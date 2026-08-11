Menurut simulasi yang dijalankan oleh Casino Kings, West Ham sangat diunggulkan untuk langsung kembali ke Premier League. Model tersebut memprediksi tim asuhan Nuno Espirito Santo akan finis di puncak klasemen Championship musim ini.

Klub London itu baru-baru ini meraih kemenangan 3-1 atas Portsmouth di Carabao Cup dan berhasil mempertahankan jasa penyerang kunci Jarrod Bowen.

Burnley diprediksi akan mengamankan satu tempat promosi otomatis kedua dan finis sebagai runner-up. Sementara itu, Wolves, yang dilatih Cesar Peixoto, diperkirakan finis ketiga dan pada akhirnya berjaya di Wembley dalam kampanye play-off yang juga melibatkan Norwich City, Sheffield United, Wrexham, Southampton, dan Birmingham City.