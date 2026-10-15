Ironisnya, penyerang veteran itu sebelumnya pernah meraih trofi di bawah asuhan Jesus bersama Al-Nassr di level klub dan bahkan merekomendasikannya untuk jabatan pelatih tim nasional setelah Piala Dunia 2026. Namun, keputusannya mengeluarkan pernyataan terbuka untuk meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya sembari terang-terangan menyerang pelatihnya secara luas dipandang sebagai penghinaan terhadap ruang ganti dan federasi.

Mengkritik mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu saat tampil di The United Stand, Rooney berkata: "Yang saya pikirkan soal Ronaldo cuma satu: 'Kenapa?' Itu terjadi pada hari yang sama ketika [Lionel] Messi pensiun dari timnas Argentina. Lalu, Ronaldo meninggalkan skuad Portugal dengan cara seperti itu dan mengeluarkan pernyataan tersebut... Dari sisi mana pun, itu salah.

"Merendahkan pelatih dan rekan-rekan setimnya seperti yang dia lakukan, itu benar-benar salah. Merendahkan Federasi Sepakbola Portugal, semua yang dia lakukan itu salah. Dari sudut pandang sepakbola, sebagai rekan setim dan pelatih, itu tidak menyenangkan untuk dilihat.

"Saat itu akan tiba bagi setiap pemain. Anda harus mengakhiri karier di tim nasional dan sayangnya dia tidak menyikapinya dengan baik. Itu tidak nyaman untuk disaksikan."