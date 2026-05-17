Wayne Rooney kemungkinan harus menjalani operasi setelah menyelamatkan tendangan Jordan Pickford, yang membuat legenda Manchester United itu harus memakai gips

Selama siaran televisi, ditayangkan sebuah cuplikan yang memperlihatkan dirinya melompat ke kiri untuk menangkis tendangan keras dari Pickford, kiper utama Everton dan timnas Inggris saat ini. "Ya, seperti yang kalian lihat, saya saat itu menjadi kiper di Everton," jelas Rooney saat cuplikan itu ditayangkan. "Lihatlah penyelamatan itu. Saya menepisnya dan kemudian tangan saya terluka, jadi saya akan menemui ahli bedah pada hari Senin untuk mengetahui apakah saya perlu dioperasi." Dampak tendangan itu terbukti terlalu berat bagi pergelangan tangannya. Dia juga menegaskan bahwa pembengkakan itulah yang menjadi alasan mengapa dia tidak mengenakan cincin kawinnya.