumuman klub.
"Atas nama semua orang di AJ Auxerre, saya menyambut Will Still dan mendoakan kesuksesan baginya dalam proyek klub ini," katanya di situsweb resmi klub. "Semua sumber daya AJA akan bersatu mendukungnya agar ia dapat berhasil dalam misinya dan melanjutkan kemajuan olahraga klub. Selamat datang, Will!"
Seorang pelatih berpengalaman di Ligue 1 kembali
Karier Still di dunia kepelatihan sepak bola berkembang dengan pesat. Setelah menjabat sebagai pelatih di Belgia bersama Lierse SK dan Beerschot VA, ia bergabung dengan Reims dan akhirnya menjadi manajer termuda yang memimpin tim di lima liga utama Eropa pada usia 30 tahun.
Prestasi terbesarnya terjadi di Reims, di mana gaya permainannya yang agresif membantu klub tersebut mencatatkan 19 pertandingan tak terkalahkan, yang merupakan rekor terpanjang keenam dalam sejarah Ligue 1. Ia membawa tim tersebut finis di peringkat ke-11 pada musim 2022-23 sebelum naik ke peringkat kesembilan pada musim berikutnya. Prestasi tersebut membawanya pindah ke Lens, di mana ia terus mencatatkan hasil yang solid sebelum menerima tantangan untuk melatih Southampton di Inggris.
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Membangun masa depan Auxerre
Still kini akan memulai persiapan untuk musim 2026-27 dan berupaya menerapkan gaya permainan intens yang menjadi ciri khasnya. Perhatian juga diperkirakan akan beralih ke perekrutan pemain, dengan harapan Auxerre bahwa pengalaman dan identitas taktis Still dapat membantu memperkuat skuad serta mendorong klub ini melampaui sekadar berjuang menghindari degradasi setelah finis di peringkat ke-15 musim lalu.