Meski memulai pertandingan dengan ideal di papan skor, Chelsea mengalami kemunduran besar hanya 20 menit setelah laga dimulai. Walsh tampak mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar, dengan Lexi Potter masuk menggantikannya di lini tengah.

Setelah Walsh ditarik keluar, Austria Wien menjadi lebih percaya diri dan mulai menguji pertahanan tuan rumah sebelum jeda. Virginia Kirchberger menyia-nyiakan peluang emas dengan tendangannya melambung di atas mistar, sementara Louise Schoffel melepaskan tembakan yang melebar saat tim Austria itu berusaha menyamakan kedudukan.

Sebelum gangguan akibat cedera itu, Alyssa Thompson tampil hidup di sisi kanan serangan Chelsea. Pemain sayap itu berlari melewati pengawalnya dan melepaskan tembakan yang tipis melebar, sebelum memberi umpan kepada Malard, yang menanduk bola sedikit melenceng dari sasaran.