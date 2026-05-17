AFP
Wayne Rooney kemungkinan harus menjalani operasi setelah menyelamatkan tendangan Jordan Pickford, yang membuat legenda Manchester United itu harus memakai gips
Penyelamatan yang mengorbankan banyak tenaga bagi mantan penyerang tersebut
Rooney dijadwalkan menemui seorang spesialis pada hari Senin untuk menentukan apakah pergelangan tangannya memerlukan tindakan bedah. Pemain berusia 40 tahun itu tampil dalam siaran BBC pada final Piala FA hari Sabtu, di mana Manchester City memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea berkat gol Antoine Semenyo. Ia terlihat mengenakan gips yang sangat mencolok di lengannya. Ia menjelaskan kepada pemirsa bahwa cedera aneh itu terjadi saat ia sedang menguji refleksnya di bawah mistar gawang selama sesi rekaman di tempat latihan Everton. Rooney terpaksa melakukan aksi defensif yang berujung pada pemeriksaan medis.
Menjelaskan saat terjadinya benturan
Selama siaran televisi, ditayangkan sebuah cuplikan yang memperlihatkan dirinya melompat ke kiri untuk menangkis tendangan keras dari Pickford, kiper utama Everton dan timnas Inggris saat ini. "Ya, seperti yang kalian lihat, saya saat itu menjadi kiper di Everton," jelas Rooney saat cuplikan itu ditayangkan. "Lihatlah penyelamatan itu. Saya menepisnya dan kemudian tangan saya terluka, jadi saya akan menemui ahli bedah pada hari Senin untuk mengetahui apakah saya perlu dioperasi." Dampak tendangan itu terbukti terlalu berat bagi pergelangan tangannya. Dia juga menegaskan bahwa pembengkakan itulah yang menjadi alasan mengapa dia tidak mengenakan cincin kawinnya.
Richards mempertanyakan mantan lawannya
Pengakuan tersebut memicu banyak canda tawa di studio, terutama dari rekan sesama komentator dan mantan bek Manchester City, Micah Richards. Begitu mendengar bagaimana cedera yang tidak biasa itu terjadi, Richards menyela sambil bercanda, "Kamu kapan-kapan mau dewasa, sih?" Itu adalah percakapan santai yang dengan sempurna menyoroti persaingan abadi antara dua pria yang sering berhadapan dalam derby Manchester yang sengit. Mantan manajer D.C. United dan Plymouth Argyle itu menanggapi ejekan tersebut dengan tenang. Tetap tabah menghadapi komplikasi medis, ia hanya meremehkan tingkat keparahan rasa sakitnya, sambil menambahkan: "Memang sakit, tapi akan baik-baik saja."
Menyambut Piala Dunia
Pemain berusia 40 tahun itu akan tetap menjalankan tugas-tugasnya di bidang media menjelang berakhirnya musim ini. Rooney juga berencana untuk meliput Piala Dunia 2026 bersama BBC setelah pergelangan tangannya yang cedera pulih sepenuhnya. Timnas Inggris akan memulai kampanye mereka di Grup L dengan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama.