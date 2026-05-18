Wayne Rooney mengkritik tajam Mohamed Salah yang dianggap 'egois' karena 'tidak menghormati' Arne Slot, dan mendesak manajer Liverpool untuk tidak memberikan kesempatan kepada penyerang asal Mesir itu untuk tampil di Anfield

Rooney mendesak Klopp untuk mengambil sikap tegas terhadap Salah dengan mencoretnya dari skuad Liverpool pada laga terakhir musim ini melawan Brentford. Legenda Manchester United itu meyakini bahwa Salah telah melewati batas setelah sang penyerang menggunakan media sosial untuk menuntut kembalinya gaya sepak bola "heavy metal" yang identik dengan Jurgen Klopp, sebuah langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai serangan langsung terhadap skema taktis Klopp saat ini.

Berbicara di The Wayne Rooney Show, mantan kapten Inggris itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku sang sayap legendaris selama hari-hari terakhirnya di Merseyside. "Saya merasa sedih melihat apa yang telah dia lakukan dan capai di Liverpool," kata Rooney. "Ini bukan saatnya baginya untuk muncul dan melontarkan serangan lagi ke arah Slot. Dia ingin bermain sepak bola 'heavy metal', jadi pada dasarnya dia mengatakan dia ingin sepak bola ala Jurgen Klopp. Sekarang saya rasa Mo Salah tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan tipe sepak bola seperti itu. Saya pikir kakinya sudah tidak mampu lagi bermain dengan tempo dan intensitas tinggi seperti itu."

"Dia hampir saja melemparkan granat dan mengatakan bahwa dia tidak percaya dan tidak yakin pada Arne Slot, serta hampir saja membebani rekan-rekan setimnya yang akan berada di sana musim depan dan membuat mereka harus menghadapi hal itu juga serta menempatkan mereka dalam posisi yang sulit."