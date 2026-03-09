Wayne Rooney mengungkapkan bahwa pertandingan Wrexham adalah yang terbaik yang pernah dia lihat sejak pensiun - bahkan melebihi pertandingan epik semifinal Liga Champions antara Inter dan Barcelona yang menghasilkan tujuh gol

Rooney, yang hadir di Racecourse Ground, terkesan dengan pertandingan tersebut. Ia membandingkannya dengan laga antara Inter dan Barcelona di semifinal Liga Champions musim lalu. Nerazzurri mengalahkan Blaugrana dengan skor 4-3, memastikan kemenangan agregat 7-6. Pertandingan itu dijuluki oleh banyak orang sebagai laga Liga Champions terbaik sepanjang masa.

"Tahukah kamu? Saya pikir (kekalahan Wrexham dari Chelsea) adalah pertandingan sepak bola yang paling saya nikmati sejak saya berhenti bermain," kata Rooney kepada BBC Sport. "Hanya suasananya, para penggemar. Kami harus melewati para penggemar cukup lama untuk keluar dari lapangan dan sebagainya, dan para penggemar sangat luar biasa. Mungkin ini pertama kalinya saya ke stadion dan tidak mendapat ejekan sama sekali, jadi... Ya, itu menyenangkan, tapi bukan hanya suasananya, tapi juga pertandingannya. Saya pikir itu pertandingan yang sangat bagus. Wrexham bermain sangat baik."

"Pertandingan favorit saya sejak saya berhenti bermain adalah Barcelona vs Inter. Itu semifinal tahun lalu dan yang ini menggantikannya. Saya benar-benar menikmatinya."