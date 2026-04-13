Wayne Rooney memprediksi skor untuk laga krusial perebutan gelar Liga Premier antara Man City dan Arsenal
Momentum dalam perebutan gelar bergeser
Upaya Arsenal untuk meraih gelar liga pertama sejak 2004 mengalami pukulan telak setelah kalah 2-1 di kandang dari Bournemouth, yang menandai kekalahan ketiga mereka dalam empat pertandingan terakhir. Kegagalan ini memungkinkan City memperkecil selisih poin menjadi enam setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Chelsea pada hari Minggu. Dengan satu pertandingan tersisa dan laga kandang melawan pemuncak klasemen pada Minggu depan, City kini tampaknya telah menguasai persaingan gelar sepenuhnya saat mereka berupaya menyalip tim asal London Utara tersebut.
Rooney mencetak gol penentu kemenangan
Legenda Manchester United, Rooney, memandang laga mendatang sebagai momen penentu musim ini, dan ia memprediksi City akan mengungguli rivalnya dalam pertandingan yang ketat. Pemain berusia 40 tahun itu berpendapat bahwa tekanan yang semakin meningkat menjelang akhir musim mulai berdampak pada skuad Mikel Arteta yang kurang berpengalaman.
Rooney menyatakan dalam podcast BBC-nya: "Ini pertandingan penting dan jika City menang, saya akan menjadikannya favorit untuk memenangkan liga, dan jika Arsenal yang menang, gelar juara masih bisa diraih. Ini mungkin penentu gelar juara. Saya pikir Man City akan menang, 1-0. Meskipun begitu, gelar belum pasti jika itu terjadi, tapi hal itu sedikit memberi City keunggulan."
Dia menambahkan: "Saya pikir ini hanya tekanan dari upaya untuk memenangkan Liga Premier. Kita tahu betapa pentingnya pengalaman pada tahap musim ini, dan mereka memiliki cukup banyak pemain yang belum pernah memenangkan gelar, sehingga tekanan itu semakin menumpuk. Anda mengalami beberapa hasil buruk dan mulai mencari jawaban, dan kini mereka kesulitan untuk keluar dari situasi itu. Saya masih berpikir Arsenal memiliki peluang besar untuk memenangkan liga, tetapi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sedikit goyah, dan Man City tahu cara memenangkan gelar liga."
Keraguan seputar Arsenal
Gary Lineker juga melakukan perubahan signifikan dalam prediksinya soal perebutan gelar, dengan mengutip momentum City yang lebih unggul dan hilangnya soliditas pertahanan Arsenal secara tiba-tiba. Striker legendaris itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas penurunan performa The Gunners belakangan ini, di saat City tampil "sangat brilian" di lapangan.
Merefleksikan perubahan momentum tersebut dalam podcast The Rest is Football, Lineker berkata: "Mereka tidak memiliki apa-apa saat melawan Bournemouth, tidak ada kreativitas sama sekali. Mereka sepertinya tidak memiliki keyakinan sama sekali. Mereka bahkan tidak terlalu bagus dalam bertahan, padahal hal itu sudah cukup sering mereka tunjukkan musim ini. Ini adalah pertama kalinya saya berpikir mereka mungkin tidak akan memenangkan gelar, terutama setelah penampilan Man City melawan Chelsea di babak kedua ketika saya merasa mereka benar-benar brilian.
"Saya hanya berpikir dalam hati, untuk pertama kalinya saya sebenarnya tidak yakin Arsenal akan melakukannya. Saya sudah yakin selama berbulan-bulan, tapi sekarang saya tidak yakin. Pertandingan pekan depan adalah pertandingan yang sangat berat, bukan? Saya sudah bilang ke semua orang yang saya kenal bahwa Arsenal akan baik-baik saja dan mereka tidak akan gugup. Tapi mereka sedang tersendat, mereka kehilangan performa saat ini dan kita tahu betapa pentingnya momentum. Dan semua momentum sekarang ada di pihak Man City.
"Sangat sulit untuk memprediksi sekarang, tapi jika kamu mengatakan harus mempertaruhkan nyawa, yang aku benci harus lakukan dalam situasi ini, aku mungkin sekarang akan memilih City karena aku pikir mereka akan menang minggu depan."
Menentukan Pertarungan Penentuan Etihad
Minggu depan, Etihad Stadium akan menjadi tuan rumah pertandingan yang berpotensi menentukan juara Liga Premier. Arsenal harus kembali menemukan kreativitas mereka setelah penampilan yang kurang tajam melawan Bournemouth untuk menjaga harapan gelar juara yang semakin memudar tetap hidup, namun sejarah menunjukkan bahwa tugas berat menanti mereka. Dalam 10 pertandingan terakhir musim Liga Premier, City hanya kalah satu kali dari 43 pertandingan terakhir mereka, dengan 32 kemenangan, sehingga mempertahankan rekor yang tak terbendung menjelang akhir musim.