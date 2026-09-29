Wayne Rooney menolak medali Premier League retrospektif setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 115 dakwaan

Berbicara di podcast Stick to United, Rooney mengatakan: "Sejujurnya saya tidak akan merasa nyaman menerima medali Premier League lainnya, karena saya rasa kami tidak layak mendapatkannya. Kami tidak melakukan cukup banyak pada musim itu untuk menjuarai liga. Saya memikirkan para pemain mereka, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk memenangkan gelar Premier League dan di benak mereka, mereka sudah melakukannya. Dan jika itu terjadi pada saya, jika tiba-tiba Manchester United melakukan hal yang sama dan medali Premier League saya diambil dari saya, saya akan benar-benar hancur."