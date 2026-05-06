Wesley Sneijder mengatakan UEFA seharusnya telah MEMBATALKAN pertandingan penentuan Liga Champions Arsenal melawan Atletico Madrid sebelum babak pertama berakhir & mengklaim bahwa The Gunners 'tidak memiliki pemain bintang'
Sneijder mendesak UEFA untuk turun tangan
Dalam penilaian pedasnya terhadap laga semifinal tersebut, mantan gelandang serang Real Madrid dan Inter itu bercanda bahwa badan pengatur seharusnya turun tangan dan menghentikan pertandingan bahkan sebelum peluit babak pertama dibunyikan. Bukayo Saka akhirnya mencetak gol penentu kemenangan dalam laga tersebut, namun Sneijder merasa kualitas permainan yang ditampilkan jauh di bawah standar yang diharapkan dari panggung bergengsi dalam kompetisi Eropa.
Berbicara di Ziggo Sport, pria Belanda yang blak-blakan ini memberikan penilaian yang keras terhadap pertandingan di London utara tersebut. "Saya mengatakan setelah 35 menit, UEFA harus turun tangan," kata Sneijder. "Mereka harus menghubungi London: kedua tim keluar dari lapangan, dan besok final akan dimainkan antara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. Saya tahu ini akan terjadi, Atletico mundur dan kehilangan penguasaan bola, dan Arsenal memiliki banyak kontrol atas bola."
Tidak ada 'pemain bintang' di Emirates
Sneijder tidak hanya mengkritik pertandingan itu sendiri, melainkan juga melontarkan sindiran terhadap skuad yang dimiliki Mikel Arteta. Meskipun pemain asal Belanda itu mengakui prestasi sang manajer dalam membawa The Gunners lolos ke final berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah, ia berpendapat bahwa skuad tersebut kekurangan talenta kelas dunia sejati jika dibandingkan dengan klub-klub raksasa Eropa di masa lalu.
"Saya melihat para pemain lagi, dan Arteta sudah layak mendapatkan patung," tambah Sneijder. "Ia sama sekali tidak memiliki pemain top, dan dengan skuad saat ini, ia berhasil menekan Atletico, yang sangat mengesankan." Komentar tersebut muncul meskipun Arsenal tetap tak terkalahkan di kompetisi ini dan hanya kebobolan enam gol dari 14 pertandingan, menunjukkan ketangguhan pertahanan yang menjadi ciri khas perjalanan mereka ke Budapest.
Simeone menolak mencari-cari alasan
Sementara Sneijder sibuk mempertanyakan kualitas pertandingan, pelatih Atleti Diego Simeone justru bersikap lebih rendah hati menanggapi tersingkirnya timnya. Meskipun ada momen kontroversial di mana timnya merasa seharusnya mendapat hadiah penalti, pelatih asal Argentina itu menolak mencari-cari alasan dan justru memusatkan perhatian pada kekuatan sang pemimpin klasemen Liga Premier.
"Jika kami tersingkir, itu karena lawan kami memang pantas melaju. Mereka sangat efektif di babak pertama dan pantas mendapatkan tempat mereka. Namun yang saya rasakan adalah ketenangan, kedamaian. Tim telah memberikan segalanya," kata Simeone. "Kami datang untuk bersaing melawan tim yang sangat kuat, dan dengan kekuatan kami sendiri, kami berjuang sekuat tenaga. Saya berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, dan saya bangga berada di posisi ini. Saya mengatakan selama pramusim di stadion bahwa kami akan bersaing, dan kami melakukannya. Sayangnya, kami tidak memenangkan apa pun, itu benar, tetapi kami mencapai tempat-tempat yang tidak mudah dicapai."
Sorotan tertuju pada final di Budapest
The Gunners kini akan bertolak ke Budapest untuk menghadapi pemenang dari laga antara PSG dan Bayern Munich. Tim asal Prancis itu saat ini memimpin dengan skor 5-4 setelah leg pertama yang berlangsung ricuh, sebuah pertandingan yang menurut Sneijder jelas menampilkan level sepak bola yang lebih tinggi daripada yang disaksikan di London. Arteta kemungkinan akan mengabaikan keributan dari luar saat ia mempersiapkan timnya untuk pertarungan bersejarah di panggung Eropa, dengan Arsenal hanya berjarak 90 menit dari potensi meraih trofi Piala Eropa pertama mereka sepanjang sejarah.