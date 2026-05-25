Wayne Rooney yang 'marah besar' mengkritik barisan kehormatan untuk Bernardo Silva dan John Stones dalam laga perpisahan Man City melawan Aston Villa

Selama pertandingan melawan Aston Villa, baik Silva maupun Stones mendapat penghormatan dari kedua tim saat mereka ditarik keluar pada babak kedua. Meskipun gestur tersebut dimaksudkan untuk menghormati kontribusi besar mereka bagi City, Rooney merasa waktu pelaksanaannya sama sekali tidak pantas untuk pertandingan di level teratas.

"Ini luar biasa," kata Rooney kepada BBC Match of the Day. "Saya telah melihat beberapa hal musim ini, dan saya merasa sedih bahwa beberapa hal seperti ini terjadi dalam sepak bola. Bernardo Silva dan John Stones telah tampil luar biasa untuk Manchester City dan mereka layak mendapatkannya, tetapi lakukanlah setelah pertandingan. Jika saya berada di tim Aston Villa, saya pasti akan marah besar."











