Wesley Sneijder mengatakan UEFA seharusnya telah MEMBATALKAN pertandingan penentuan Liga Champions Arsenal melawan Atletico Madrid sebelum babak pertama berakhir & mengklaim bahwa The Gunners 'tidak memiliki pemain bintang'

Dalam penilaian pedasnya terhadap laga semifinal tersebut, mantan gelandang serang Real Madrid dan Inter itu bercanda bahwa badan pengatur seharusnya turun tangan dan menghentikan pertandingan bahkan sebelum peluit babak pertama dibunyikan. Bukayo Saka akhirnya mencetak gol penentu kemenangan dalam laga tersebut, namun Sneijder merasa kualitas permainan yang ditampilkan jauh di bawah standar yang diharapkan dari panggung bergengsi dalam kompetisi Eropa.

Berbicara di Ziggo Sport, pria Belanda yang blak-blakan ini memberikan penilaian yang keras terhadap pertandingan di London utara tersebut. "Saya mengatakan setelah 35 menit, UEFA harus turun tangan," kata Sneijder. "Mereka harus menghubungi London: kedua tim keluar dari lapangan, dan besok final akan dimainkan antara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. Saya tahu ini akan terjadi, Atletico mundur dan kehilangan penguasaan bola, dan Arsenal memiliki banyak kontrol atas bola."