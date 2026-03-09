Getty
Weston McKennie eksklusif: Bintang USMNT dan Juventus mengakui 'tekanan' Piala Dunia di kandang sendiri dan mengungkapkan 'motivasi ekstra' untuk sukses di bawah asuhan Mauricio Pochettino
McKennie merupakan bagian dari 'Generasi Emas' Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT).
McKennie kini telah menjadi pemain berpengalaman, setelah melakukan debut internasional seniornya pada tahun 2017, dan telah mengumpulkan 62 caps untuk negaranya. Ia telah menjadi salah satu bintang utama dalam generasi yang terus disebut sebagai 'Generasi Emas'.
Timnas AS berada dalam posisi yang menguntungkan karena dapat mengandalkan sejumlah pemain yang bermain di klub-klub top Eropa. McKennie termasuk dalam kategori tersebut dan baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Juventus, klub raksasa Serie A.
Rekan senegaranya, Christian Pulisic, juga berada di Italia, bermain untuk AC Milan, sementara Tyler Adams dan Brenden Aaronson berkompetisi di Liga Premier Inggris. Folarin Balogun berada di Prancis bersama Monaco, bersama bintang Marseille Tim Weah, dan Ricardo Pepi terus mengesankan di PSV, juara Belanda.
Dengan menggabungkan semua talenta tersebut, USMNT memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka dapat bersaing di panggung olahraga terbesar. Basis penggemar yang antusias siap mendukung mereka dalam perjalanan epik menuju Piala Dunia.
Bagaimana USMNT dapat memaksimalkan keunggulan kandang
Ketika ditanya tentang bagaimana Amerika Serikat dapat memaksimalkan keunggulan bermain di kandang, McKennie - yang berbicara bekerja sama dengan Vita Coco - mengatakan kepada GOAL: “Bermain di kandang sendiri membawa energi yang berbeda. Ada kegembiraan, kebanggaan, dan motivasi ekstra karena tahu para penggemar kita ada di sana bersama kita. Ada tekanan juga, tapi saya berusaha menerimanya dan mengarahkannya ke dalam permainan saya.”
Mantan bintang USMNT Brad Friedel telah berbagi pandangannyadengan GOAL tentang apa yang bisa menjadi kesuksesan bagi tim Pochettino musim panas ini: “Harapan saya adalah kita lolos dari fase grup. Saya pikir melampaui ekspektasi adalah melewati perempat final. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan menjadi kesuksesan atau kegagalan, seperti babak gugur, sampai kita melihat undian dan pertandingan babak gugur. Tidak ada yang memalukan jika kita tersingkir oleh Brasil atau Inggris. Itu hanya terjadi. Bagi saya, yang penting adalah cara bagaimana hal itu terjadi.
“Mauricio saya kenal dengan baik dan dia akan memiliki tim yang siap, bugar, yang akan berjuang untuk semua orang, dan mereka akan bersaing dengan baik. Itulah mengapa saya pikir dalam periode tiga pertandingan di fase grup, mereka bisa lolos dari fase grup - itulah yang saya harapkan. Setelah itu, sayangnya, tidak peduli seberapa keras Anda bersaing melawan beberapa tim di Piala Dunia - itulah mengapa begitu sedikit yang memenangkannya sepanjang sejarah turnamen - sulit untuk memenangkannya. Kita harus menunggu dan melihat.
“Saya yakin tim ini pasti mampu - dengan talenta yang mereka miliki dan saya tahu bagaimana Mauricio bekerja - mencapai perempat final. Kita akan lihat setelah itu karena kemudian menjadi sangat sulit.
“Terkadang Anda membutuhkan keberuntungan, penalti, kartu merah, atau apa pun itu. Lihatlah semua tim Inggris hebat yang begitu dekat. Dari segi talenta, bermain bersama mereka dan melawan mereka, mereka memiliki talenta untuk memenangkan Piala Dunia. Untuk alasan apa pun, mereka belum bisa menyelesaikannya.”
McKennie menjelaskan bagaimana dia akan mengatasi tantangan panas dan perjalanan.
Ada beberapa faktor yang harus dihadapi oleh timnas AS (USMNT) dan rival-rival global mereka saat ajang Piala Dunia dimulai. Suhu di beberapa kota tuan rumah diperkirakan akan sangat tinggi, sementara perjalanan jarak jauh akan dilakukan saat melintasi Amerika Utara.
McKennie tampaknya berada dalam posisi yang baik di sana, karena ia telah menjadi duta merekglobal untuk Vita Coco - merek air kelapa terkemuka di Amerika yang menyediakan bahan-bahan sederhana dan elektrolit alami untuk atlet elit dan penggemar olahraga sehari-hari.
McKennie menambahkan tentang bagaimana ia akan berusaha menjaga kondisi fisik optimalnya sambil mendukung upaya kolektif bersama USMNT: “Pemulihan dan hidrasi merupakan bagian penting dari rutinitas saya, terutama dengan cuaca panas dan perjalanan yang terus-menerus. Saat ada jeda singkat antara pertandingan, Anda harus benar-benar fokus pada cara pemulihan, dan hidrasi selalu menjadi titik awal bagi saya.
“Saya fokus untuk tetap konsisten sepanjang hari, baik saat berlatih maupun saat bepergian, agar tubuh saya bisa pulih lebih cepat dan menjaga energi tetap stabil. Itulah mengapa saya selalu membawa Vita Coco; ini adalah cara yang mudah dan andal untuk tetap terhidrasi dan mengganti elektrolit secara efektif di mana pun saya berada.”
Piala Dunia 2026: Jadwal pertandingan fase grup untuk Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT)
Amerika Serikat akan memulai kampanye Grup D mereka di Piala Dunia 2026 saat menghadapi Paraguay di SoFi Stadium di Inglewood pada 12 Juni. Mereka kemudian akan bertolak ke Seattle untuk bertanding melawan Australia, sebelum kembali ke California untuk bertanding melawan pemenang playoff jalur UEFA.
