Wayne Rooney mengkritik Mikel Arteta dan Arsenal karena 'terlalu merayakan' keberhasilan lolos ke final Liga Champions, sementara Arsene Wenger melontarkan peringatan

Arsenal memastikan tempat mereka di final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun pada Selasa malam, berkat gol Bukayo Saka yang cukup untuk mengalahkan Atlético Madrid 1-0 pada leg kedua babak semifinal dan memastikan kemenangan agregat 2-1. Peluit akhir pertandingan memicu euforia yang meriah, dengan kembang api menerangi langit London dan Arteta bergabung dengan para pemainnya di lapangan untuk merayakan bersama para pendukung tuan rumah.

Namun, Rooney, yang bertindak sebagai pakar untuk Prime Video Sport, merasa perayaan tersebut terlalu dini mengingat masih ada trofi yang harus diraih di Budapest. "Mereka layak berada di posisi ini, tetapi mereka belum memenangkannya," kata ikon Manchester United dan Inggris itu. "Saya pikir perayaan itu sedikit berlebihan. Rayakanlah saat Anda menang!"