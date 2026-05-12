Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Wesley Sneijder menegaskan bahwa Jose Mourinho adalah pelatih yang 'sangat tepat' untuk membenahi Real Madrid dan menanggapi petisi agar Kylian Mbappe dilepas

Wesley Sneijder memberikan dukungannya penuh kepada Jose Mourinho sebagai sosok yang tepat untuk menstabilkan situasi di Real Madrid, dengan menyatakan bahwa pelatih asal Portugal itu adalah figur yang ideal untuk mengelola ruang ganti yang dipenuhi para bintang. Mantan gelandang Madrid ini meyakini bahwa kemampuan unik "The Special One" dalam mengelola tim adalah hal yang sangat dibutuhkan klub, seiring dengan semakin kencangnya rumor tentang kembalinya Mourinho ke Bernabeu.

  • Kemampuan Mourinho dalam mengelola pemain adalah kunci kesuksesan

    Di tengah memanasnya perdebatan seputar kursi kepelatihan Real Madrid, Sneijder menyebut Mourinho sebagai kandidat "sempurna" untuk memimpin klub raksasa Spanyol tersebut. Gelandang serang legendaris asal Belanda ini, yang pernah meraih treble bersejarah di bawah asuhan Mourinho saat membela Inter, meyakini bahwa kemampuan pelatih berusia 63 tahun itu dalam mengelola dinamika sosial yang kompleks di ruang ganti tim modern tetap menjadi aset terbesarnya.

    Dengan laporan yang menunjukkan bahwa Jose Mourinho sedang dalam tahap negosiasi akhir untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid berikutnya, dukungan dari Sneijder semakin memperkuat kemungkinan kembalinya manajer veteran tersebut ke klub lamanya.

    Kualitas utama Mourinho

    "Saya hanya menghabiskan waktu bersamanya selama satu tahun, tapi dalam setahun itu, pengalaman yang saya peroleh darinya sungguh luar biasa. Sebelumnya, saya pernah membahas tentang cara mengelola sebuah tim, dan itulah kualitas utamanya," kata Sneijder dalam wawancara dengan Hard Rock Bet.

    Dia menekankan bahwa mengelola sepak bola modern membutuhkan lebih dari sekadar memilih starting XI, sambil mencatat bahwa skuad telah berkembang dari 23 pemain menjadi sebanyak 30 pemain, yang semuanya membutuhkan perhatian yang cermat dari orang yang bertanggung jawab.

  • Mengatasi ego Mbappé dan Vinícius

    Situasi sulit yang dihadapi Real Madrid saat ini berkaitan dengan upaya menyeimbangkan kebutuhan para bintang kelas dunia seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappé, sebuah tugas yang menurut Sneijder hanya bisa diemban oleh Mourinho.

    Pemain asal Belanda itu menegaskan bahwa Madrid membutuhkan manajer dengan wibawa yang kuat untuk mendapatkan rasa hormat dari para pemain berwatak kuat tersebut. "Real Madrid adalah salah satu tim yang membutuhkan pelatih hebat, tetapi juga seorang ahli taktik yang mampu mengendalikan pemain-pemain luar biasa dengan kepribadian yang sangat kuat. Saya pikir dia adalah orang yang ideal untuk peran itu saat ini dan mereka perlu merekrutnya. Jika mereka merekrutnya, itu akan menjadi keputusan yang sangat baik," tambah Sneijder.


    Tanggapan terhadap petisi agar Mbappé hengkang

    Pembicaraan tersebut juga menyinggung petisi-petisi kontroversial dari sebagian pendukung Madrid yang mendesak agar Mbappé hengkang. Sneijder dengan cepat membela kontribusi penyerang Prancis itu di lapangan, meski ada ketegangan belakangan ini.

    "Beberapa orang mungkin bahkan tidak tahu apa yang mereka tandatangani. Namun pada akhirnya, dia juga sangat penting bagi tim. Dia mencetak banyak gol dan ada periode di mana dia menjadi tumpuan Real Madrid saat ada cedera dan masalah dengan Vinicius Junior; misalnya, dia selalu ada di sana," kata Sneijder.

    Namun, mantan bintang Inter itu tidak segan-segan mengkritik perilaku profesional Mbappe. "Ada keputusan seperti pergi berlibur alih-alih tetap bersama tim. Itu tidak benar, terutama ketika Barcelona bisa mengklaim diri sebagai juara di El Clasico. Itu benar-benar menyakiti para penggemar. Kamu harus berada bersama tim," kata Sneijder dengan tegas.


