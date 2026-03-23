Wayne Rooney menduga Thomas Tuchel berusaha 'memisahkan' Trent Alexander-Arnold dan Jude Bellingham akibat masalah 'geng', sementara ia sendiri tengah dilanda kekecewaan karena tidak dipanggil ke timnas Inggris

Dalam wawancara di The Wayne Rooney Show, pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Inggris itu memberikan penilaian tajam terhadap keputusan untuk tidak memasukkan bintang Madrid tersebut ke dalam rencana Tuchel. Rooney menekankan bahwa kemampuan teknis unik sang bek seharusnya menjadikannya pilihan pasti untuk skuad yang diperluas, dengan menyatakan: “Satu kejutan besar jelas adalah Trent. Saya merasa tak percaya dia tidak masuk dalam skuad 35 pemain. Dari cara Tuchel berbicara, sepertinya tidak ada jalan kembali bagi Trent. Dia seharusnya masuk dalam skuad itu, melihat kemampuannya dan kualitasnya. Saya sudah sering mengatakan ini dan saya yakin dia sendiri akan mengakui bahwa dia bukan bek terbaik, tapi apa yang dia miliki saat menguasai bola adalah sesuatu yang tidak dimiliki pemain Inggris lainnya. Dia baru-baru ini bermain dan performanya sangat bagus. Saya juga pernah bersalah karena menilai diri sendiri; Anda tidak tahu betapa sulitnya pindah ke sana dan beradaptasi, dia juga mengalami cedera. Tapi dia telah menjalani serangkaian pertandingan dan tidak ada yang meragukan kemampuannya; saat menguasai bola, dia sebaik yang pernah kita lihat di Premier League.”