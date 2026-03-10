Getty
Diterjemahkan oleh
Weston McKennie eksklusif: Gelandang Juventus membongkar karakter dan kepemimpinan ruang ganti timnas AS menjelang Piala Dunia di kandang sendiri musim panas ini
McKennie telah menjadi pemimpin di Juventus dan Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT).
Amerika Serikat, bersama tetangganya Kanada dan Meksiko, sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga global pada musim panas ini. Mauricio Pochettino adalah orang yang ditugaskan untuk memenuhi ekspektasi, sementara generasi emas talenta Amerika Serikat berusaha untuk mencatat sejarah.
Beberapa anggota tim tersebut, banyak di antaranya bermain di klub-klub top Eropa, seharusnya berada di puncak performa mereka saat turnamen internasional besar digelar di kandang sendiri.
McKennie, yang meninggalkan Texas asalnya untuk bergabung dengan Schalke di Jerman pada 2016, termasuk dalam kategori pemain berpengalaman dengan 62 penampilan tim senior dan pengalaman di Liga Champions. Bersama dengan Christian Pulisic dan Tyler Adams, ia merupakan figur inspiratif yang akan menjadi andalan timnas AS saat tampil di panggung Piala Dunia.
- Getty
Kapten yang luar biasa: Kualitas yang dilihat McKennie pada pemimpin teratas
Berbicara bersama Vita Coco, McKennie mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang kapten: “Bagi saya, kualitas kepemimpinan yang paling penting adalah konsistensi, tanggung jawab, dan memberikan contoh setiap hari dalam latihan dan pertandingan. Saya beruntung pernah bermain bersama kapten-kapten yang kuat di Juventus FC dan tim nasional AS, orang-orang yang menetapkan standar melalui kerja keras mereka, komunikasi, dan cara mereka bersikap di dalam dan di luar lapangan.”
McKennie sendiri telah mengenakan ban kapten, mengambil peran tersebut untuk pertama kalinya bersama Juventus pada Januari 2025. Ia kemudian memimpin Bianconeri melawan Al Ain dan Wydad di Piala Dunia Klub FIFA - sebuah acara yang juga digelar di Amerika Serikat.
Dia ditantang untuk tumbuh dalam tanggung jawab tersebut, dengan mantan bintang USMNT Stuart Holden mengatakan dalam podcast State of the Union: “Ketika situasi di lapangan memanas, terutama melawan Meksiko, dia adalah orang pertama yang ingin bertarung. Dan saya suka itu. Saya suka ketangguhannya.
“Saya pikir dia adalah pesaing sejati. Saya pikir begitu pertandingan dimulai, dia ada di sana. Tapi dia adalah orang yang kadang-kadang saya lihat dan saya ingin sedikit lebih dari dia - sedikit lebih banyak kepemimpinan, sedikit lebih tenang, sedikit lebih banyak kehadiran yang menenangkan di momen-momen terbesar, untuk menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa saya ada untuk kalian.”
Para pemain yang bersemangat: Tim USMNT dipenuhi dengan pemain-pemain berkarisma.
McKennie adalah salah satu pemain paling menonjol di skuad USMNT, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan semangat kerjanya yang menular dan hasrat hidupnya yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dia bercerita kepada GOAL tentang rekan-rekannya yang dia sukai saat mengikuti pemusatan latihan internasional: “Kami memiliki banyak pribadi yang kuat dalam grup ini, yang membuat pemusatan latihan tetap kompetitif dan menyenangkan sekaligus. Selalu menyenangkan berada di sekitar orang-orang yang membawa energi setiap hari, membuat suasana santai di luar lapangan, dan kemudian fokus saat waktunya bekerja.”
Bagaimana McKennie mempersiapkan diri untuk tugas di Piala Dunia 2026
McKennie mampu mengaktifkan dan menonaktifkan tombol tersebut dengan bantuan Vita Coco, setelah menjadi dutaglobal untuk merek air kelapa terkemuka di Amerika yang menyediakan bahan-bahan sederhana dan elektrolit alami untuk atlet elit dan penggemar olahraga sehari-hari.
Ketika ditanya tentang manfaat kemitraan tersebut bagi permainannya dan gaya hidupnya, pria karismatik berusia 27 tahun itu menambahkan: “Kemitraan ini terasa sangat selaras dengan posisi saya dalam karier, karena saya fokus pada keberlanjutan, konsistensi, dan merawat tubuh saya agar dapat terus berprestasi di level tinggi. Vita Coco sudah menjadi bagian dari rutinitas harian saya, jadi bermitra dengan mereka terasa sangat alami. Saya meminumnya sepanjang hari untuk tetap terhidrasi, dan hal itu mendukung cara saya berlatih, pulih, dan menjaga keseimbangan. Konsistensi membantu saya memenuhi tuntutan fisik olahraga, dan Vita Coco adalah pilihan yang mudah dan cocok dengan ritme harian saya.”
Jadwal tersebut akan semakin padat. Juventus terus berjuang untuk lolos ke Liga Champions 2026-27 melalui upaya mereka di Serie A, sementara timnas AS memiliki empat pertandingan persahabatan - termasuk satu melawan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo - sebelum memulai kampanye Piala Dunia mereka dalam pertandingan melawan Paraguay pada 13 Juni.
Iklan