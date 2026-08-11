Menurut simulasi yang dijalankan oleh Casino Kings, West Ham sangat diunggulkan untuk langsung kembali ke Premier League. Model tersebut memprediksi tim asuhan Nuno Espirito Santo akan finis di puncak klasemen Championship musim ini.

Klub asal London itu baru-baru ini mengamankan kemenangan 3-1 atas Portsmouth di Carabao Cup dan berhasil mempertahankan penyerang kunci Jarrod Bowen.

Burnley diperkirakan akan mengamankan slot promosi otomatis kedua dan finis sebagai runner-up. Sementara itu, Wolves, yang dilatih Cesar Peixoto, diprediksi finis di posisi ketiga dan pada akhirnya berjaya di Wembley dalam kampanye play-off yang melibatkan Norwich City, Sheffield United, Wrexham, Southampton, dan Birmingham City.