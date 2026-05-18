Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Wayne Rooney mengkritik tajam Mohamed Salah yang dianggap 'egois' karena 'tidak menghormati' Arne Slot, dan mendesak manajer Liverpool untuk tidak memberikan kesempatan kepada penyerang asal Mesir itu untuk tampil di Anfield
Rooney mendesak agar Salah dicoret dari skuad menjelang pertandingan terakhir
Rooney mendesak Klopp untuk mengambil sikap tegas terhadap Salah dengan mencoretnya dari skuad Liverpool pada laga terakhir musim ini melawan Brentford. Legenda Manchester United itu meyakini bahwa Salah telah melewati batas setelah sang penyerang menggunakan media sosial untuk menuntut kembalinya gaya sepak bola "heavy metal" yang identik dengan Jurgen Klopp, sebuah langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai serangan langsung terhadap skema taktis Klopp saat ini.
Berbicara di The Wayne Rooney Show, mantan kapten Inggris itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku sang sayap legendaris selama hari-hari terakhirnya di Merseyside. "Saya merasa sedih melihat apa yang telah dia lakukan dan capai di Liverpool," kata Rooney. "Ini bukan saatnya baginya untuk muncul dan melontarkan serangan lagi ke arah Slot. Dia ingin bermain sepak bola 'heavy metal', jadi pada dasarnya dia mengatakan dia ingin sepak bola ala Jurgen Klopp. Sekarang saya rasa Mo Salah tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan tipe sepak bola seperti itu. Saya pikir kakinya sudah tidak mampu lagi bermain dengan tempo dan intensitas tinggi seperti itu."
"Dia hampir saja melemparkan granat dan mengatakan bahwa dia tidak percaya dan tidak yakin pada Arne Slot, serta hampir saja membebani rekan-rekan setimnya yang akan berada di sana musim depan dan membuat mereka harus menghadapi hal itu juga serta menempatkan mereka dalam posisi yang sulit."
- Getty Images Sport
Pemain timnas Mesir dituduh berperilaku 'egois'
Salah sempat dicadangkan pada awal musim ini setelah menuduh Klopp dan Liverpool "mengorbankan" dirinya di tengah minimnya kesempatan bermain sebagai starter. Meskipun Salah tetap menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah membela Liverpool, dengan mencetak 257 gol untuk klub tersebut, Rooney merasa perilaku sang pemain sayap belakangan ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari penurunan performa pribadinya. Setelah memenangkan gelar Liga Premier dan mencetak 29 gol liga musim lalu, Salah hanya berhasil mencetak 12 gol dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim ini, sementara The Reds tampaknya akan finis di posisi kelima klasemen.
"Saya pikir Salah sedang berusaha membenarkan dirinya sendiri dan membuat dirinya merasa lebih baik karena ia mengalami musim yang sangat buruk," kata Rooney. "Jadi, menurut saya, ia telah bertindak sangat egois dalam dua insiden tersebut. Ini sangat disayangkan dan para penggemar pasti akan mendukungnya, tetapi saya pikir jika Anda melihat lebih dalam dan pernah berada di ruang ganti dalam situasi yang serupa, Mo Salah tahu persis apa yang dia lakukan."
Slot didesak untuk 'menggunakan pengaruhnya' di Anfield
Dengan menarik paralel dari karier legendarisnya sendiri di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, Rooney menyarankan agar Slot harus menegaskan otoritasnya untuk menjaga disiplin di ruang ganti. Ia mengenang saat ia tidak dimasukkan dalam skuad pada pertandingan terakhir Ferguson di Old Trafford akibat perselisihan, dan menyarankan bahwa tindakan "menegakkan otoritas" serupa diperlukan di Anfield untuk memastikan posisi manajer tidak semakin terancam oleh pemain yang akan hengkang.
"Jika saya adalah Arne Slot, saya tidak akan membiarkannya mendekati stadion pada pertandingan terakhir," tegas Rooney. "Saya pernah mengalaminya dengan Alex Ferguson. Saya berselisih dan bertengkar, dan pada pertandingan terakhir Alex Ferguson di Old Trafford, dia mencoret saya dari skuad karena alasan itu. Itulah manajermu. Kamu tidak bisa secara terbuka tidak menghormatinya dua kali seperti yang dia lakukan dan lolos begitu saja. Dan di situlah, jika saya adalah Arne Slot, saya harus menunjukkan otoritas dan hanya mengatakan, dengarkan, kamu tidak boleh mendekati tempat itu pada Sabtu, suka atau tidak. Saya benar-benar ragu dia akan melakukannya, tapi menurut saya dia seharusnya melakukannya."
Mengenai kepergian Salah yang akan segera terjadi, Rooney tetap tegas: "Tentu saja dia layak mendapat perpisahan yang baik, tapi apakah dia layak mendapatkannya hanya karena ini? Ini sudah kali kedua dia melakukannya. Sangat disayangkan melihat salah satu ikon besar pemain Liga Premier meninggalkan Liga Premier mungkin dalam situasi seperti ini."
- AFP
Krisis identitas Liverpool dan masa depan Slot
Kontroversi seputar Salah muncul di tengah performa buruk Liverpool secara umum, di mana upaya mereka mempertahankan gelar juara telah runtuh secara dramatis. Rooney mencatat bahwa kurangnya intensitas di lapangan tidak hanya memengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga "faktor ketakutan" yang biasanya terasa di Anfield, dengan para penonton yang semakin frustrasi. Ia bahkan menyarankan bahwa beberapa anggota skuad tampaknya telah "menyerah" selama periode performa yang sulit ini, dan menegaskan bahwa Klopp harus diberi lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan.
"Menurut saya, itulah perubahan terbesar bagi saya saat pergi ke Anfield; hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah menenangkan penonton. Tapi saya rasa justru karena Liverpool tidak menekan, mereka sendiri yang menenangkan penonton dan membuat para penggemar Liverpool frustrasi," kata Rooney. "Dan itulah perubahan besar, sangat besar bagi saya. Saya cukup bimbang apakah dia harus pergi atau tetap tinggal karena dia memenangkan liga musim lalu, saya pikir dia layak mendapat sedikit lebih banyak waktu, mengingat apa yang kita lihat musim ini. Saya tidak merasa nyaman atau baik mengatakan ini, beberapa pemain terlihat seperti telah menyerah dan itu adalah masalah besar jika Anda melihatnya atau merasakannya bagi manajer."