Wayne Rooney yang 'marah besar' mengkritik barisan kehormatan untuk Bernardo Silva dan John Stones dalam laga perpisahan Man City melawan Aston Villa
Rooney mengkritik keras perayaan di tengah pertandingan
Selama pertandingan melawan Aston Villa, baik Silva maupun Stones mendapat penghormatan dari kedua tim saat mereka ditarik keluar pada babak kedua. Meskipun gestur tersebut dimaksudkan untuk menghormati kontribusi besar mereka bagi City, Rooney merasa waktu pelaksanaannya sama sekali tidak pantas untuk pertandingan di level teratas.
"Ini luar biasa," kata Rooney kepada BBC Match of the Day. "Saya telah melihat beberapa hal musim ini, dan saya merasa sedih bahwa beberapa hal seperti ini terjadi dalam sepak bola. Bernardo Silva dan John Stones telah tampil luar biasa untuk Manchester City dan mereka layak mendapatkannya, tetapi lakukanlah setelah pertandingan. Jika saya berada di tim Aston Villa, saya pasti akan marah besar."
Shearer turut merasakan kekecewaan Rooney
Silva ditarik keluar tepat sebelum pertandingan memasuki menit ke-60 saat skor masih imbang, dan hal serupa terulang dua puluh menit kemudian pada Stones. Para pengkritik berpendapat bahwa tindakan semacam itu merendahkan integritas Liga Premier, terutama karena Villa masih memiliki peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa yang harus dipertimbangkan sebelum peluit akhir dibunyikan.
Mantan striker Newcastle United, Alan Shearer, sependapat dengan kekecewaan Rooney, dan mengaku bingung mengapa tim asuhan Unai Emery setuju untuk ikut serta dalam upacara tersebut. "Saya terkejut Villa setuju melakukannya, terutama karena masih ada waktu yang cukup lama," kata Shearer. "Maksud saya, dengan sisa waktu setengah jam, lebih dari setengah jam lagi, dan salah satu pergantian pemain sudah dilakukan, jadi ya, saya setuju dengan Wayne. Saya tidak terlalu suka hal itu saat pertandingan sedang berlangsung."
Perpisahan terakhir yang penuh emosi dari Guardiola
Pertandingan tersebut menandai berakhirnya sebuah era bagi Cityzens, sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan bersejarah Pep Guardiola selama sepuluh tahun. Meskipun suasana penuh perayaan, tim tamu merusak pesta di lapangan saat dua gol Ollie Watkins memastikan kemenangan 2-1 bagi Villa. Namun, hasil tersebut terasa kurang berarti dibandingkan luapan emosi dari bangku cadangan tuan rumah saat sang pelatih ternama itu mengakhiri masa jabatannya yang dipenuhi trofi di Manchester.
Berbicara setelah peluit akhir, Guardiola mengaku "sangat lelah" dan meneteskan air mata saat mengenang hubungan yang telah ia bangun sejak 2016. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa melihat reaksi para pemain atas kepergian Silva dan Stones-lah yang akhirnya membuatnya kehilangan ketenangan, yang menunjukkan ikatan yang dalam di dalam skuad.
Berhasil menang di Etihad meski di tengah berbagai gangguan
Sementara City fokus pada para ikonnya, Villa tetap tampil profesional dan berhasil meraih kemenangan yang memengaruhi klasemen akhir. Meskipun mereka sudah memastikan tempat di Liga Champions musim depan berkat gelar Liga Europa yang diraihnya, kemenangan ini mengantarkan mereka ke peringkat keempat, menggeser Liverpool. Hal ini berdampak signifikan pada peringkat koefisien, yang pada akhirnya membantu raksasa Portugal, Sporting CP, lolos langsung tanpa harus melalui babak kualifikasi.
Bagi City, kekalahan ini menjadi noda langka di hari yang seharusnya merayakan 20 trofi besar yang diraih di bawah asuhan Guardiola. Antoine Semenyo awalnya membawa tuan rumah unggul, namun kurangnya intensitas selama pergantian pemain perpisahan memungkinkan Villa mengambil alih kendali. Seiring berakhirnya era Guardiola, perdebatan tentang cara yang tepat untuk menghormati legenda yang pergi tanpa mengorbankan semangat kompetitif pertandingan tampaknya akan terus bergulir.