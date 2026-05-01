Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Wayne Rooney menggunakan kisah Zlatan Ibrahimovic sebagai peringatan bagi Virgil van Dijk - kapten Liverpool itu diberi tahu bahwa ‘usia’ telah mulai membebani dirinya
Tak terelakkan-nya waktu
Legenda Manchester United, Rooney, memberikan penilaian tajam terhadap para bintang senior Liverpool, dengan menyatakan bahwa baik Van Dijk maupun Salah mulai kewalahan menghadapi tuntutan fisik dalam sepak bola level elit. Dengan Salah (33) dan Van Dijk (34) yang berperan sebagai pemimpin utama di ruang ganti The Reds, Rooney berpendapat bahwa penurunan performa yang terlihat pada keduanya membuat para pemain muda semakin sulit untuk membangun otoritas mereka sendiri. Meskipun Van Dijk tetap menjadi andalan dengan 51 penampilan musim ini, Rooney percaya bahwa kapten asal Belanda itu kesulitan mempertahankan standar gemilang seperti pada musim-musim sebelumnya.
- AFP
Menerima kenyataan bahwa hal itu menurun
Dalam wawancara di The Wayne Rooney Show, mantan striker timnas Inggris itu menarik paralel antara perjalanan kariernya sendiri dan situasi yang kini dihadapi oleh kelompok kepemimpinan inti Liverpool. Ia mengatakan: "Saya sudah mengatakan ini sejak awal musim, usia memengaruhi kita semua dan tenaga kita mulai berkurang. Saya rasa hal itu terjadi pada Salah musim ini dan Virgil van Dijk tidak tampil seperti biasanya musim ini. Mereka adalah pemimpin di ruang ganti. Sulit bagi pemain lain untuk tampil menonjol atau menjadi pemimpin. Saya tidak berpikir dia [Van Dijk] akan [pergi], tapi Anda sudah melihat pemain-pemain yang bertahan terlalu lama di sana."
Pelajaran dari Ibrahimovic
Rooney kemudian mengenang kepergiannya dari Old Trafford pada usia 31 tahun, dengan menggunakan pengalamannya bersama Zlatan Ibrahimovic untuk menggambarkan betapa sulitnya menerima peran yang lebih terbatas. Ia menambahkan: "Hal tersulit bagi seorang pemain adalah menyadari bahwa Anda mungkin sudah tidak berada di level yang sama seperti dulu. Saya mengalaminya saat Zlatan Ibrahimovic datang dan saya tidak lagi diturunkan. Saya ingin bermain, jadi saya langsung pergi. Saya menerimanya."
- Getty Images Sport
Bab terakhir yang menentukan
Liverpool harus melewati pekan-pekan terakhir musim ini sambil menyeimbangkan proses integrasi kepemimpinan baru dan kepergian emosional Salah, yang masih absen karena cedera namun diperkirakan akan kembali untuk perpisahan terakhir. Tantangan terdekat adalah laga krusial Liga Premier melawan United pada Minggu, 3 Mei ini, di mana ketangguhan pertahanan Van Dijk akan menjadi sorotan utama. Seiring klub memasuki era pasca-Salah, fokus tetap tertuju pada apakah pemain senior seperti Van Dijk dapat menyesuaikan gaya bermain mereka atau apakah peremajaan skuad lebih lanjut diperlukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka.