Wayne Rooney mengungkapkan bahwa pertandingan Wrexham adalah yang terbaik yang pernah dia lihat sejak pensiun - bahkan melebihi pertandingan epik semifinal Liga Champions antara Inter dan Barcelona yang menghasilkan tujuh gol
Mimpi Hollywood berakhir dengan kekecewaan VAR
Harapan Wrexham untuk akhir yang dramatis dalam perjalanan mereka di Piala FA dihancurkan secara kejam oleh Chelsea dan wasit asisten video (VAR) dalam malam yang penuh drama di Cae Ras. Tim asal Wales Utara itu bermimpi untuk menciptakan kejutan historis lainnya ketika Lewis Brunt mencetak gol sundulan yang dia yakini sebagai gol penyeimbang dramatis pada menit ke-114 perpanjangan waktu, memicu kegembiraan di tribun penonton. Namun, intervensi VAR atas pelanggaran offside yang tipis mematikan sorak-sorai penonton tuan rumah dan membuka jalan bagi tim Premier League untuk akhirnya mengukuhkan dominasi mereka dan meraih kemenangan 4-2.
Rooney menempatkan Wrexham di atas klub-klub elit Liga Champions.
Rooney, yang hadir di Racecourse Ground, terkesan dengan pertandingan tersebut. Ia membandingkannya dengan laga antara Inter dan Barcelona di semifinal Liga Champions musim lalu. Nerazzurri mengalahkan Blaugrana dengan skor 4-3, memastikan kemenangan agregat 7-6. Pertandingan itu dijuluki oleh banyak orang sebagai laga Liga Champions terbaik sepanjang masa.
"Tahukah kamu? Saya pikir (kekalahan Wrexham dari Chelsea) adalah pertandingan sepak bola yang paling saya nikmati sejak saya berhenti bermain," kata Rooney kepada BBC Sport. "Hanya suasananya, para penggemar. Kami harus melewati para penggemar cukup lama untuk keluar dari lapangan dan sebagainya, dan para penggemar sangat luar biasa. Mungkin ini pertama kalinya saya ke stadion dan tidak mendapat ejekan sama sekali, jadi... Ya, itu menyenangkan, tapi bukan hanya suasananya, tapi juga pertandingannya. Saya pikir itu pertandingan yang sangat bagus. Wrexham bermain sangat baik."
"Pertandingan favorit saya sejak saya berhenti bermain adalah Barcelona vs Inter. Itu semifinal tahun lalu dan yang ini menggantikannya. Saya benar-benar menikmatinya."
Rooney belum ditawari peran Deadpool.
Namun, Rooney tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemilik Wrexham, Rob Mac dan Ryan Reynolds, meskipun para selebriti Hollywood tersebut juga hadir di pertandingan tersebut. Rooney dan Reynolds pernah bertemu sebelumnya, karena mereka terlibat dalam video promosi untuk film Deadpool pertama pada tahun 2016. Ketika ditanya apakah dia akan terlibat dalam film Deadpool berikutnya, Rooney menjawab: "Tidak, [tapi] saya pernah tampil dalam iklan Deadpool beberapa tahun yang lalu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Wrexham?
Saat perjalanan Wrexham di ajang piala berakhir, klub tetap fokus pada tujuan akhir mereka untuk meraih promosi keempat berturut-turut menuju Premier League. Kekalahan tipis melawan Chelsea yang diisi dengan pemain-pemain internasional akan menjadi tolok ukur kemajuan mereka di bawah kepemilikan Hollywood, dengan klub Wales ini kembali beraksi pada Selasa malam saat mereka menjamu Hull City.
