Di usia 26 tahun, Cunha terus mengoptimalkan potensi penuhnya dalam permainan. Ia berharap dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan merasa bangga melihat United bekerja sama dengan DHL Express untuk menghadirkan lapangan sepak bola berstandar profesional ke sebuah wilayah terpencil di Asia.

Kondisi cuaca ekstrem yang sering membuat lapangan lokal tidak dapat digunakan, ditambah dengan medan pegunungan yang hanya memiliki sedikit lahan datar, membuat Mae Suek di Thailand telah lama berjuang dengan kurangnya fasilitas olahraga yang aman, yang menghambat semangat masyarakat untuk bermain sepak bola. DHL Express, bersama dengan United, telah mengejutkan komunitas tersebut dengan menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi di Jericho Farm. Lapangan berukuran 9x9 ini dibangun sesuai standar kelas dunia, dilengkapi dengan rumput sintetis FIFA Grade 4G premium, serupa dengan yang terdapat di pusat latihan Carrington milik Manchester United.

Patrice Evra, pemenang Liga Champions dari masa lalu United yang belum terlalu lama, tampil secara khusus pada peresmian proyek tersebut. Bintang Red Devils saat ini, Mason Mount, mengatakan: “Ini adalah proyek luar biasa yang memungkinkan penyediaan lapangan di daerah terpencil seperti ini. Sangat ajaib bagi anak-anak di daerah setempat untuk melihat lapangan seperti itu. Melihat kualitas lapangan itu dan betapa beruntungnya kita bisa bermain di lapangan seperti itu, kita ingin semua orang bisa merasakan hal seperti itu. Saya tahu banyak perencanaan yang telah dilakukan sangat sulit dan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya, tapi ini cerita yang luar biasa dan bagi anak-anak itu akan sangat istimewa.”

Bek Manchester United dan Timnas Inggris, Harry Maguire, berbicara tentang pentingnya mendukung proyek-proyek akar rumput dengan cara apa pun, mengingat dirinya sendiri pernah mendapat manfaat dari akses ke fasilitas berkualitas tinggi: “Kami beruntung memiliki lapangan sepak bola yang bagus di sekolah, dan begitu sampai di rumah, saya langsung pergi ke taman setempat untuk bermain bersama saudara dan teman-teman. Saya memiliki akses yang sangat baik ke lapangan saat tumbuh besar, dan jujur saja, jika bukan karena itu, saya tidak akan duduk di sini hari ini. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada komunitas ini untuk keluar dan bermain, Anda tidak pernah tahu ke mana hal itu pada akhirnya akan membawa mereka.”