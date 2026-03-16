Wayne Rooney membuat istrinya, Coleen, merasa seolah-olah sedang ‘merawat anak kelima’ akibat perilaku ‘memalukan’ dari legenda Manchester United

Coleen melihat popularitasnya meroket berkat keberhasilannya meraih posisi runner-up dalam edisi 2024 acara I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here. Ia dibanjiri tawaran pekerjaan di bidang media dan kini memiliki lini pakaiannya sendiri bersama merek fesyen ritel Primark.

Dengan begitu banyak hal yang harus dia tangani, Coleen tidak punya waktu atau energi untuk disia-siakan pada Wayne. Sumber Heat melanjutkan, “Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa dia sekarang dalam mode protektif. Dia masih merasa sedih, dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada gelombang penghinaan baru ketika cerita-cerita ini muncul kembali. Namun untuk melindungi dirinya, dia secara emosional menjauhkan diri dalam beberapa hal – dia telah belajar bahwa mengharapkan Wayne berubah hanya akan membuatnya terluka.

“Prioritasnya adalah anak-anaknya dan menjaga ketenangan. Dia tahu persis siapa Wayne, dan meski itu tidak berarti tidak menyakitkan, dia memilih menghadapinya dengan cara yang melindunginya dari kekecewaan terus-menerus.”

Belum ada kabar resmi mengenai kapan acara ‘The Rooneys’ akan dirilis dan sejauh mana Wayne dan Coleen akan mengizinkan kamera mengintip ke balik tirai keluarga mereka. Keempat anak mereka diperkirakan akan tampil di acara tersebut, dengan putra sulung Kai yang saat ini sedang berjuang meniti jenjang akademi legendaris di Manchester United – saat ia berusaha mengikuti jejak gemilang ayahnya yang telah menorehkan sejarah.