Wayne Rooney mengungkap peran yang dimainkan Tom Brady dalam kegagalannya di Birmingham - di mana legenda Manchester United itu hanya bertahan selama 83 hari sebelum dipecat
Kebenaran di balik kepergian Birmingham City
Rooney akhirnya angkat bicara mengenai masa-masa sulit yang dialaminya sebagai manajer The Blues. Ditunjuk pada 11 Oktober 2023, mantan kapten timnas Inggris itu hanya menjabat selama 83 hari sebelum klub memecatnya pada 2 Januari 2024. Saat itu, tim berada di peringkat keenam Championship, dan ia menggantikan John Eustace dalam sebuah keputusan yang sangat kontroversial. Ditugaskan untuk menerapkan gaya sepak bola yang menarik dan "tanpa rasa takut" seperti yang diminta oleh pemilik baru, ia segera menyadari bahwa skuad tersebut sama sekali tidak cocok dengan perubahan drastis ini, yang berujung pada rentetan hasil buruk dengan hanya meraih dua kemenangan dalam 15 pertandingan.
Tuntutan yang tidak realistis dari Wagner dan Brady
Dalam wawancara dengan The Overlap, Rooney mengungkapkan bagaimana kehadiran Brady, pemenang Super Bowl tujuh kali, membawa tekanan besar untuk menampilkan permainan sepak bola yang memukau dan langsung terlihat hasilnya. Namun, sang manajer mengakui bahwa para pemilik klub mengabaikan peringatannya sejak awal. "Sejak saya bergabung di Birmingham, saya tahu akan ada perubahan besar dengan kedatangan Tom Wagner dan Tom Brady," ujarnya. "Hal yang mengecewakan dari kasus Birmingham adalah, setelah dua atau tiga pertandingan, saya menemui para pemilik klub dan berkata, 'Para pemain ini tidak mampu bermain sesuai dengan cara yang mereka inginkan untuk tim ini'. Saya disarankan untuk terus melakukannya, dan pada akhirnya, saya kehilangan pekerjaan karena melakukan hal itu."
Menanggung konsekuensi dari benturan gaya
Meskipun menyadari bahwa kembali ke gaya pragmatis Eustace akan menghentikan penurunan performa mereka, petinggi klub tetap bersikukuh. "Saya ingin melakukan perubahan, saya ingin kembali menerapkan apa yang dilakukan John Eustace, yang saat itu berhasil meraih hasil," tambah Rooney. "Sampai saya bisa melepas pemain dan mendatangkan pemain yang mampu melakukan itu, saya sudah bisa melihat apa yang akan terjadi. Mereka bersikukuh ingin saya terus melakukan apa yang saya lakukan, dan kemudian saya kehilangan pekerjaan saya. Jadi, bagi saya, itu adalah sesuatu yang, jika dilihat kembali, saya harus melakukan apa yang menurut saya benar, alih-alih sedikit terpengaruh oleh pemilik klub, yang pada akhirnya membuat saya kehilangan pekerjaan."
Apa yang telah terjadi sejak saat itu?
Hasil pertandingan Birmingham City tetap sangat buruk pasca kepergian Rooney, yang berujung pada degradasi resmi mereka dari Championship ke League One. Namun, The Blues berhasil bangkit kembali hanya dalam satu musim, kembali ke divisi kedua dan finis di peringkat ke-10 musim ini. Sementara itu, Rooney kemudian mengambil alih Plymouth Argyle namun kembali mengalami masa-masa sulit, sebelum akhirnya dipecat pada 31 Desember 2024, yang menimbulkan keraguan serius mengenai masa depannya sebagai manajer.