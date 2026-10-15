AFP
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Wayne Rooney kecam perilaku Cristiano Ronaldo sebagai ‘salah dalam segala hal’, pertanyakan aksi sang pemain meninggalkan Portugal yang menghebohkan
Legenda Inggris kecam pemberontakan di tim nasional
Mantan penyerang timnas Inggris itu mengecam keras keputusan mantan rekannya untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional menyusul perselisihan sengit soal menit bermain. Perselisihan itu pecah setelah penyerang berusia 41 tahun tersebut tidak dimainkan sepanjang kemenangan 2-1 atas Norwegia di UEFA Nations League meski telah melakukan pemanasan selama 30 menit. Sebelum meninggalkan pemusatan latihan menjelang pertandingan melawan Denmark, ia merilis pernyataan yang menuduh pelatihnya "mengingkari janjinya" seraya membandingkan dirinya dengan Pele dan Diego Maradona.
- Getty Images Sport
Pernyataan publik memicu kecaman keras
Ironisnya, penyerang veteran itu sebelumnya pernah meraih trofi di bawah asuhan Jesus bersama Al-Nassr di level klub dan bahkan merekomendasikannya untuk jabatan pelatih tim nasional setelah Piala Dunia 2026. Namun, keputusannya mengeluarkan pernyataan terbuka untuk meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya sembari terang-terangan menyerang pelatihnya secara luas dipandang sebagai penghinaan terhadap ruang ganti dan federasi.
Mengkritik mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu saat tampil di The United Stand, Rooney berkata: "Yang saya pikirkan soal Ronaldo cuma satu: 'Kenapa?' Itu terjadi pada hari yang sama ketika [Lionel] Messi pensiun dari timnas Argentina. Lalu, Ronaldo meninggalkan skuad Portugal dengan cara seperti itu dan mengeluarkan pernyataan tersebut... Dari sisi mana pun, itu salah.
"Merendahkan pelatih dan rekan-rekan setimnya seperti yang dia lakukan, itu benar-benar salah. Merendahkan Federasi Sepakbola Portugal, semua yang dia lakukan itu salah. Dari sudut pandang sepakbola, sebagai rekan setim dan pelatih, itu tidak menyenangkan untuk dilihat.
"Saat itu akan tiba bagi setiap pemain. Anda harus mengakhiri karier di tim nasional dan sayangnya dia tidak menyikapinya dengan baik. Itu tidak nyaman untuk disaksikan."
Tuntutan dalam konferensi pers melampaui batas
Rooney dan Ronaldo menjalani masa gemilang bersama di bawah asuhan Sir Alex Ferguson antara 2004 dan 2009. Mereka meraih tiga gelar Premier League dan Liga Champions sebelum winger asal Portugal itu hengkang ke Madrid, delapan tahun sebelum Rooney, rekan duetnya di lini depan, juga pergi.
Meski memiliki sejarah bersama, Rooney sangat geram dengan bagian pernyataan Ronaldo yang merinci apa yang konon seharusnya dikatakan Jesus dalam klarifikasi pada konferensi pers yang telah disepakati sebelumnya.
Menanggapi upaya mantan rekan setimnya untuk mendikte pernyataan seorang manajer kepada media, Rooney menambahkan: "Anda tidak bisa mengatur apa yang harus dikatakan seorang manajer. Itu sudah melampaui apa pun yang pernah saya lihat."
- Getty Images Sport
Penyelidikan disipliner membayangi masa depan di level internasional
Masa depan penyerang itu di tim nasional kini berada dalam ketidakpastian setelah Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan skors sementara pada 10 Oktober sambil menunggu penyelidikan disipliner independen yang mendesak. Selama proses itu masih berlangsung, ia dilarang mengikuti seluruh kegiatan tim nasional menjelang periode pertandingan internasional bulan depan. Meski demikian, Jesus tetap menegaskan kewenangannya tanpa menutup peluang bagi sang penyerang, yang bersikeras bahwa dirinya tetap siap dipilih pada masa mendatang.
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