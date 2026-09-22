Setelah menyaksikan Gabriel bermain bersama putranya, Kai, di struktur tim usia muda United, Rooney sangat menyadari kualitas remaja tersebut. Berbicara di podcast Stick To Football di Disney+, legenda United itu mengungkapkan kekecewaannya atas situasi tersebut.

"Saya sudah melihat JJ tumbuh besar, dia berada di tim [putra saya] Kai," kata Rooney. "Siapa pun yang dekat dengan situasi ini tahu itu akan terjadi. Adil bagi Manchester United, mereka sudah melakukan segalanya, benar-benar segalanya, untuk mempertahankannya di klub.

"Klub memperlakukannya mungkin berbeda dibandingkan pemain lain karena dia adalah pemain yang sangat spesial. Saya tahu, saya memahami itu, karena saya dulu adalah pemain seperti itu di Everton. Saya mendapatkan perlakuan itu di Everton.

"Sebagai klub, Anda perlu melakukan [itu] untuk mencoba mempertahankan pemain-pemain yang lebih baik. Ini mengecewakan karena dia adalah pemain top dan anak yang sangat baik. Anda tidak pernah tahu apakah semuanya sudah berjalan terlalu jauh atau masih ada peluang baginya untuk bertahan."