Wayne Rooney vs Ronaldinho: Matheus Cunha memilih nomor punggung 10 yang sempurna setelah mewarisi jersey ikonik di Man Utd
Ronaldinho & Rooney memukau penonton di seluruh dunia
Tak mengherankan, mantan gelandang serang Barcelona, Ronaldinho—yang meraih gelar juara dunia bersama Brasil pada 2002 dan memenangkan penghargaan bergengsi Ballon d’Or pada 2005—adalah sosok kreatif yang selalu menjadi panutan bagi Cunha.
Penyerang dengan rekor gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, Wayne Rooney, juga menjadi inspirasi bagi pemain asal Paraíba ini saat ia tumbuh dewasa. Pemain internasional Inggris yang tangguh ini memang tidak se-suka Ronaldinho dalam hal pamer, namun ia memukau penonton di seluruh dunia dengan energi tak terbatas dan kecenderungannya mencetak gol-gol spektakuler.
Siapa pemain nomor 10 favorit Cunha sepanjang masa?
Saat ditanya tentang pemain nomor 10 favoritnya, Cunha — yang berbicara dalam kerja sama dengan DHL Express, mitra logistik resmi Manchester United — mengatakan kepada GOAL: “Mengenakan jersey nomor 10 untuk Manchester United adalah suatu kebanggaan. Ronaldinho selalu menjadi idola saya sejak kecil, tetapi jika ditanya siapa pemain nomor 10 favorit saya sepanjang masa, jawabannya jelas Wayne Rooney. Saya tumbuh besar sambil menontonnya dan saya selalu ingat hal-hal bersejarah yang dia lakukan untuk klub ini. Saya pernah bermain melawan pemain seperti Marcus Rashford yang merupakan pemain luar biasa, tetapi saat masih kecil, Rooney adalah yang terbaik. Merupakan suatu kehormatan besar bisa mengenakan nomor punggungnya sekarang.”
Cunha bergabung dengan United dari Wolves pada musim panas 2025 dan langsung diberikan nomor punggung yang sebelumnya pernah dikenakan oleh Rashford, Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy, dan Teddy Sheringham.
Dia telah menambah jumlah golnya untuk The Red Devils menjadi tujuh, dengan gol yang paling berkesan di antaranya memastikan kemenangan dramatis 3-2 atas pemimpin klasemen Premier League, Arsenal, pada 25 Januari. Dia menganggap gol tersebut sebagai favoritnya, dengan pemain asal Amerika Selatan itu mengatakan: “Meskipun saya tidak merasa itu adalah gol terindah saya, saya harus memilih gol kemenangan melawan Arsenal sebagai gol favorit saya sejauh ini. Jika mempertimbangkan konteksnya sebagai salah satu pertandingan terbesar di liga, mencetak gol penentu kemenangan adalah perasaan yang luar biasa bagi saya dan rekan-rekan setim. Seluruh klub merasakannya. Suasana di kota dan negara ini sungguh luar biasa. Karena konteks tersebut, itu jelas merupakan gol terpenting dalam karier saya.”
Manchester United terlibat dalam proyek lapangan khusus di Asia
Di usia 26 tahun, Cunha terus mengoptimalkan potensi penuhnya dalam permainan. Ia berharap dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan merasa bangga melihat United bekerja sama dengan DHL Express untuk menghadirkan lapangan sepak bola berstandar profesional ke sebuah wilayah terpencil di Asia.
Kondisi cuaca ekstrem yang sering membuat lapangan lokal tidak dapat digunakan, ditambah dengan medan pegunungan yang hanya memiliki sedikit lahan datar, membuat Mae Suek di Thailand telah lama berjuang dengan kurangnya fasilitas olahraga yang aman, yang menghambat semangat masyarakat untuk bermain sepak bola. DHL Express, bersama dengan United, telah mengejutkan komunitas tersebut dengan menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi di Jericho Farm. Lapangan berukuran 9x9 ini dibangun sesuai standar kelas dunia, dilengkapi dengan rumput sintetis FIFA Grade 4G premium, serupa dengan yang terdapat di pusat latihan Carrington milik Manchester United.
Patrice Evra, pemenang Liga Champions dari masa lalu United yang belum terlalu lama, tampil secara khusus pada peresmian proyek tersebut. Bintang Red Devils saat ini, Mason Mount, mengatakan: “Ini adalah proyek luar biasa yang memungkinkan penyediaan lapangan di daerah terpencil seperti ini. Sangat ajaib bagi anak-anak di daerah setempat untuk melihat lapangan seperti itu. Melihat kualitas lapangan itu dan betapa beruntungnya kita bisa bermain di lapangan seperti itu, kita ingin semua orang bisa merasakan hal seperti itu. Saya tahu banyak perencanaan yang telah dilakukan sangat sulit dan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya, tapi ini cerita yang luar biasa dan bagi anak-anak itu akan sangat istimewa.”
Bek Manchester United dan Timnas Inggris, Harry Maguire, berbicara tentang pentingnya mendukung proyek-proyek akar rumput dengan cara apa pun, mengingat dirinya sendiri pernah mendapat manfaat dari akses ke fasilitas berkualitas tinggi: “Kami beruntung memiliki lapangan sepak bola yang bagus di sekolah, dan begitu sampai di rumah, saya langsung pergi ke taman setempat untuk bermain bersama saudara dan teman-teman. Saya memiliki akses yang sangat baik ke lapangan saat tumbuh besar, dan jujur saja, jika bukan karena itu, saya tidak akan duduk di sini hari ini. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada komunitas ini untuk keluar dan bermain, Anda tidak pernah tahu ke mana hal itu pada akhirnya akan membawa mereka.”
Cunha memulai kariernya dengan bermain futsal di Brasil
Cunha mengasah kemampuannya saat bermain futsal di Brasil, sebelum pindah ke Swiss bersama klub Sion pada usia 18 tahun. Mengenai kesempatan yang diberikan kepada anak-anak muda untuk menikmati dan sepenuhnya merangkul olahraga, ia berkata: “Saya tahu betapa pentingnya memiliki akses ke lapangan karena olahraga benar-benar mengubah hidup. Jika Anda tumbuh bersama orang-orang yang dapat membantu dan mengajarkan Anda tentang kehidupan melalui olahraga, hal itu akan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tumbuh dengan sepak bola sebagai bagian dari budaya mereka melalui penyediaan lapangan-lapangan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ini adalah investasi bagi masa depan mereka yang melampaui sekadar permainan.”
Target Piala Dunia dan Liga Champions bagi Cunha
Cunha berharap pengalaman profesionalnya akan mencakup beberapa pencapaian pertama yang menonjol dalam beberapa bulan mendatang. Ia bertekad untuk merebut tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia musim panas ini—setelah sebelumnya belum pernah berlaga di ajang tersebut—sementara membantu United kembali ke Liga Champions musim 2026-27 akan memberinya peluang lebih lanjut untuk mencetak gol pertamanya di panggung sepak bola Eropa yang paling bergengsi.
DHL Express, Mitra Logistik Resmi Manchester United, telah menyediakan lapangan sepak bola berstandar profesional dan tahan segala cuaca di Mae Suek, Thailand, sebagai bagian dari kampanye 'Delivering Dreams'. Pelajari lebih lanjut di sini: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams