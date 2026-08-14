Wesley Fofana menuntut stabilitas di Chelsea saat Chelsea bersiap memasuki era baru di bawah Xabi Alonso

Aktivitas transfer Chelsea tetap tanpa henti, dengan mendatangkan 10 pemain baru pada musim panas ini, termasuk nama-nama berpengalaman seperti Jordan Henderson dan Danny Welbeck, bersama rekrutan berbiaya besar Morgan Rogers dan Maxence Lacroix. Meski ada laporan yang menyebut adanya kelompok inti berisi sekitar sembilan atau 10 pemain yang "tak tersentuh" seperti Cole Palmer dan Reece James, Fofana sangat menyadari ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di starting XI.

Menyinggung posisinya sendiri, Fofana menambahkan: "Kami punya banyak, saya rasa ada sembilan atau 10 [pemain yang tak tersentuh]. Semua orang harus tampil bagus, berlatih dengan baik dan setelah itu, manajer yang mengambil keputusan. Begitulah untuk semua orang.

"Mungkin beberapa pemain akan pergi, yang lain akan datang lagi. Bagi saya sendiri, ini soal berlatih dengan baik, mencoba bugar, lalu kita lihat apa yang dilakukan manajer. Jika klub memberi tahu saya bahwa mereka tidak membutuhkan saya lagi, ya memang seperti itu. Tentu saja saya akan sedih, tetapi inilah sepak bola. Anda tidak bisa berkata, 'Saya punya tempat saya dan saya pasti bermain.'"