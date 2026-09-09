Rooney khawatir dengan masa depan Carrick di United, dan menegaskan bahwa mantan gelandang itu harus segera memberikan hasil alih-alih menunggu bursa transfer berikutnya untuk menyelesaikan masalah mencolok dalam skuad. United menjalani awal yang tersendat dalam kampanye Premier League, dengan hanya meraih empat poin dari tiga laga pembuka mereka dan kebobolan enam gol dalam prosesnya.

Berbicara di podcast Stick to United, Rooney blak-blakan soal tekanan unik dari pekerjaan itu. "Jika Anda menjadi manajer Manchester United, Anda tahu tekanan yang datang bersama pekerjaan itu dan saat ini Anda tidak mendapat banyak waktu dalam pekerjaan itu," jelas mantan striker tersebut.

"Anda harus mendorong sekeras yang Anda bisa, bahkan lebih keras, untuk mendatangkan pemain karena Anda tahu Anda tidak ingin duduk di sini dalam enam bulan, 12 bulan ke depan, sambil berkata, 'Anda tahu tidak? Saya seharusnya sudah melakukannya'.

"Apakah kami ingin memenangi Liga Champions? Tentu saja. Tetapi dalam proses yang sedang kami jalani untuk mencoba kembali ke level itu, kami harus menerima bahwa kami belum cukup berada di level tersebut. Arsenal telah melalui proses ini selama lima tahun terakhir bersama [Mikel] Arteta dan Anda telah melihat kemajuan setiap tahunnya."