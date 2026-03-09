Weston McKennie eksklusif: Bintang USMNT dan Juventus mengakui 'tekanan' Piala Dunia di kandang sendiri dan mengungkapkan 'motivasi ekstra' untuk sukses di bawah asuhan Mauricio Pochettino

Ketika ditanya tentang bagaimana Amerika Serikat dapat memaksimalkan keunggulan bermain di kandang, McKennie - yang berbicara bekerja sama dengan Vita Coco - mengatakan kepada GOAL: “Bermain di kandang sendiri membawa energi yang berbeda. Ada kegembiraan, kebanggaan, dan motivasi ekstra karena tahu para penggemar kita ada di sana bersama kita. Ada tekanan juga, tapi saya berusaha menerimanya dan mengarahkannya ke dalam permainan saya.”

Mantan bintang USMNT Brad Friedel telah berbagi pandangannya dengan GOAL tentang apa yang bisa menjadi kesuksesan bagi tim Pochettino musim panas ini: “Harapan saya adalah kita lolos dari fase grup. Saya pikir melampaui ekspektasi adalah melewati perempat final. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan menjadi kesuksesan atau kegagalan, seperti babak gugur, sampai kita melihat undian dan pertandingan babak gugur. Tidak ada yang memalukan jika kita tersingkir oleh Brasil atau Inggris. Itu hanya terjadi. Bagi saya, yang penting adalah cara bagaimana hal itu terjadi.

“Mauricio saya kenal dengan baik dan dia akan memiliki tim yang siap, bugar, yang akan berjuang untuk semua orang, dan mereka akan bersaing dengan baik. Itulah mengapa saya pikir dalam periode tiga pertandingan di fase grup, mereka bisa lolos dari fase grup - itulah yang saya harapkan. Setelah itu, sayangnya, tidak peduli seberapa keras Anda bersaing melawan beberapa tim di Piala Dunia - itulah mengapa begitu sedikit yang memenangkannya sepanjang sejarah turnamen - sulit untuk memenangkannya. Kita harus menunggu dan melihat.

“Saya yakin tim ini pasti mampu - dengan talenta yang mereka miliki dan saya tahu bagaimana Mauricio bekerja - mencapai perempat final. Kita akan lihat setelah itu karena kemudian menjadi sangat sulit.

“Terkadang Anda membutuhkan keberuntungan, penalti, kartu merah, atau apa pun itu. Lihatlah semua tim Inggris hebat yang begitu dekat. Dari segi talenta, bermain bersama mereka dan melawan mereka, mereka memiliki talenta untuk memenangkan Piala Dunia. Untuk alasan apa pun, mereka belum bisa menyelesaikannya.”