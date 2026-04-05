Mantan lulusan akademi Everton ini telah menjalani perjalanan yang penuh lika-liku sejak menjabat sebagai manajer untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Awalnya, ia menuai pujian luas saat menangani Derby County, di mana ia berhasil membawa tim tersebut melewati krisis keuangan yang parah dan pengurangan 21 poin. Namun, petualangan selanjutnya ternyata jauh lebih sulit. Birmingham City memiliki basis penggemar yang sangat menuntut, dan ia hanya bertahan selama 83 hari di sana. Demikian pula, Plymouth memiliki ekspektasi yang tinggi, dan masa jabatannya berakhir atas kesepakatan bersama setelah hanya tujuh bulan. Terlepas dari rintangan-rintangan ini, ia tetap mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap kemampuan kepemimpinannya dan berharap untuk mendapatkan awal yang baru di Liga Sepak Bola Inggris.