West Ham United dan Tottenham Hotspur akhirnya menemukan titik temu terkait transfer Solomon. Dua rival asal London itu telah mencapai kesepakatan prinsip untuk winger berusia 27 tahun tersebut, yang kini diperkirakan akan meninggalkan N17 menuju London Stadium. Nilai kesepakatan ini diyakini mencapai biaya awal £5 juta ditambah £2 juta dalam bonus potensial, serta klausul penjualan kembali sebesar 10 persen yang disertakan Spurs.

Negosiasi sebelumnya sempat menemui hambatan besar terkait struktur bonus berbasis performa tersebut. Laporan sebelumnya dari The Athletic menyebutkan bahwa pembicaraan sempat ditunda sementara karena perbedaan finansial. West Ham pada awalnya enggan memenuhi tuntutan Spurs terkait pembayaran tertentu yang akan dipicu oleh potensi promosi kembali ke Premier League pada kesempatan pertama.