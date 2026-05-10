Wayne Rooney menyoroti ‘pertanyaan utama’ yang harus dijawab Man Utd menjelang bursa transfer musim panas - dengan Setan Merah diberi tahu apa yang menjadi kunci perjuangan mereka merebut gelar Liga Premier
Pertanyaan krusial bagi calon pemain baru
Rooney meyakini ketidakpastian yang saat ini menyelimuti posisi manajer tetap menjadi penghalang utama bagi para pemain elit, sementara Michael Carrick saat ini memimpin tim secara sementara.
Berbicara dalam acara Match of the Day, pencetak gol terbanyak sepanjang masa United itu menjelaskan bahwa setiap talenta kelas dunia yang didekati klub akan segera mencari kepastian mengenai visi jangka panjang dan orang yang memimpinnya.
"Jika saya seorang pemain dan Man Utd ingin merekrut saya, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah 'siapa manajernya? Apakah manajer menginginkan saya?'" kata Rooney. "Saya pikir klub perlu mengumumkannya dengan cepat karena mereka perlu mendatangkan pemain. Mereka perlu mendatangkan pemain untuk memperkuat tim tersebut."
INEOS didesak untuk bertindak cepat
Dengan Sir Jim Ratcliffe dan grup INEOS yang kini memimpin operasional sepak bola, tekanan semakin besar untuk mengambil keputusan final terkait masa jabatan sementara Carrick.
Meskipun Carrick telah memimpin kebangkitan yang luar biasa—dengan memenangkan 10 dari 15 pertandingan pertamanya dan memastikan kembalinya tim ke Liga Champions—ketidakpastian terkait penunjukan permanen secara resmi dilaporkan menimbulkan kekhawatiran.
Rooney telah memperingatkan bahwa jika INEOS tidak bertindak cepat, United berisiko kehilangan target utama mereka kepada pesaing yang lebih terorganisir. Legenda United ini telah secara terbuka mendukung mantan rekan setimnya, dengan menyatakan bahwa Carrick telah berhak memimpin klub ke depan dan pengumuman segera diperlukan untuk memfasilitasi aktivitas transfer musim panas.
Penambahan pemain di lini tengah dan ambisi meraih gelar
Setan Merah santer dikaitkan dengan sejumlah gelandang ternama, termasuk Adam Wharton dan Sandro Tonali, seiring upaya mereka membangun skuad yang mampu mengejar ketertinggalan dari para pemuncak klasemen. Dengan target berlaga di Liga Champions, banyak pihak sepakat bahwa United membutuhkan kedalaman skuad yang jauh lebih baik untuk bersaing memperebutkan trofi-trofi bergengsi.
Daftar calon manajer Manchester United
Meskipun Carrick masih menjadi kandidat terkuat untuk posisi manajer tetap, klub ini terus dikaitkan dengan nama-nama berpengalaman seperti Julian Nagelsmann, Luis Enrique, dan Andoni Iraola. Namun, untuk saat ini, United akan fokus untuk mengakhiri musim dengan gemilang, dengan laga melawan Nottingham Forest dan Brighton yang akan datang dalam upaya mereka mengamankan posisi ketiga.