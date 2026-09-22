Buku Carroll menggambarkan dengan jelas dugaan pertemuan-pertemuan tersebut. Ia menulis bahwa Rooney "akan dikelilingi oleh karton rokok, peti bir lager, dan botol anggur" yang diantar oleh manajemen hotel, meski ia menegaskan bahwa "tidak ada yang mabuk berat".

Rooney dengan cepat menolak versi kejadian ini dalam sebuah pernyataan kepada The Sun. "Saya biasanya tidak menanggapi kebohongan yang ditulis tentang saya, tetapi yang satu ini akan saya tanggapi," katanya. "Andy tahu bahwa saya dan dia tidak pernah benar-benar bergaul. Saya bertemu dengannya sekali, secara kebetulan, saat sedang berlibur, tetapi hanya itu. Soal 'kisah' tentang saya minum saat bertugas bersama England, itu adalah karangan belaka. Saya tidak tahu dari mana cerita itu berasal. Ini mengecewakan."

Seorang orang dalam yang dekat dengan Rooney mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa ia "sangat marah" dan merasa klaim itu "melewati batas" sebagai masalah prinsip. Sementara itu, seorang sumber yang dekat dengan Carroll bersikeras bahwa striker tersebut "sangat kebingungan" dengan reaksi keras yang muncul dan "tidak akan diintimidasi untuk mengubah versinya" tentang malam itu hanya karena kini hal tersebut diperdebatkan.



