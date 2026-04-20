Wayne Rooney mengkritik perayaan 'berlebihan' Man City setelah kemenangan atas Arsenal dan berpendapat hal itu bisa 'menjadi bumerang bagi mereka'
Adegan-adegan kekacauan di Etihad
Suasana di Manchester memuncak saat peluit akhir dibunyikan, dengan para pemain dan suporter City sama-sama merayakan apa yang bisa jadi merupakan kemenangan krusial. Dalam salah satu momen paling meriah pada sore itu, Gianluigi Donnarumma melompat ke tengah kerumunan untuk merayakan bersama para pendukung tuan rumah setelah penampilan yang penuh penebusan.
Para pendukung City juga memamerkan spanduk provokatif bertuliskan 'Panic on the streets of London,' sementara seorang pendukung lain terlihat mengejek apa yang dianggap sebagai keruntuhan Arsenal dengan berpura-pura minum dari botol air. Para pemain bahkan melakukan putaran kehormatan penuh, sebuah langkah yang menurut Rooney bisa memberikan motivasi sempurna bagi tim Arsenal asuhan Mikel Arteta menjelang fase akhir musim.
Rooney memperingatkan agar tidak terlalu cepat bersuka cita
Rooney memberikan kritik pedas terhadap perilaku Man City pasca-pertandingan setelah mereka hanya terpaut tiga poin dari puncak klasemen Liga Premier. Tim asal Etihad itu tampak bersemangat tinggi berkat gol-gol dari Rayan Cherki dan Erling Haaland, namun Rooney menilai perayaan di akhir pertandingan itu berlebihan bagi tim yang belum memastikan gelar juara.
Berbicara di acara BBC Match of the Day, mantan kapten timnas Inggris itu menyarankan bahwa tim asuhan Pep Guardiola sedang menantang nasib. "[Perayaan itu] agak berlebihan," kata Rooney pada Minggu malam. "City masih punya enam pertandingan tersisa, ini jelas kemenangan besar. Saya hanya merasa ini sedikit terlalu dini dan hal itu bisa jadi bumerang bagi mereka."
Arsenal tetap tegar meski kalah
Meskipun mengalami kemunduran dan ejekan dari para pendukung City, suasana di kubu Arsenal tetap mengejutkan optimis. Saat City merayakan kemenangan, Declan Rice terlihat memberikan teguran singkat dan tegas kepada kapten Martin Odegaard di lapangan, sambil berkata kepada sang kapten: "Ini belum berakhir."
Arteta menggemakan semangat juang ini dalam konferensi pers pasca-pertandingan, dengan mengatakan: "Saya percaya hari ini, saya percaya pada Rabu seminggu yang lalu (kami bisa memenangkan gelar) karena saya melihat mereka (para pemain) setiap hari dan saya tahu level yang kami miliki. Namun hari ini, jika mereka perlu lebih yakin, saya rasa mereka sekarang lebih yakin. Mereka membicarakannya di ruang ganti. Ini adalah liga yang baru sekarang. Mereka memiliki satu pertandingan tersisa. Kami memiliki keunggulan tiga poin dan lima pertandingan tersisa. Jadi, segalanya masih terbuka."
Hitung mundur terakhir menuju gelar juara
Model statistik masih mengunggulkan The Gunners, dengan Opta memperkirakan Arsenal memiliki peluang 73 persen untuk meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Rooney, yang di hati tetap setia pada United, mengakui bahwa ia lebih suka melihat trofi itu dibawa ke Emirates daripada ke kubu biru Manchester, dan menambahkan bahwa kini tekanan ada pada para penggemar untuk tetap tenang: Ia berkata: "Para penggemar Arsenal harus mendukung tim mereka sepenuhnya, dan hal itu sangatlah penting. Para pemain juga akan gugup, mereka harus menunjukkan kepada para pemain bahwa mereka ada di pihak mereka, memberikan dukungan penuh kepada mereka." Dengan City akan menghadapi Burnley dan Arsenal menjamu Newcastle berikutnya, pertarungan psikologis sama intensnya dengan yang terjadi di lapangan.