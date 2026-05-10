Wayne Rooney mengungkap peran yang dimainkan Tom Brady dalam kegagalannya di Birmingham - di mana legenda Manchester United itu hanya bertahan selama 83 hari sebelum dipecat

Meskipun menyadari bahwa kembali ke gaya pragmatis Eustace akan menghentikan penurunan performa mereka, petinggi klub tetap bersikukuh. "Saya ingin melakukan perubahan, saya ingin kembali menerapkan apa yang dilakukan John Eustace, yang saat itu berhasil meraih hasil," tambah Rooney. "Sampai saya bisa melepas pemain dan mendatangkan pemain yang mampu melakukan itu, saya sudah bisa melihat apa yang akan terjadi. Mereka bersikukuh ingin saya terus melakukan apa yang saya lakukan, dan kemudian saya kehilangan pekerjaan saya. Jadi, bagi saya, itu adalah sesuatu yang, jika dilihat kembali, saya harus melakukan apa yang menurut saya benar, alih-alih sedikit terpengaruh oleh pemilik klub, yang pada akhirnya membuat saya kehilangan pekerjaan."