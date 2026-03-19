Wayne Rooney memicu kontroversi dengan menyebut Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan sebagai "yang terburuk" setelah kegagalan telak Inggris di turnamen tersebut
Penilaian pedas dari legenda Inggris
Rooney mengatakan dalam wawancara dengan The Overlap: "Tidak ada Piala Dunia yang lebih buruk daripada Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Turnamen itu sama sekali tidak terasa seperti Piala Dunia." Komentarnya langsung memicu kembali perdebatan mengenai warisan acara tersebut dan apakah masalah pribadi yang dialaminya telah memengaruhi penilaiannya terhadap kesuksesan turnamen secara keseluruhan.
“Kami sedang dalam perjalanan menuju pertandingan pembuka kami di Amerika Serikat, dan suasananya terasa sangat tidak biasa,” kata Rooney di The Overlap.
“Suasana gelap, tidak ada penonton di sekitar, dan tidak ada sambutan hangat dari para pendukung seperti yang biasanya Anda harapkan sebelum pertandingan,” tambahnya. “Itu sama sekali tidak terasa seperti Piala Dunia.”
Perjuangan di dalam dan di luar lapangan
Pandangan Rooney tampaknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman profesional yang menyedihkan pada musim panas 2010. Meskipun tiba di Afrika Selatan dengan skuad yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia sepak bola, tim Inggris asuhan Fabio Capello kesulitan menemukan ritme dan kekompakan sepanjang babak penyisihan grup dan seterusnya.
Rooney sendiri gagal mencetak satu gol pun selama turnamen tersebut dan menjadi sasaran kritik yang gencar. Setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Aljazair, ia terekam kamera sedang mengejek para pendukung Inggris yang mencemooh tim, sebuah momen yang menggambarkan hubungan yang retak antara para pemain dan para penggemar saat itu.
Sebuah turnamen yang menampilkan warisan yang kontras
Perjalanan The Three Lions akhirnya berakhir dengan kekalahan memalukan di babak 16 besar, di mana mereka menelan kekalahan telak 4-1 dari Jerman. Bagi Rooney, kombinasi antara performa tim yang buruk, krisis gol yang dialaminya, dan suasana tim yang terasa tidak kompak telah meninggalkan kesan negatif yang mendalam dalam ingatannya tentang turnamen tersebut.
Namun, label "terburuk sepanjang masa" yang disematkan padanya sangat bertolak belakang dengan pandangan resmi dan opini publik dari banyak pengamat global. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter terkenal memuji edisi 2010 sebagai "Piala Dunia terbaik sepanjang masa," memuji penyelenggaraannya serta signifikansi budayanya sebagai tonggak sejarah bagi benua Afrika.
Kegagalan memalukan Inggris tetap menjadi sorotan
Pada akhirnya, kenangan Rooney jelas ternoda oleh cara Inggris akhirnya tersingkir dari turnamen tersebut. Setelah penampilan mengecewakan di babak penyisihan grup, The Three Lions dihancurkan oleh tim Jerman dalam kekalahan 4-1 di babak 16 besar, sebuah pertandingan yang juga dikenang karena gol hantu Frank Lampard yang tidak disahkan.
