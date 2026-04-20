Wayne Rooney mengkritik perayaan 'berlebihan' Man City setelah kemenangan atas Arsenal dan berpendapat hal itu bisa 'menjadi bumerang bagi mereka'

Suasana di Manchester memuncak saat peluit akhir dibunyikan, dengan para pemain dan suporter City sama-sama merayakan apa yang bisa jadi merupakan kemenangan krusial. Dalam salah satu momen paling meriah pada sore itu, Gianluigi Donnarumma melompat ke tengah kerumunan untuk merayakan bersama para pendukung tuan rumah setelah penampilan yang penuh penebusan.

Para pendukung City juga memamerkan spanduk provokatif bertuliskan 'Panic on the streets of London,' sementara seorang pendukung lain terlihat mengejek apa yang dianggap sebagai keruntuhan Arsenal dengan berpura-pura minum dari botol air. Para pemain bahkan melakukan putaran kehormatan penuh, sebuah langkah yang menurut Rooney bisa memberikan motivasi sempurna bagi tim Arsenal asuhan Mikel Arteta menjelang fase akhir musim.