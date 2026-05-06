Wayne Rooney mengkritik Mikel Arteta dan Arsenal karena 'terlalu merayakan' keberhasilan lolos ke final Liga Champions, sementara Arsene Wenger melontarkan peringatan
Rooney melontarkan sindiran kepada The Gunners
Arsenal memastikan tempat mereka di final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun pada Selasa malam, berkat gol Bukayo Saka yang cukup untuk mengalahkan Atlético Madrid 1-0 pada leg kedua babak semifinal dan memastikan kemenangan agregat 2-1. Peluit akhir pertandingan memicu euforia yang meriah, dengan kembang api menerangi langit London dan Arteta bergabung dengan para pemainnya di lapangan untuk merayakan bersama para pendukung tuan rumah.
Namun, Rooney, yang bertindak sebagai pakar untuk Prime Video Sport, merasa perayaan tersebut terlalu dini mengingat masih ada trofi yang harus diraih di Budapest. "Mereka layak berada di posisi ini, tetapi mereka belum memenangkannya," kata ikon Manchester United dan Inggris itu. "Saya pikir perayaan itu sedikit berlebihan. Rayakanlah saat Anda menang!"
Wright membalas serangan terhadap 'polisi perayaan'
Komentar Rooney tidak luput dari perhatian para pendukung Arsenal, atau tampaknya, mantan ikon The Gunners, Ian Wright. Melalui media sosial tak lama setelah pertandingan, Wright mengunggah sebuah video di X yang mendorong para pendukung setia Arsenal untuk mengabaikan para pengkritik dan menikmati pencapaian lolos ke ajang bergengsi Eropa.
"Para penggemar Arsenal, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu: nikmatilah ini," kata Wright dalam video tersebut. "Polisi perayaan akan turun dengan kekuatan penuh, jangan sampai ditangkap! Nikmatilah, sepak bola adalah tentang momen-momen dan ini adalah momen besar. Nikmatilah. Dan mari kita berharap bahwa di final dan setelah final, kita akan memiliki momen besar lainnya. Ini adalah hari yang luar biasa, ini adalah hari yang luar biasa!"
Wenger memberikan peringatan
Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger, juga memberikan komentarnya mengenai suasana pasca-pertandingan di Emirates. Meskipun pelatih asal Prancis itu setuju bahwa sedikit kegembiraan memang wajar, ia mendesak skuad saat ini untuk segera mengalihkan fokus mereka ke final dan perjuangan mereka yang masih berlangsung untuk merebut gelar Liga Premier.
"Mereka merayakannya dengan baik malam ini - itu wajar, tapi Anda ingin mereka segera fokus pada final dan pertandingan berikutnya," kata Wenger di beIN Sports. "Perayaan itu pantas, kebahagiaan adalah hal yang wajar, tapi sekarang langkah selanjutnya adalah menuju final dan memenangkannya."
Sebuah final bersejarah menanti di Budapest
Tim asuhan Arteta kini hanya tinggal 90 menit lagi dari gelar juara Eropa sambil menanti lawan yang akan mereka hadapi di ibu kota Hongaria. Mereka akan berhadapan dengan Bayern Munich atau Paris Saint-Germain, dengan juara Prancis itu memimpin tipis 5-4 menjelang laga leg kedua di Allianz Arena pada Rabu malam. Bagi Arsenal, ini menandai penampilan pertama mereka di final Liga Champions sejak musim 2005-06, ketika mereka menderita kekalahan menyakitkan 2-1 dari Barcelona di Paris.