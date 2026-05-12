Pembicaraan tersebut juga menyinggung petisi-petisi kontroversial dari sebagian pendukung Madrid yang mendesak agar Mbappé hengkang. Sneijder dengan cepat membela kontribusi penyerang Prancis itu di lapangan, meski ada ketegangan belakangan ini.

"Beberapa orang mungkin bahkan tidak tahu apa yang mereka tandatangani. Namun pada akhirnya, dia juga sangat penting bagi tim. Dia mencetak banyak gol dan ada periode di mana dia menjadi tumpuan Real Madrid saat ada cedera dan masalah dengan Vinicius Junior; misalnya, dia selalu ada di sana," kata Sneijder.

Namun, mantan bintang Inter itu tidak segan-segan mengkritik perilaku profesional Mbappe. "Ada keputusan seperti pergi berlibur alih-alih tetap bersama tim. Itu tidak benar, terutama ketika Barcelona bisa mengklaim diri sebagai juara di El Clasico. Itu benar-benar menyakiti para penggemar. Kamu harus berada bersama tim," kata Sneijder dengan tegas.



