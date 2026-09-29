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Wayne Rooney menolak medali Premier League retrospektif setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 115 dakwaan
Rooney menentang pencabutan gelar
Rooney tidak percaya akan pantas jika Manchester City kehilangan gelar-gelar bersejarah mereka setelah putusan bersalah yang baru-baru ini dijatuhkan kepada mereka. Legenda Manchester United itu merupakan bagian dari skuad yang finis di posisi kedua di belakang tim asuhan Roberto Mancini lewat selisih gol pada hari terakhir musim dramatis 2011-12. Terlepas dari pengungkapan besar terkait keuangan klub, Rooney tidak ingin mewarisi gelar juara lewat ruang rapat dan menyampaikan simpatinya kepada orang-orang yang mengamankan kesuksesan tersebut di atas lapangan.
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Medali retrospektif ditolak
Berbicara di podcast Stick to United, Rooney mengatakan: "Sejujurnya saya tidak akan merasa nyaman menerima medali Premier League lainnya, karena saya rasa kami tidak layak mendapatkannya. Kami tidak melakukan cukup banyak pada musim itu untuk menjuarai liga. Saya memikirkan para pemain mereka, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk memenangkan gelar Premier League dan di benak mereka, mereka sudah melakukannya. Dan jika itu terjadi pada saya, jika tiba-tiba Manchester United melakukan hal yang sama dan medali Premier League saya diambil dari saya, saya akan benar-benar hancur."
Kontrak palsu dan pendanaan terselubung
Perdebatan mengenai tindakan retrospektif muncul setelah Premier League mengonfirmasi bahwa sebuah komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran finansial serius antara musim 2009-10 dan 2017-18. Rincian putusan itu sangat mencengangkan: komisi mengungkap bahwa sebuah skema pendanaan terselubung, yang diatur melalui Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), diduga menyalurkan lebih dari £900 juta ke klub tersebut untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan dan mengurangi biaya. Selain itu, putusan resmi itu menyoroti bahwa juara bertahan tersebut melakukan upaya terkoordinasi untuk menghambat penyelidikan selama empat tahun, dengan mengakali batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Liga dan UEFA.
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Hukuman berat dan banding yang membayangi
Meski ia menentang penulisan ulang sejarah, Rooney menuntut sanksi olahraga yang tegas ke depannya. "Saya akan menempatkan mereka di liga terendah yang bisa mereka tempati lalu memberlakukan pembatasan kepada mereka dalam hal seberapa banyak uang yang bisa mereka belanjakan untuk tiga atau empat musim ke depan," tambahnya. Ketika klub tersebut dengan keras membantah tuduhan-tuduhan itu dan bersiap mengajukan banding atas putusan yang memberatkan tersebut, sidang tertutup terpisah akan segera menentukan hukuman pastinya. Pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diperkirakan akan mendominasi sepakbola Inggris selama berbulan-bulan.
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