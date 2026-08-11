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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

West Ham dijagokan meraih kejayaan di Championship, sementara prediksi superkomputer berbeda soal degradasi Stoke City

West Ham United
Stoke City
Championship

West Ham United menjadi favorit kuat untuk memastikan langsung kembali ke Premier League sebagai juara, menurut prediksi superkomputer terbaru untuk musim Championship 2026-27. Meski sejumlah simulasi mendukung klub London itu untuk merebut gelar dan promosi otomatis, ada prediksi yang sangat berbeda soal klub-klub mana yang kurang beruntung dan akan terdegradasi ke League One.

  • West Ham dijagokan meraih gelar juara

    Menurut simulasi yang dijalankan oleh Casino Kings, West Ham sangat diunggulkan untuk langsung kembali ke Premier League. Model tersebut memprediksi tim asuhan Nuno Espirito Santo akan finis di puncak klasemen Championship musim ini.

    Klub asal London itu baru-baru ini mengamankan kemenangan 3-1 atas Portsmouth di Carabao Cup dan berhasil mempertahankan penyerang kunci Jarrod Bowen.

    Burnley diperkirakan akan mengamankan slot promosi otomatis kedua dan finis sebagai runner-up. Sementara itu, Wolves, yang dilatih Cesar Peixoto, diprediksi finis di posisi ketiga dan pada akhirnya berjaya di Wembley dalam kampanye play-off yang melibatkan Norwich City, Sheffield United, Wrexham, Southampton, dan Birmingham City.

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  • Stoke City v Oldham Athletic - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Prediksi degradasi yang kontras

    Sementara posisi puncak klasemen tampak jelas, superkomputer yang berbeda memberikan pandangan yang saling bertentangan soal pertarungan degradasi. Simulasi Casino Kings memprediksi Lincoln City yang baru promosi akan langsung turun lagi, bersama Blackburn Rovers dan Queens Park Rangers.

    Namun, model terpisah dari Opta menyajikan gambaran yang sangat berbeda. Opta bersikeras bahwa Stoke City adalah favorit kuat untuk terdegradasi, dengan memberi mereka peluang 31,1 persen untuk turun ke League One meski baru meraih kemenangan 2-0 di ajang piala atas Oldham Athletic. Charlton Athletic menyusul dengan peluang 26,2 persen, sementara Watford menjadi favorit ketiga untuk turun dengan 25,3 persen.

  • Mengevaluasi akurasi prediksi sebelumnya

    Opta secara langsung membantah simulasi alternatif tersebut dengan menyatakan bahwa Blackburn dan Lincoln seharusnya aman, dengan memberi mereka probabilitas hanya 15,1 persen dan 14 persen untuk kembali ke kasta ketiga. Preston North End memiliki peluang 25 persen untuk terdegradasi, sementara Bolton Wanderers dan Cardiff City masih menyimpan peluang kecil.

    Namun, para penggemar sebaiknya menyikapi angka-angka ini dengan hati-hati mengingat akurasi historis model-model tersebut. Musim lalu, Opta hanya dengan tepat memprediksi Oxford United akan terdegradasi, dan sepenuhnya meleset soal finis buruk Sheffield Wednesday di posisi juru kunci karena masalah di luar lapangan. Superkomputer itu juga keliru dengan hanya memberi Leicester City peluang degradasi sebesar 3,9 persen.

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  • West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Apa berikutnya untuk para penantang Championship?

    West Ham kini akan bersiap untuk laga pembuka liga mereka di markas Burnley pada Minggu, yang langsung menguji prediksi awal ini dalam duel berisiko tinggi. Dengan jadwal berat 46 pertandingan di depan mata, semua 24 klub akan berusaha menentang algoritma di atas lapangan. Tim-tim yang diprediksi terdegradasi harus segera membangun momentum dalam beberapa pekan ke depan untuk membuktikan komputer super itu salah dan mengamankan kelangsungan mereka yang berharga di Championship.

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