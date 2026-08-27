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Welbeck buka rekening gol! Chelsea kalahkan Luton saat Fernandez dicadangkan di tengah kaitan dengan Manchester City
Welbeck langsung memberi dampak di Stamford Bridge
Danny Welbeck menikmati awal impian dalam kariernya bersama Chelsea, mencetak gol pada debutnya untuk membantu mengamankan kemenangan 2-0 atas Luton Town di putaran kedua Carabao Cup. Pemain 35 tahun itu, yang datang dari Brighton pada musim panas ini, membuktikan bahwa ia masih memiliki naluri predator yang dibutuhkan di level tertinggi.
Chelsea memegang kendali untuk sebagian besar pertandingan, unggul pada menit ke-50 ketika rekrutan musim panas berusia 35 tahun dari Brighton itu menanduk bola dari jarak dekat. Chelsea kemudian harus menunggu hingga menit ke-79 untuk benar-benar mengunci kemenangan, dengan gol kedua tercipta ketika Hakeem Odoffin tanpa sengaja membelokkan upaya sapuan ke gawangnya sendiri setelah tembakan berbahaya dari Estevao Willian.
- Getty Images Sport
Absennya Fernandez memicu spekulasi transfer
Topik pembicaraan terbesar pada malam itu terjadi sebelum kick-off ketika Fernandez terlihat tidak ada dalam daftar susunan pemain. Gelandang Argentina itu, yang tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan 3-2 atas Fulham di Premier League pada Senin, dicoret sepenuhnya di tengah spekulasi kuat terkait masa depannya.
Perwakilan sang gelandang dilaporkan telah mengadakan pembicaraan resmi dengan petinggi Manchester City, dan absennya dia di Stamford Bridge hanya semakin menambah panas rumor mengenai kemungkinan kepindahan ke Stadion Etihad.
Aksi heroik Keeley menjaga Luton tetap dalam persaingan
Meski Chelsea mendominasi, Luton Town tetap berada dalam permainan untuk periode yang panjang berkat penampilan inspiratif dari kiper Josh Keeley. Penjaga gawang itu dipaksa bekerja sejak awal dan berulang kali, termasuk menghasilkan penyelamatan ganda luar biasa untuk menggagalkan Cole Palmer pada menit ke-11. Setelah itu, ia melakukan terjunan spektakuler dengan tubuh membentang penuh untuk menepis tendangan bebas Reece James yang mengarah ke gawang ke samping tiang.
Luton juga sempat memberi ancaman lewat bola mati, dengan para bek Benny Benagr dan Odoffin sama-sama menemukan ruang di kotak penalti, tetapi debutan Chelsea Mike Penders jarang benar-benar diuji di bawah mistar Chelsea. Mistar gawang turut berperan saat rekrutan termahal klub, Morgan Rogers, melihat voli kerasnya membentur mistar dalam debut kandangnya. Chelsea berusaha semakin mendominasi setelah gol kedua mereka, tetapi Keeley kembali membuat dua penyelamatan brilian untuk menggagalkan Palmer dan Joao Pedro, sebelum pemain pengganti Jamie Gittens mengenai tiang pada masa injury time sehingga Luton terhindar dari kekalahan yang lebih telak.
- AFP
Alonso bidik duel melawan Leeds United
Kemenangan itu menandai debut kandang yang sukses bagi Xabi Alonso dalam laga kompetitif pertamanya sebagai pelatih di Stamford Bridge, sebuah kompetisi yang memiliki arti tambahan bagi manajer asal Spanyol itu musim ini mengingat absennya Chelsea dari kompetisi Eropa. Kemenangan tersebut memastikan nama Chelsea tetap berada dalam undian untuk putaran ketiga, di mana mereka telah dipasangkan menghadapi rival Premier League, Leeds United, pada pekan yang dimulai 7 September.
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