Getty Images Sport
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West Ham mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut winger Tottenham Manor Solomon dalam transfer senilai £7 juta
Terobosan dalam negosiasi derbi London
West Ham United dan Tottenham Hotspur akhirnya menemukan titik temu terkait transfer Solomon. Dua rival asal London itu telah mencapai kesepakatan prinsip untuk winger berusia 27 tahun tersebut, yang kini diperkirakan akan meninggalkan N17 menuju London Stadium. Nilai kesepakatan ini diyakini mencapai biaya awal £5 juta ditambah £2 juta dalam bonus potensial, serta klausul penjualan kembali sebesar 10 persen yang disertakan Spurs.
Negosiasi sebelumnya sempat menemui hambatan besar terkait struktur bonus berbasis performa tersebut. Laporan sebelumnya dari The Athletic menyebutkan bahwa pembicaraan sempat ditunda sementara karena perbedaan finansial. West Ham pada awalnya enggan memenuhi tuntutan Spurs terkait pembayaran tertentu yang akan dipicu oleh potensi promosi kembali ke Premier League pada kesempatan pertama.
- Getty Images Sport
Masalah cedera Solomon di Tottenham
Masa Solomon di Tottenham sebagian besar diwarnai kemalangan dan minimnya menit bermain kompetitif. Sejak datang dengan status bebas transfer pada 2023, winger tersebut hanya mencatatkan enam penampilan kompetitif untuk klub London utara itu. Kontribusi bermakna terakhirnya dengan seragam Tottenham datang saat ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Liverpool pada September 2023.
Terlepas dari dampaknya yang terbatas dalam laga kompetitif, Solomon tampil menonjol dalam rangkaian pramusim Tottenham pada musim panas ini. Namun, dengan skuad Roberto De Zerbi yang terus berkembang, keputusan diambil untuk membiarkan mantan pemain Fulham itu hengkang secara permanen. Kepindahan ke West Ham memberi Solomon kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang sempat menunjukkan potensi besar selama periode sebelumnya di sepak bola Inggris.
Pemenang yang sudah teruji di Championship
West Ham bukan hanya merekrut pemain teknis bertalenta; mereka mendatangkan sosok dengan pengalaman khusus dalam menghadapi kerasnya kompetisi kasta kedua. Setelah pulih dari cederanya, Solomon menikmati masa peminjaman yang sangat sukses di Leeds United. Selama waktunya di Elland Road, ia memainkan peran penting dalam membantu klub asal Yorkshire itu merebut gelar Championship dan promosi ke kasta tertinggi, dengan kontribusi 10 gol dalam kampanye yang mengesankan.
Perjalanannya sejak promosi itu terbilang cukup nomaden, melibatkan berbagai liga top Eropa. Pada musim 2025-26, Crystal Palace sempat menunjukkan minat terhadap jasanya sebelum ia akhirnya memilih pindah dengan status pinjaman ke klub La Liga, Villarreal. Masa peminjaman itu berakhir lebih cepat pada Januari, yang kemudian membawanya ke kepindahan sementara lainnya, kali ini ke Serie A bersama Fiorentina.
- Getty Images Sport
Perombakan musim panas Nuno Espirito Santo
Kedatangan Solomon menandai langkah lain dalam upaya Nuno merombak skuad setelah degradasi mereka. Winger asal Israel itu akan menjadi rekrutan besar kedua pada bursa transfer ini, setelah perekrutan bek berpengalaman Joel Veltman, yang bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan Brighton & Hove Albion.
Suasana di sekitar klub positif setelah awal kemenangan dalam kampanye kompetitif mereka. West Ham mengalahkan Portsmouth 3-1 pada putaran pertama Carabao Cup, Sabtu, memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan menjelang laga pembuka liga mereka. Tim asuhan Nuno akan secara resmi memulai upaya mereka untuk promosi dengan lawatan berisiko tinggi ke markas sesama tim yang terdegradasi, Burnley, pada 16 Agustus.
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