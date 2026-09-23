AFP
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Wieke Kaptein mencetak gol cepat saat Chelsea susah payah melewati debutan Liga Champions, Austria Wien
Kemenangan susah payah membuka kampanye Eropa
Chelsea memulai kampanye fase liga Liga Champions Wanita mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Austria Wien yang tampil penuh semangat di Plough Lane. Kaptein menjadi penentu kemenangan dalam laga malam di Wimbledon. Pemain berusia 21 tahun itu melepaskan tembakan indah pada menit ke-11 dari tepi kotak penalti yang membentur sisi bawah mistar gawang sebelum masuk ke gawang.
Pelatih Sonia Bompastor membuat tiga perubahan dari kemenangan akhir pekan atas Birmingham, dengan memasukkan kiper Livia Peng bersama Katie McCabe dan Melvine Malard. Meski penampilannya jauh dari kata nyaman, Chelsea menunjukkan daya juang besar untuk mengamankan tiga poin penuh.
- AFP
Kekhawatiran cedera Walsh membayangi keunggulan awal
Meski memulai pertandingan dengan ideal di papan skor, Chelsea mengalami kemunduran besar hanya 20 menit setelah laga dimulai. Walsh tampak mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar, dengan Lexi Potter masuk menggantikannya di lini tengah.
Setelah Walsh ditarik keluar, Austria Wien menjadi lebih percaya diri dan mulai menguji pertahanan tuan rumah sebelum jeda. Virginia Kirchberger menyia-nyiakan peluang emas dengan tendangannya melambung di atas mistar, sementara Louise Schoffel melepaskan tembakan yang melebar saat tim Austria itu berusaha menyamakan kedudukan.
Sebelum gangguan akibat cedera itu, Alyssa Thompson tampil hidup di sisi kanan serangan Chelsea. Pemain sayap itu berlari melewati pengawalnya dan melepaskan tembakan yang tipis melebar, sebelum memberi umpan kepada Malard, yang menanduk bola sedikit melenceng dari sasaran.
Peng menjaga nirbobol di bawah tekanan
Chelsea berusaha memperlebar keunggulan tipis mereka pada babak kedua, dengan Kaptein kembali melepaskan percobaan keras yang ditepis Jasmin Pal sebelum bola susulan Sandy Baltimore diblok. Kemudian pada babak ini, Sjoeke Nusken melepaskan tendangan voli di atas mistar dari umpan silang Ellie Carpenter.
Namun, tim tamu yang tampil ngotot terus menghadirkan ancaman nyata lewat serangan balik. Peng melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa untuk menjaga Austria Wien tetap tertahan, dengan brilian menepis satu percobaan ke luar sisi gawang demi mempertahankan nirbobol.
Chelsea selamat dari ancaman besar saat laga menyisakan 15 menit ketika Modesta Uka dari Wien bergerak bertenaga ke ruang kosong dan melihat tembakan kerasnya memantul dari tiang kanan.
- Getty Images Sport
Semua mata tertuju pada duel krusial Arsenal
Mengamankan tiga poin pada laga pembuka fase liga memberi Chelsea pijakan ideal saat mereka memburu kelolosan di Eropa. Perhatian kini akan beralih ke pertandingan berikutnya.
Tim asuhan Bompastor tidak akan memiliki banyak waktu untuk memulihkan diri saat mereka bersiap menghadapi duel domestik besar. Chelsea menjamu rival sesama London, Arsenal, di Stamford Bridge pada hari Minggu, ketika penampilan solid lainnya akan kembali dibutuhkan.
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