West Ham telah mengambil langkah untuk mengklarifikasi masa depan Nuno, dengan menegaskan melalui pernyataanresmi bahwa ia akan tetap memimpin tim pada musim 2026-27. Meskipun finis di peringkat ke-18 di Liga Premier, dewan direksi telah memutuskan untuk tetap mempercayai pelatih asal Portugal tersebut setelah pertemuan tingkat tinggi yang digelar awal pekan ini. Keputusan ini diambil setelah musim yang penuh perjuangan di London Stadium, namun petinggi klub yakin bahwa pelatih berusia 52 tahun tersebut telah menunjukkan peningkatan yang cukup selama paruh kedua musim untuk memimpin upaya promosi.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Degradasi jelas bukan hasil yang diinginkan oleh siapa pun di West Ham United saat musim Liga Premier dimulai pada Agustus lalu. Bagi setiap orang yang mencintai Klub ini, hal ini sangat menyakitkan dan perasaan itu akan bertahan untuk beberapa waktu. Sebagai Dewan Direksi, kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa musim kami belum cukup baik. Kami tahu Anda, para pendukung, telah mendukung tim secara konsisten seperti biasa, dan loyalitas serta komitmen Anda tidak sebanding dengan posisi akhir kami di liga. Kami juga memahami kekecewaan yang dirasakan banyak dari Anda terkait arah yang diambil Klub dalam beberapa tahun terakhir.

"Meskipun degradasi bukanlah hal yang diinginkan oleh siapa pun di antara kami, kini kami harus melihat ke depan. Dewan Direksi harus meninjau setiap aspek operasional Klub untuk memastikan bahwa ketika kami kembali ke Liga Premier – semoga pada Agustus 2027 – kami menjadi West Ham United yang lebih baik dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar lapangan. Operasional sepak bola selalu harus menjadi prioritas utama kami, dan perencanaan untuk musim depan dimulai segera setelah peluit akhir berbunyi pada Minggu. Kami mengadakan pertemuan dengan Pelatih Kepala Nuno Espírito Santo awal pekan ini dan dengan senang hati mengonfirmasi bahwa ia telah menyatakan komitmennya yang berkelanjutan kepada Klub – sebagaimana kami juga telah menyatakan kepada beliau."



