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Wayne Rooney memperingatkan Manchester United bahwa akan menjadi "kekecewaan" jika kehilangan "talenta spesial" JJ Gabriel ke raksasa Eropa
Kehilangan talenta spesial
Rooney mengakui bahwa akan menjadi pukulan besar bagi Manchester United jika kehilangan bocah ajaib berusia 15 tahun, Gabriel. Penyerang yang sangat dihargai itu baru-baru ini mengajukan permintaan untuk meninggalkan Old Trafford. Gabriel, yang akan berusia 16 tahun bulan depan, sudah menarik perhatian klub-klub terbesar di Eropa. Baik Real Madrid maupun Barcelona dikabarkan memantau situasinya seiring masa depannya yang masih belum pasti.
Remaja itu baru-baru ini menunjukkan potensi besarnya di panggung Eropa. Ia menandai debutnya di UEFA Youth League dengan hat-trick sensasional melawan Sabah, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu prospek paling cemerlang di dunia sepakbola.
- Getty Images
Rooney mengungkap pengetahuan orang dalamnya
Setelah menyaksikan Gabriel bermain bersama putranya, Kai, di struktur tim usia muda United, Rooney sangat menyadari kualitas remaja tersebut. Berbicara di podcast Stick To Football di Disney+, legenda United itu mengungkapkan kekecewaannya atas situasi tersebut.
"Saya sudah melihat JJ tumbuh besar, dia berada di tim [putra saya] Kai," kata Rooney. "Siapa pun yang dekat dengan situasi ini tahu itu akan terjadi. Adil bagi Manchester United, mereka sudah melakukan segalanya, benar-benar segalanya, untuk mempertahankannya di klub.
"Klub memperlakukannya mungkin berbeda dibandingkan pemain lain karena dia adalah pemain yang sangat spesial. Saya tahu, saya memahami itu, karena saya dulu adalah pemain seperti itu di Everton. Saya mendapatkan perlakuan itu di Everton.
"Sebagai klub, Anda perlu melakukan [itu] untuk mencoba mempertahankan pemain-pemain yang lebih baik. Ini mengecewakan karena dia adalah pemain top dan anak yang sangat baik. Anda tidak pernah tahu apakah semuanya sudah berjalan terlalu jauh atau masih ada peluang baginya untuk bertahan."
Siap untuk sepak bola tim utama
Mantan kapten Inggris itu sangat yakin bahwa Gabriel memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. Rooney memuji kematangan sang remaja, keseimbangan, dan kemampuan mencetak gol alaminya saat menghadapi lawan yang lebih tua.
"Dia adalah pemain top," kata Rooney. "Kemampuannya, keseimbangannya, dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa naik ke kelompok usia yang lebih tinggi dan mencetak gol. Langkah berikutnya adalah sepakbola tim utama, di mana itu berbeda, dan Anda tidak akan pernah tahu sampai Anda berada di sana.
"Tetapi dia adalah talenta yang begitu spesial yang memahami permainan dengan sangat baik. Pada satu titik musim ini dia mungkin akan melakukan debutnya untuk tim utama, saya bayangkan, jadi itulah yang membuatnya mengecewakan."
- (C)Getty Images
Seperti apa masa depan Gabriel?
Meski ada permintaan transfer, United tetap berharap mereka bisa menyelesaikan masalah ini dan meyakinkan sang pemain muda untuk bertahan. Jajaran petinggi klub tanpa ragu akan terus berupaya mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Jika Gabriel memang pergi, ia tidak akan kekurangan pilihan elite. Dengan raksasa-raksasa seperti Madrid dan Barca mengintai, remaja itu bisa segera membawa bakatnya ke La Liga.
Untuk saat ini, pemain 15 tahun itu harus mempertimbangkan pilihannya seiring ulang tahunnya yang ke-16 semakin dekat. Apakah ia memilih mengikuti jejak Rooney di Old Trafford atau memulai tantangan baru di luar negeri, langkah Gabriel selanjutnya akan terus diawasi.
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