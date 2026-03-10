Weston McKennie eksklusif: Gelandang Juventus membongkar karakter dan kepemimpinan ruang ganti timnas AS menjelang Piala Dunia di kandang sendiri musim panas ini

Berbicara bersama Vita Coco, McKennie mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang kapten: “Bagi saya, kualitas kepemimpinan yang paling penting adalah konsistensi, tanggung jawab, dan memberikan contoh setiap hari dalam latihan dan pertandingan. Saya beruntung pernah bermain bersama kapten-kapten yang kuat di Juventus FC dan tim nasional AS, orang-orang yang menetapkan standar melalui kerja keras mereka, komunikasi, dan cara mereka bersikap di dalam dan di luar lapangan.”

McKennie sendiri telah mengenakan ban kapten, mengambil peran tersebut untuk pertama kalinya bersama Juventus pada Januari 2025. Ia kemudian memimpin Bianconeri melawan Al Ain dan Wydad di Piala Dunia Klub FIFA - sebuah acara yang juga digelar di Amerika Serikat.

Dia ditantang untuk tumbuh dalam tanggung jawab tersebut, dengan mantan bintang USMNT Stuart Holden mengatakan dalam podcast State of the Union: “Ketika situasi di lapangan memanas, terutama melawan Meksiko, dia adalah orang pertama yang ingin bertarung. Dan saya suka itu. Saya suka ketangguhannya.

“Saya pikir dia adalah pesaing sejati. Saya pikir begitu pertandingan dimulai, dia ada di sana. Tapi dia adalah orang yang kadang-kadang saya lihat dan saya ingin sedikit lebih dari dia - sedikit lebih banyak kepemimpinan, sedikit lebih tenang, sedikit lebih banyak kehadiran yang menenangkan di momen-momen terbesar, untuk menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa saya ada untuk kalian.”