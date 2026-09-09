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Wayne Rooney melayangkan peringatan pemecatan yang brutal kepada Michael Carrick saat legenda Manchester United itu mengecam kegagalan transfer musim panas
Tekanan meningkat di Old Trafford
Rooney khawatir dengan masa depan Carrick di United, dan menegaskan bahwa mantan gelandang itu harus segera memberikan hasil alih-alih menunggu bursa transfer berikutnya untuk menyelesaikan masalah mencolok dalam skuad. United menjalani awal yang tersendat dalam kampanye Premier League, dengan hanya meraih empat poin dari tiga laga pembuka mereka dan kebobolan enam gol dalam prosesnya.
Berbicara di podcast Stick to United, Rooney blak-blakan soal tekanan unik dari pekerjaan itu. "Jika Anda menjadi manajer Manchester United, Anda tahu tekanan yang datang bersama pekerjaan itu dan saat ini Anda tidak mendapat banyak waktu dalam pekerjaan itu," jelas mantan striker tersebut.
"Anda harus mendorong sekeras yang Anda bisa, bahkan lebih keras, untuk mendatangkan pemain karena Anda tahu Anda tidak ingin duduk di sini dalam enam bulan, 12 bulan ke depan, sambil berkata, 'Anda tahu tidak? Saya seharusnya sudah melakukannya'.
"Apakah kami ingin memenangi Liga Champions? Tentu saja. Tetapi dalam proses yang sedang kami jalani untuk mencoba kembali ke level itu, kami harus menerima bahwa kami belum cukup berada di level tersebut. Arsenal telah melalui proses ini selama lima tahun terakhir bersama [Mikel] Arteta dan Anda telah melihat kemajuan setiap tahunnya."
- Getty Images Sport
Frustrasi transfer dan masalah di lini pertahanan
Legenda Manchester United itu sangat kritis terhadap aktivitas transfer klub pada musim panas, yang membuat mereka gagal merekrut target-target lini belakang yang kabarnya diinginkan Carrick. Sebagai gantinya, United memilih mendatangkan tiga gelandang baru dan seorang kiper pelapis, sehingga lini pertahanan mereka terlihat rentan.
"Saya tahu Michael sudah bicara dan mengatakan dia senang dengan pemain-pemain yang mereka datangkan. Saya rasa tidak ada manajer yang benar-benar senang," lanjut Rooney. "Dia memang harus keluar dan mengatakan hal-hal yang tepat. Tentu saja... setiap manajer melakukan itu. Tapi dia tidak punya waktu untuk menunggu sampai tahun depan. Dia tidak bisa duduk di sana dan berkata, 'Ya, Anda tahu apa? Saya akan menunggu sampai tahun depan,' lalu pertahanan saya akan beres. Sekarang semakin banyak pemilik asal Amerika yang menginginkan kesuksesan secepatnya."
Fernandes dibiarkan terisolasi
Rooney juga menyinggung dampak yang mungkin ditimbulkan minimnya perekrutan pemain berkualitas terhadap kapten klub Bruno Fernandes. Playmaker asal Portugal itu telah menjadi tumpuan tim setelah memecahkan rekor assist Premier League musim lalu, tetapi Rooney merasa klub gagal memberinya dukungan yang diperlukan untuk bersaing di papan paling atas klasemen.
"Tidak ada yang membuat saya berpikir bahwa para pemain ini akan membawa Manchester United ke level berikutnya," tambah Rooney. "Saya suka Bruno. Saya pikir dia brilian. Dia pasti berpikir, 'Tolong beri saya bantuan. Saya melakukan semua yang saya bisa. Bantu saya'. Dan saya rasa klub tidak melakukan itu lewat perekrutan mereka. Anda tidak akan duduk di sana dan berkata bahwa dengan empat pemain ini, kami seharusnya memenangi Premier League."
- Getty Images Sport
Pengecekan realitas untuk fans United
Pada akhirnya, Rooney meyakini ada jurang pemisah yang sangat besar antara ekspektasi historis para pendukung setia Old Trafford dan realitas skuad saat ini. Meski nama Manchester United masih memiliki bobot yang sangat besar dalam sepakbola dunia, penampilan di atas lapangan menunjukkan tim yang saat ini masih sangat jauh dari standar yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.
"Kami Manchester United. Kami sudah memenangkan begitu banyak Premier League, Liga Champions, apa pun itu. Para fans akan tetap berpikir itulah yang kami inginkan. Tapi, secara realistis, mereka tidak berada di sana," pungkas Rooney.
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