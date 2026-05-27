Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
West Ham mengeluarkan pernyataan terkait Nuno Espirito Santo setelah pertemuan krusial mengenai degradasi dari Liga Premier
Hammers tetap mempertahankan Nuno meski tim mengalami penurunan performa
West Ham telah mengambil langkah untuk mengklarifikasi masa depan Nuno, dengan menegaskan melalui pernyataanresmi bahwa ia akan tetap memimpin tim pada musim 2026-27. Meskipun finis di peringkat ke-18 di Liga Premier, dewan direksi telah memutuskan untuk tetap mempercayai pelatih asal Portugal tersebut setelah pertemuan tingkat tinggi yang digelar awal pekan ini. Keputusan ini diambil setelah musim yang penuh perjuangan di London Stadium, namun petinggi klub yakin bahwa pelatih berusia 52 tahun tersebut telah menunjukkan peningkatan yang cukup selama paruh kedua musim untuk memimpin upaya promosi.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Degradasi jelas bukan hasil yang diinginkan oleh siapa pun di West Ham United saat musim Liga Premier dimulai pada Agustus lalu. Bagi setiap orang yang mencintai Klub ini, hal ini sangat menyakitkan dan perasaan itu akan bertahan untuk beberapa waktu. Sebagai Dewan Direksi, kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa musim kami belum cukup baik. Kami tahu Anda, para pendukung, telah mendukung tim secara konsisten seperti biasa, dan loyalitas serta komitmen Anda tidak sebanding dengan posisi akhir kami di liga. Kami juga memahami kekecewaan yang dirasakan banyak dari Anda terkait arah yang diambil Klub dalam beberapa tahun terakhir.
"Meskipun degradasi bukanlah hal yang diinginkan oleh siapa pun di antara kami, kini kami harus melihat ke depan. Dewan Direksi harus meninjau setiap aspek operasional Klub untuk memastikan bahwa ketika kami kembali ke Liga Premier – semoga pada Agustus 2027 – kami menjadi West Ham United yang lebih baik dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar lapangan. Operasional sepak bola selalu harus menjadi prioritas utama kami, dan perencanaan untuk musim depan dimulai segera setelah peluit akhir berbunyi pada Minggu. Kami mengadakan pertemuan dengan Pelatih Kepala Nuno Espírito Santo awal pekan ini dan dengan senang hati mengonfirmasi bahwa ia telah menyatakan komitmennya yang berkelanjutan kepada Klub – sebagaimana kami juga telah menyatakan kepada beliau."
- Getty Images Sport
Dewan mencatat adanya peningkatan statistik
Dalam penjelasannya mengenai keputusan tersebut, dewan direksi West Ham menyoroti peningkatan performa yang signifikan sejak awal tahun ini. Klub tersebut menyoroti bahwa rasio poin per pertandingan mereka selama 17 laga terakhir musim ini biasanya sudah cukup untuk memastikan posisi di paruh atas klasemen, yang menunjukkan bahwa tim tersebut akhirnya menemukan jati dirinya di bawah bimbingan Nuno.
Pesan resmi tersebut menambahkan: "Nuno telah menegaskan dengan jelas bahwa ia sangat termotivasi untuk menghadapi tantangan membawa West Ham United kembali ke kasta tertinggi pada kesempatan pertama. Itu harus menjadi tujuan yang tak terbantahkan untuk musim depan. Nuno telah menghabiskan satu musim sebelumnya di EFL Championship dan itu merupakan kesuksesan luar biasa saat ia mengumpulkan 99 poin untuk memenangkan gelar bersama Wolverhampton Wanderers pada 2018.
"Meskipun hasil akhir pada hari Minggu sangat menyakitkan, Dewan Direksi percaya bahwa ada tanda-tanda perbaikan dan kemajuan yang lebih luas dalam beberapa bulan terakhir, dan kami ingin Nuno terus mengembangkan kemajuan tersebut. Sebanyak 25 poin yang diraih dari 17 pertandingan terakhir kami di Liga Premier setara dengan 1,47 poin per pertandingan - rasio yang akan menghasilkan posisi ketujuh di akhir musim. Selain itu, kami merasa peningkatan yang jelas dalam mentalitas dan kekompakan skuad sejak Januari, yang mengarah pada peningkatan performa dan hasil, menjadikannya orang yang tepat untuk memimpin kami ke depan."
Pengumuman potongan harga tiket musiman
West Ham juga mengonfirmasi bahwa mereka akan menurunkan harga tiket musiman untuk musim depan seiring dimulainya perjalanan mereka di Championship. Pernyataan tersebut berbunyi: "Kami menyadari bahwa kami juga harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan Klub dengan para pendukungnya. Kami ingin West Ham United menjadi Klub yang mendengarkan semua pendukung kami dan berkomunikasi dengan mereka secara jelas dan transparan. Karim Virani, Chief Executive Officer sementara kami yang baru, telah bertemu dengan Dewan Penasihat Penggemar (FAB) yang terpilih beberapa kali selama minggu-minggu pertamanya menjabat.
"Kami berkomitmen untuk mempertimbangkan masukan para pendukung, dan mendukungnya dengan tindakan nyata dan signifikan – dimulai dengan pengurangan hingga 30% pada semua harga tiket musiman untuk musim depan.
"Kami memahami bahwa ini adalah masa yang menantang dan sulit bagi para pendukung West Ham United. Dan kami menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab besar kepada Anda dan setiap pendukung di seluruh dunia untuk memastikan hal ini berjalan dengan benar. Bersama-sama, kami akan membawa Klub kembali ke tempat yang seharusnya. Kerja keras untuk mewujudkan hal itu telah dimulai."
- Getty Images Sport
Perpecahan internal terkait arah kepemimpinan
Meskipun klub telah menunjukkan kesatuan sikap dalam pernyataan tersebut, sebuah laporan dari talkSPORT mengindikasikan adanya perdebatan internal di kalangan pemilik klub. Diketahui bahwa Daniel Kretinsky, pemegang saham terbesar kedua klub, merupakan pendukung utama untuk mempertahankan status quo, sementara David Sullivan pada awalnya lebih terbuka terhadap gagasan untuk mengganti pelatih guna memulai babak baru.
Terlepas dari perbedaan pandangan ini, Nuno telah menyatakan komitmennya yang berkelanjutan terhadap proyek ini dan tetap sangat termotivasi untuk memperbaiki kekecewaan pada musim ini.