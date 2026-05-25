Wayne Rooney memilih Viktor Gyokeres sebagai 'rekrutan terbaik musim ini' di Liga Premier setelah Arsenal menjuarai liga
Dampak Viktor Gyokeres
Arsenal mengakhiri lebih dari dua dekade penantian yang menyakitkan pada Minggu lalu dengan akhirnya mengangkat trofi Liga Premier, setelah finis dengan selisih tujuh poin dari Manchester City asuhan Pep Guardiola. Meskipun Arteta menghabiskan lebih dari £250 juta untuk mendatangkan sejumlah pemain berbakat termasuk Martin Zubimendi dan Eberechi Eze, Rooney menegaskan bahwa Gyokeres berada di atas yang lain.
Penyerang berusia 27 tahun ini, yang datang sebagai bagian dari perombakan besar-besaran di Emirates pada musim panas lalu, berhasil mengatasi awal yang sulit di London Utara untuk menjadi ujung tombak tim juara. Striker ini mencetak 21 gol di semua kompetisi, memainkan peran penting dalam kemenangan gelar domestik dan perjalanan klub ke final Liga Champions.
Rooney membenarkan keputusannya
Dalam podcast BBC-nya setelah berakhirnya musim 2025-26, Rooney ditanya untuk menyebutkan pemain yang memberikan pengaruh terbesar di liga. Meskipun ada persaingan dari pemain-pemain unggulan lainnya, ikon Manchester United ini tetap tegas dalam penilaiannya terhadap kontribusi pemain internasional Swedia tersebut bagi The Gunners.
Rooney menyatakan: "Menurut saya Viktor Gyokeres. Granit Xhaka memang tampil cemerlang untuk Sunderland, tetapi lihatlah apa yang telah diberikan Gyokeres kepada Arsenal, itu persis yang mereka butuhkan. Setelah finis di posisi kedua selama tiga tahun terakhir, saya rasa dia telah memberikan sesuatu yang sedikit berbeda kepada Arsenal dan itu menjadi faktor besar dalam kemenangan mereka di Liga Premier."
Perubahan taktik bagi Arteta
Selain penampilan individu, Rooney mencatat adanya perubahan signifikan dalam cara Arteta menghadapi musim ini. Setelah gagal mengungguli Man City dan harus puas menjadi runner-up dalam tiga musim berturut-turut, manajer Arsenal itu mulai menjauhi gaya yang seolah-olah meniru cetak biru taktis mentornya, Guardiola, dan beralih ke gaya permainan yang lebih kokoh.
"Juara adalah juara," tambah Rooney saat membahas evolusi tim asal London Utara itu. "Saya sebenarnya sangat menyukai cara mereka bermain musim ini. Semua orang sekarang ingin bermain seperti tim-tim asuhan Pep Guardiola, tetapi Mikel Arteta telah mencoba itu selama tiga tahun terakhir dan dia belum pernah memenangkan liga. Dia telah mengubah kebijakan perekrutan. Mereka kini lebih mengarah ke tim yang lebih besar dan lebih fisik, dan mereka tidak kebobolan gol."
Perburuan gelar ganda
Pujian terhadap kedalaman skuad dan disiplin pertahanan Arsenal menunjukkan bahwa tim ini dibangun untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Rooney menutup analisisnya dengan mengatakan: "Mereka kokoh, memiliki pemain yang mampu mencetak gol dari berbagai posisi di lapangan, dan mereka benar-benar layak memenangkan Liga Premier."
The Gunners kini hanya memiliki sedikit waktu untuk merayakan gelar domestik mereka karena mereka harus bersiap menghadapi malam bersejarah di Eropa. Pasukan Arteta akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei, dengan peluang untuk meraih gelar ganda yang sensasional.