Pernyataan keras di depan publik itu membuat Rooney geram. Ia merasa bek tengah tersebut telah melampaui batas. Mantan kapten United itu mengingatkan bahwa penampilan sang bek sendiri belum memenuhi standar dan mengisyaratkan bahwa wawancara tersebut merupakan upaya terencana untuk mengalihkan perhatian.

"Ini situasi yang sulit karena ketika masih menjadi pemain, saya merasa saya juga kerap berbicara terus terang dan tentu Anda ingin menyampaikan pendapat. Namun, saya pikir dia mungkin sudah melangkah terlalu jauh," kata Rooney. "Hal seperti itu seharusnya menjadi urusan manajer dan tetap dibicarakan secara internal. Para suporter ingin mendengar para pemain berbicara dan melihat mereka menunjukkan kepedulian.

"Dia jelas peduli dan ingin klub mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendatangkan lebih banyak pemain. Namun, jika klub melakukannya, saya pikir dia akan menjadi salah satu pemain yang tersingkir, kalau saya boleh jujur melihat penampilannya."

Rooney mengakui perlunya mendatangkan pemain baru, tetapi mengecam waktu dan cara sang bek menyampaikan komentarnya. "Penampilannya belum cukup bagus. Namun, dalam beberapa hal saya pikir dia benar bahwa klub perlu berinvestasi lebih besar di lini depan dan juga pertahanan," lanjutnya. "Saya pikir dia punya maksud tertentu karena komentarnya itu tidak mencerminkan penampilan di lapangan. Menurut saya, penampilan tim lebih baik.

"Saya pikir itu juga agak tidak menghormati rekan-rekan setimnya karena dia merendahkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak cukup bagus. Kalau boleh jujur, saya pikir Bruno, sebagai kapten, mungkin satu-satunya yang berhak menyampaikan hal seperti itu.

"Meski begitu, jika ada masalah, hal itu tetap harus dibicarakan secara tertutup, dan itu memang terjadi. Para pemain berbicara dengan manajer, lalu manajer berbicara dengan direksi. Namun, wawancara itu tidak akan membantu situasi yang sedang dihadapi klub saat ini."



