Wayne Rooney siap kembali melatih! Legenda Man Utd ini ingin kembali ke bangku cadangan setelah kegagalan di Birmingham dan Plymouth
Meninggalkan studio
Menurut The Sun, Rooney siap mengakhiri karier penyiarannya yang sedang menanjak demi kembali ke bangku pelatih. Setelah hengkang dari Plymouth Argyle pada Desember 2024, sang legenda mendapatkan kontrak menggiurkan untuk bergabung dengan tim Match of the Day. Namun, daya tarik lapangan latihan tetap lebih kuat daripada studio BBC. Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, ia tetap bertekad untuk sukses sebagai manajer dan terus memantau lowongan yang tersedia. Mantan penyerang ini sangat ingin menemukan klub baru yang memiliki lingkungan yang tepat baginya untuk mewujudkan visinya.
Menentukan waktu yang tepat untuk langkah selanjutnya
Meskipun Rooney telah memukau pemirsa dengan wawasan taktisnya di televisi, fokus utamanya kini kembali bergeser ke bidang kepelatihan. Sumber-sumber menyebutkan bahwa ia secara eksplisit menargetkan sebuah peran sebelum persiapan pra-musim dimulai. Menanggapi masa depannya, seorang sumber mengungkapkan: "Wayne menikmati pekerjaannya di televisi, tetapi ia memang ingin kembali ke dunia kepelatihan. Ia akan terbuka terhadap tawaran tersebut jika kesempatan yang tepat muncul. Idealnya, ia akan mendapatkan tawaran pada awal musim panas sehingga ia sudah siap untuk awal musim pada bulan Agustus." Jadwal ini akan memberinya jendela transfer penuh yang krusial.
Nasib para manajer yang beragam
Mantan lulusan akademi Everton ini telah menjalani perjalanan yang penuh lika-liku sejak menjabat sebagai manajer untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Awalnya, ia menuai pujian luas saat menangani Derby County, di mana ia berhasil membawa tim tersebut melewati krisis keuangan yang parah dan pengurangan 21 poin. Namun, petualangan selanjutnya ternyata jauh lebih sulit. Birmingham City memiliki basis penggemar yang sangat menuntut, dan ia hanya bertahan selama 83 hari di sana. Demikian pula, Plymouth memiliki ekspektasi yang tinggi, dan masa jabatannya berakhir atas kesepakatan bersama setelah hanya tujuh bulan. Terlepas dari rintangan-rintangan ini, ia tetap mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap kemampuan kepemimpinannya dan berharap untuk mendapatkan awal yang baru di Liga Sepak Bola Inggris.
Menyeimbangkan kehidupan keluarga dan sepak bola
Setelah sejenak beristirahat dari pencarian kerja, ia baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-40 istrinya, Coleen, bersama mantan rekan setimnya, termasuk Ryan Giggs dan Paul Scholes. Dengan berbagai momen penting bersama keluarga yang kini telah terlalui, penyerang legendaris ini kini sepenuhnya fokus untuk mencari klub baru, siap menyambut babak baru dalam karier kepelatihannya.