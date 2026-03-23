Wayne Rooney menduga Thomas Tuchel berusaha 'memisahkan' Trent Alexander-Arnold dan Jude Bellingham akibat masalah 'geng', sementara ia sendiri tengah dilanda kekecewaan karena tidak dipanggil ke timnas Inggris
Tuchel mengabaikan bintang Madrid
Pemilihan skuad yang dilakukan Tuchel untuk laga-laga persiapan terakhir Inggris menjelang Piala Dunia telah menimbulkan kegemparan di dalam tim, terutama karena absennya Trent. Meskipun sang bek tampil konsisten di Spanyol, pemain berusia 27 tahun itu masih tertahan di angka 34 penampilan internasional — angka yang mengejutkan rendah untuk pemain sekelasnya. Setelah kesulitan mengamankan posisi reguler di bawah asuhan Gareth Southgate, prospeknya di bawah rezim baru tampak semakin suram. Keputusan ini sangat mengejutkan mengingat skuad Inggris terbaru yang diperluas, yang mengindikasikan bahwa mantan pemain Liverpool tersebut saat ini sama sekali tidak masuk dalam rencana manajer asal Jerman itu untuk turnamen di Amerika Utara.
Rooney 'bingung' karena tidak dipanggil
Dalam wawancara di The Wayne Rooney Show, pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Inggris itu memberikan penilaian tajam terhadap keputusan untuk tidak memasukkan bintang Madrid tersebut ke dalam rencana Tuchel. Rooney menekankan bahwa kemampuan teknis unik sang bek seharusnya menjadikannya pilihan pasti untuk skuad yang diperluas, dengan menyatakan: “Satu kejutan besar jelas adalah Trent. Saya merasa tak percaya dia tidak masuk dalam skuad 35 pemain. Dari cara Tuchel berbicara, sepertinya tidak ada jalan kembali bagi Trent. Dia seharusnya masuk dalam skuad itu, melihat kemampuannya dan kualitasnya. Saya sudah sering mengatakan ini dan saya yakin dia sendiri akan mengakui bahwa dia bukan bek terbaik, tapi apa yang dia miliki saat menguasai bola adalah sesuatu yang tidak dimiliki pemain Inggris lainnya. Dia baru-baru ini bermain dan performanya sangat bagus. Saya juga pernah bersalah karena menilai diri sendiri; Anda tidak tahu betapa sulitnya pindah ke sana dan beradaptasi, dia juga mengalami cedera. Tapi dia telah menjalani serangkaian pertandingan dan tidak ada yang meragukan kemampuannya; saat menguasai bola, dia sebaik yang pernah kita lihat di Premier League.”
Dicopot untuk membubarkan 'geng' Bellingham?
Isu adanya "geng" di dalam tim menambah dimensi baru yang rumit dalam persiapan Inggris, terutama mengingat riwayat ketegangan yang dilaporkan antara Bellingham dan Tuchel. Rooney berpendapat bahwa ikatan erat Alexander-Arnold dengan gelandang Madrid tersebut mungkin menjadi faktor utama di balik pencoretannya, dan bahwa sang manajer mungkin sedang menyampaikan pesan terkait budaya tim. “Ada argumen bahwa dia seharusnya menjadi starter, jadi tidak memasukkannya ke dalam skuad terasa sedikit lebih dalam,” jelas Rooney. “Saya tahu dia berteman baik dengan Jude dan sepertinya ada beberapa masalah dengan Jude, jadi mungkin dia merasa ada kelompok eksklusif di sana dan dia mencoba memecahnya. Saya tidak tahu apa alasannya.”
Masa depan internasional terancam
Trent menghadapi masa pengasingan yang berkepanjangan yang berpotensi mengakhiri karier internasionalnya, mengingat Tuchel terikat kontrak untuk memimpin tim hingga Euro 2028. Pada akhir siklus Kejuaraan Eropa berikutnya, sang bek akan mendekati usia 30 tahun, dan ketidakhadirannya dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang mengindikasikan bahwa ia tidak termasuk dalam kelompok inti tim untuk Piala Dunia. Inggris harus membuktikan bahwa mereka bisa tampil gemilang tanpa sentuhan kreatifnya, dan sang pemain harus meyakinkan manajer yang tampaknya telah menetapkan arah yang berbeda untuk skuad ini.
