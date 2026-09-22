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Wayne Rooney 'murka' saat mantan bintang Manchester United mengancam mantan pemain Liverpool Andy Carroll dengan tindakan hukum atas klaim soal kebiasaan minum Inggris
Surat hukum dikirim terkait klaim dalam buku
Sengketa ini berpusat pada autobiografi Carroll yang akan segera dirilis, Owning It. Dalam buku tersebut, mantan penyerang Newcastle United dan Liverpool itu menuduh Rooney kerap mengundang rekan-rekannya di tim nasional ke kamar hotelnya untuk minum bir dan merokok saat menjalani tugas bersama Inggris.
Tuduhan ini memicu respons keras dari mantan striker Manchester United tersebut. Menurut The Sun, tim hukum Rooney telah mengirim surat resmi bernada tegas kepada penerbit buku itu, menuntut agar klaim tersebut dicabut sepenuhnya, karena menganggap cerita-cerita itu sepenuhnya tidak benar.
- Getty Images Sport
"Itu karangan belaka!"
Buku Carroll menggambarkan dengan jelas dugaan pertemuan-pertemuan tersebut. Ia menulis bahwa Rooney "akan dikelilingi oleh karton rokok, peti bir lager, dan botol anggur" yang diantar oleh manajemen hotel, meski ia menegaskan bahwa "tidak ada yang mabuk berat".
Rooney dengan cepat menolak versi kejadian ini dalam sebuah pernyataan kepada The Sun. "Saya biasanya tidak menanggapi kebohongan yang ditulis tentang saya, tetapi yang satu ini akan saya tanggapi," katanya. "Andy tahu bahwa saya dan dia tidak pernah benar-benar bergaul. Saya bertemu dengannya sekali, secara kebetulan, saat sedang berlibur, tetapi hanya itu. Soal 'kisah' tentang saya minum saat bertugas bersama England, itu adalah karangan belaka. Saya tidak tahu dari mana cerita itu berasal. Ini mengecewakan."
Seorang orang dalam yang dekat dengan Rooney mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa ia "sangat marah" dan merasa klaim itu "melewati batas" sebagai masalah prinsip. Sementara itu, seorang sumber yang dekat dengan Carroll bersikeras bahwa striker tersebut "sangat kebingungan" dengan reaksi keras yang muncul dan "tidak akan diintimidasi untuk mengubah versinya" tentang malam itu hanya karena kini hal tersebut diperdebatkan.
Ketegangan meningkat antara mantan rekan setim
Kedua penyerang itu sempat berbagi panggung internasional, tampil sebagai rekan setim di timnas Inggris antara 2010 dan 2012. Meski bermain bersama dalam laga melawan Ukraina dan Italia, kemitraan mereka di lapangan hanya berlangsung total 64 menit.
Apa yang bermula sebagai anekdot penuh warna untuk mempromosikan sebuah buku baru kini telah meningkat menjadi perselisihan serius. Laporan tersebut menyebut Carroll tidak menduga akan ada reaksi sekeras itu dari mantan rekannya dan kini "terpuruk" akibat dampak tak terduga tersebut.
- Getty Images Sport
Menunggu permintaan maaf terbuka atau pertarungan di pengadilan
Situasinya kini bergantung pada apakah pihak penerbit setuju untuk menarik kembali bagian-bagian yang disengketakan. Menurut sumber yang berbicara kepada The Sun, Carroll mungkin dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka demi menghindari pertarungan hukum yang mahal, sehingga keputusan sepenuhnya ada di tangan Carroll terkait bagaimana perilisan buku itu akan berlanjut.
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