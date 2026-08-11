Getty Images Sport
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West Ham dijagokan meraih kejayaan di Championship sementara prediksi superkomputer berbeda pendapat soal degradasi Stoke City
West Ham dijagokan meraih gelar juara
Menurut simulasi yang dijalankan oleh Casino Kings, West Ham sangat diunggulkan untuk langsung kembali ke Premier League. Model tersebut memprediksi tim asuhan Nuno Espirito Santo akan finis di puncak klasemen Championship musim ini.
Klub London itu baru-baru ini meraih kemenangan 3-1 atas Portsmouth di Carabao Cup dan berhasil mempertahankan jasa penyerang kunci Jarrod Bowen.
Burnley diprediksi akan mengamankan satu tempat promosi otomatis kedua dan finis sebagai runner-up. Sementara itu, Wolves, yang dilatih Cesar Peixoto, diperkirakan finis ketiga dan pada akhirnya berjaya di Wembley dalam kampanye play-off yang juga melibatkan Norwich City, Sheffield United, Wrexham, Southampton, dan Birmingham City.
- Getty Images Sport
Prediksi degradasi yang bertolak belakang
Meski papan atas klasemen tampak jelas, superkomputer yang berbeda memberikan pandangan yang saling bertentangan soal pertarungan degradasi. Simulasi Casino Kings memprediksi tim promosi Lincoln City akan langsung turun lagi, disusul Blackburn Rovers dan Queens Park Rangers.
Namun, model terpisah dari Opta menyajikan cerita yang sangat berbeda. Opta menegaskan bahwa Stoke City adalah favorit kuat untuk terdegradasi, dengan peluang 31,1 persen turun ke League One meski baru-baru ini meraih kemenangan 2-0 di ajang piala atas Oldham Athletic. Charlton Athletic menyusul dengan peluang 26,2 persen, sementara Watford menjadi favorit ketiga untuk turun dengan angka 25,3 persen.
Mengevaluasi akurasi prediksi sebelumnya
Opta secara langsung membantah simulasi alternatif tersebut dengan menyatakan bahwa Blackburn dan Lincoln seharusnya aman, dengan peluang mereka untuk kembali ke kasta ketiga hanya 15,1 persen dan 14 persen. Preston North End memiliki peluang 25 persen untuk terdegradasi, sementara Bolton Wanderers dan Cardiff City memiliki peluang kecil.
Namun, para suporter sebaiknya menyikapi angka-angka ini dengan hati-hati mengingat akurasi historis model-model tersebut. Musim lalu, Opta hanya dengan tepat memprediksi Oxford United akan terdegradasi, sepenuhnya meleset dari finis buruk Sheffield Wednesday di posisi juru kunci akibat masalah di luar lapangan. Superkomputer itu juga keliru dengan hanya memberi Leicester City peluang degradasi sebesar 3,9 persen.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk para penantang Championship?
West Ham kini akan mempersiapkan diri untuk laga pembuka liga mereka di markas Burnley pada hari Minggu, yang akan langsung menguji prediksi awal ini dalam duel berisiko tinggi. Dengan jadwal berat 46 pertandingan di depan mata, semua 24 klub akan berupaya menentang algoritma di atas lapangan. Tim-tim yang diprediksi terdegradasi harus segera mengumpulkan momentum dalam beberapa pekan ke depan untuk membuktikan superkomputer salah dan mengamankan kelangsungan mereka yang berharga di Championship.
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