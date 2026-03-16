Wayne Rooney membuat istrinya, Coleen, merasa seolah-olah sedang ‘merawat anak kelima’ akibat perilaku ‘memalukan’ dari legenda Manchester United
Rooney menjadi sorotan di pesta pra-Brit Awards
Mantan kapten timnas Inggris, Rooney, dikabarkan tampak "kurang rapi" saat melintas di sebuah hotel di Manchester bersama bintang pop Calum Scott dan seorang teman laki-laki lainnya. Mereka ditemani oleh dua wanita yang tidak dikenal, salah satunya sedang bersama pacarnya.
Tak mengherankan, Rooney kembali menjadi sorotan dalam perdebatan online yang ramai, dengan laporan yang mengklaim bahwa ia terlihat keluar dari toilet “sambil meraba-raba celananya dan kesulitan mengencangkan ikat pinggangnya”.
Bagaimana reaksi Coleen terhadap perilaku Wayne
Dulu, pemberitaan semacam itu pastiakan disambut dengan reaksi marah dari istrinya, Coleen, tapi kabarnya hal itu sudah tidak terjadi lagi. Seorang sumber mengatakan kepada Heat: “Coleen bahkan tidak terkejut saat foto-foto itu beredar, tidak seperti dulu ketika dia pasti akan panik dan ingin kabur.
“Dia tampak tidak terganggu dan, jika ada, sedikit frustrasi seperti yang biasanya dia rasakan jika suaminya lupa membuang sampah. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia hampir tidak peduli lagi sekarang, yang sebenarnya sangat menyedihkan. Bertahun-tahun yang lalu, hal itu pasti akan menimbulkan reaksi emosional yang besar, tetapi kali ini lebih seperti desahan kelelahan.”
Rooney menghabiskan lebih banyak waktu di rumah selama jeda kepelatihannya
Wayne dan Coleen telah menghadapi banyak tantangan dalam hubungan mereka selama bertahun-tahun, dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United itu mengakui bahwa kekasih masa kecilnya telah menyelamatkan hidupnya pada suatu masa. Rooney pernah mengatakan tentang kebiasaannya minum berlebihan: “Saya sangat bergumul dengan alkohol. Dia telah membantu saya mengendalikan hal itu. Sejujurnya, saya yakin jika dia tidak ada, saya pasti sudah meninggal.”
Wayne kini menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, setelah menunda karier kepelatihannya dan kembali menjadi komentator, dengan klan Rooney menandatangani kontrak untuk serial dokumenter senilai £10 juta ($13 juta) dengan raksasa streaming Disney+.
Tegangan tambahan telah menimpa kehidupan keluarga, dengan sumber internal Heat menambahkan: “Sejak Wayne berhenti melatih, dia lebih sering di rumah dan dia mengatakan hal itu sering terasa kurang seperti kemitraan dan lebih seperti dia merawat anak kelima.
“Ketika dia melihat foto-foto terbaru Wayne yang terlihat kurang rapi dan sedang minum-minum bersama wanita lain, tentu saja itu memalukan. Dia hampir menerima bahwa inilah cara Wayne melepaskan penat dan tidak ingin Wayne merasa bahwa dia menahannya di rumah melawan kehendaknya. Dia tidak ingin menjadikannya sandera.”
The Rooneys: Dokumenter Disney+ sedang dalam proses syuting
Coleen melihat popularitasnya meroket berkat keberhasilannya meraih posisi runner-up dalam edisi 2024 acara I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here. Ia dibanjiri tawaran pekerjaan di bidang media dan kini memiliki lini pakaiannya sendiri bersama merek fesyen ritel Primark.
Dengan begitu banyak hal yang harus dia tangani, Coleen tidak punya waktu atau energi untuk disia-siakan pada Wayne. Sumber Heat melanjutkan, “Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa dia sekarang dalam mode protektif. Dia masih merasa sedih, dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada gelombang penghinaan baru ketika cerita-cerita ini muncul kembali. Namun untuk melindungi dirinya, dia secara emosional menjauhkan diri dalam beberapa hal – dia telah belajar bahwa mengharapkan Wayne berubah hanya akan membuatnya terluka.
“Prioritasnya adalah anak-anaknya dan menjaga ketenangan. Dia tahu persis siapa Wayne, dan meski itu tidak berarti tidak menyakitkan, dia memilih menghadapinya dengan cara yang melindunginya dari kekecewaan terus-menerus.”
Belum ada kabar resmi mengenai kapan acara ‘The Rooneys’ akan dirilis dan sejauh mana Wayne dan Coleen akan mengizinkan kamera mengintip ke balik tirai keluarga mereka. Keempat anak mereka diperkirakan akan tampil di acara tersebut, dengan putra sulung Kai yang saat ini sedang berjuang meniti jenjang akademi legendaris di Manchester United – saat ia berusaha mengikuti jejak gemilang ayahnya yang telah menorehkan sejarah.
