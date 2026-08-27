Danny Welbeck menikmati awal impian dalam kariernya bersama Chelsea, mencetak gol pada debutnya untuk membantu mengamankan kemenangan 2-0 atas Luton Town di putaran kedua Carabao Cup. Pemain 35 tahun itu, yang datang dari Brighton pada musim panas ini, membuktikan bahwa ia masih memiliki naluri predator yang dibutuhkan di level tertinggi.

Chelsea memegang kendali untuk sebagian besar pertandingan, unggul pada menit ke-50 ketika rekrutan musim panas berusia 35 tahun dari Brighton itu menanduk bola dari jarak dekat. Chelsea kemudian harus menunggu hingga menit ke-79 untuk benar-benar mengunci kemenangan, dengan gol kedua tercipta ketika Hakeem Odoffin tanpa sengaja membelokkan upaya sapuan ke gawangnya sendiri setelah tembakan berbahaya dari Estevao Willian.