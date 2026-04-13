Wayne Rooney memprediksi skor untuk laga krusial perebutan gelar Liga Premier antara Man City dan Arsenal

Legenda Manchester United, Rooney, memandang laga mendatang sebagai momen penentu musim ini, dan ia memprediksi City akan mengungguli rivalnya dalam pertandingan yang ketat. Pemain berusia 40 tahun itu berpendapat bahwa tekanan yang semakin meningkat menjelang akhir musim mulai berdampak pada skuad Mikel Arteta yang kurang berpengalaman.

Rooney menyatakan dalam podcast BBC-nya: "Ini pertandingan penting dan jika City menang, saya akan menjadikannya favorit untuk memenangkan liga, dan jika Arsenal yang menang, gelar juara masih bisa diraih. Ini mungkin penentu gelar juara. Saya pikir Man City akan menang, 1-0. Meskipun begitu, gelar belum pasti jika itu terjadi, tapi hal itu sedikit memberi City keunggulan."

Dia menambahkan: "Saya pikir ini hanya tekanan dari upaya untuk memenangkan Liga Premier. Kita tahu betapa pentingnya pengalaman pada tahap musim ini, dan mereka memiliki cukup banyak pemain yang belum pernah memenangkan gelar, sehingga tekanan itu semakin menumpuk. Anda mengalami beberapa hasil buruk dan mulai mencari jawaban, dan kini mereka kesulitan untuk keluar dari situasi itu. Saya masih berpikir Arsenal memiliki peluang besar untuk memenangkan liga, tetapi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sedikit goyah, dan Man City tahu cara memenangkan gelar liga."