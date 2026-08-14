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Wesley Fofana menuntut stabilitas di Chelsea saat Chelsea bersiap memasuki era baru di bawah Xabi Alonso
Fofana menuntut stabilitas di Chelsea
Chelsea bersiap memulai kampanye baru di bawah Alonso, yang menjadi manajer kesembilan klub sejak konsorsium BlueCo mengambil alih kepemilikan pada 2022. Bek tengah Fofana menegaskan kebutuhan vital akan stabilitas menyusul gejolak yang terus berlangsung di Stamford Bridge, baik di pinggir lapangan maupun lewat pengeluaran skuad yang melebihi £1 miliar. Antonio Conte masih menjadi manajer terakhir yang bertahan selama dua musim penuh di klub, dengan masa tugas antara 2016 dan 2018.
Bek minta semua pihak tetap tenang
Fofana, yang berhasil bangkit dari kemunduran akibat cedera parah untuk mencatatkan 38 penampilan musim lalu, mengungkapkan bahwa jajaran petinggi klub memiliki pandangan serupa mengenai arah masa depan Chelsea. Berbicara kepada BBC Sport, Fofana menekankan pentingnya lingkungan yang lebih stabil di dalam skuad: "Saya rasa semua orang tahu kami membutuhkan stabilitas. Kami berbicara musim lalu dengan para direktur dan mereka mengatakan hal yang sama. Mereka berpikir dengan cara yang sama seperti para pemain. Kami membutuhkan stabilitas."
Persaingan untuk memperebutkan tempat meningkat
Aktivitas transfer Chelsea tetap tanpa henti, dengan mendatangkan 10 pemain baru pada musim panas ini, termasuk nama-nama berpengalaman seperti Jordan Henderson dan Danny Welbeck, bersama rekrutan berbiaya besar Morgan Rogers dan Maxence Lacroix. Meski ada laporan yang menyebut adanya kelompok inti berisi sekitar sembilan atau 10 pemain yang "tak tersentuh" seperti Cole Palmer dan Reece James, Fofana sangat menyadari ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di starting XI.
Menyinggung posisinya sendiri, Fofana menambahkan: "Kami punya banyak, saya rasa ada sembilan atau 10 [pemain yang tak tersentuh]. Semua orang harus tampil bagus, berlatih dengan baik dan setelah itu, manajer yang mengambil keputusan. Begitulah untuk semua orang.
"Mungkin beberapa pemain akan pergi, yang lain akan datang lagi. Bagi saya sendiri, ini soal berlatih dengan baik, mencoba bugar, lalu kita lihat apa yang dilakukan manajer. Jika klub memberi tahu saya bahwa mereka tidak membutuhkan saya lagi, ya memang seperti itu. Tentu saja saya akan sedih, tetapi inilah sepak bola. Anda tidak bisa berkata, 'Saya punya tempat saya dan saya pasti bermain.'"
- Getty Images
Alonso menghadapi ujian dini
Chelsea menuntaskan jadwal pramusim mereka melawan Real Sociedad pada Sabtu sebelum menjamu rival sekota Fulham pada laga pembuka Premier League mereka pada 24 Agustus. Alonso berada di bawah tekanan langsung untuk menemukan sistem terbaiknya dan mengintegrasikan sederet rekrutan musim panas di tengah ekspektasi yang terus meningkat di Stamford Bridge. Hasil-hasil awal musim akan menjadi tolok ukur krusial untuk menguji apakah era baru di bawah pelatih asal Spanyol ini akhirnya bisa menghadirkan konsistensi yang berkelanjutan.
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