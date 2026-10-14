ZUMA Press Wire
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Wayne Rooney kecam Lisandro Martinez yang dinilainya ‘tidak menghormati’, legenda Manchester United itu tuding sang bek punya agenda yang ‘telah direncanakan sebelumnya’ dalam wawancara menghebohkan
Keputusasaan di Liga Champions Picu Luapan Kemarahan Martinez
Kesulitan Manchester United di bawah Michael Carrick berlanjut setelah kekalahan yang mengecewakan dalam laga tandang Liga Champions melawan Atletico Madrid. Gol Pablo Barrios dan Ademola Lookman membuat Manchester United gagal menang dalam lima pertandingan beruntun di semua kompetisi.
Meski penampilan tim di Spanyol bisa dibilang membaik, Martinez memanfaatkan kesempatan berbicara kepada media seusai pertandingan untuk secara terbuka menuntut dukungan lebih besar dari jajaran petinggi klub. Bek asal Argentina itu secara terang-terangan mengkritik direktur teknik Jason Wilcox dan menegaskan bahwa ia “mengharapkan lebih banyak” investasi untuk membangun skuad yang mampu bersaing melawan tim-tim elite Eropa.
- Getty Images Sport
Rooney kecam agenda yang 'direncanakan sebelumnya'
Pernyataan keras di depan publik itu membuat Rooney geram. Ia merasa bek tengah tersebut telah melampaui batas. Mantan kapten United itu mengingatkan bahwa penampilan sang bek sendiri belum memenuhi standar dan mengisyaratkan bahwa wawancara tersebut merupakan upaya terencana untuk mengalihkan perhatian.
"Ini situasi yang sulit karena ketika masih menjadi pemain, saya merasa saya juga kerap berbicara terus terang dan tentu Anda ingin menyampaikan pendapat. Namun, saya pikir dia mungkin sudah melangkah terlalu jauh," kata Rooney. "Hal seperti itu seharusnya menjadi urusan manajer dan tetap dibicarakan secara internal. Para suporter ingin mendengar para pemain berbicara dan melihat mereka menunjukkan kepedulian.
"Dia jelas peduli dan ingin klub mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendatangkan lebih banyak pemain. Namun, jika klub melakukannya, saya pikir dia akan menjadi salah satu pemain yang tersingkir, kalau saya boleh jujur melihat penampilannya."
Rooney mengakui perlunya mendatangkan pemain baru, tetapi mengecam waktu dan cara sang bek menyampaikan komentarnya. "Penampilannya belum cukup bagus. Namun, dalam beberapa hal saya pikir dia benar bahwa klub perlu berinvestasi lebih besar di lini depan dan juga pertahanan," lanjutnya. "Saya pikir dia punya maksud tertentu karena komentarnya itu tidak mencerminkan penampilan di lapangan. Menurut saya, penampilan tim lebih baik.
"Saya pikir itu juga agak tidak menghormati rekan-rekan setimnya karena dia merendahkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak cukup bagus. Kalau boleh jujur, saya pikir Bruno, sebagai kapten, mungkin satu-satunya yang berhak menyampaikan hal seperti itu.
"Meski begitu, jika ada masalah, hal itu tetap harus dibicarakan secara tertutup, dan itu memang terjadi. Para pemain berbicara dengan manajer, lalu manajer berbicara dengan direksi. Namun, wawancara itu tidak akan membantu situasi yang sedang dihadapi klub saat ini."
Kekhawatiran akan perpecahan di ruang ganti
Kekhawatiran yang lebih besar bagi Rooney adalah kemungkinan komentar Martinez merusak skuad yang sudah rapuh. Ia menduga sang bek tampil di depan kamera dengan motif untuk kepentingan diri sendiri, yang mungkin berkaitan dengan persoalan kontraknya yang belum terselesaikan.
"Sekarang itu hanya akan menambah kegaduhan, para pemain tidak senang, mereka gelisah, mereka tidak percaya kepada rekan setim mereka sendiri. Itu sama sekali tidak akan membantu," lanjutnya. "Menurut saya, dia terlihat seperti pemain yang berusaha mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia mungkin kecewa karena belum ditawari kontrak baru, dan ada alasan mengapa dia belum ditawari kontrak baru.
"Saya rasa tindakan Martinez itu sudah sangat direncanakan. Mengapa dia melakukan wawancara setelah pertandingan ini? Apakah dia sendiri yang menawarkan diri? Saya sangat jarang mendengar dia berbicara. Itu tampak cukup terencana dan seperti sesuatu yang sudah dia bicarakan dengan timnya untuk disampaikan kepada publik."
Rooney menambahkan: "Ini menyedihkan karena saat Anda membutuhkan semua pemain untuk tetap bersatu, Anda tidak bisa diberi tahu apa yang terjadi di jajaran atas. Jadi, Anda membutuhkan para pemain, manajer, dan staf pelatih untuk tetap bersatu ketika sedang melewati masa sulit. Jika tidak, hal seperti itu akan memecah belah ruang ganti."
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Dewan mendapat tekanan untuk bertindak
Ke depan, jajaran petinggi Manchester United kini menghadapi dilema besar dalam menangani pemain. Rooney mengingat kembali keputusannya sendiri yang berujung buruk ketika mempertanyakan kebijakan transfer Sir Alex Ferguson. Ia mendesak Martinez menyadari kesalahannya dan meminta petinggi klub turun tangan.
“Bagi saya, itu tidak menghormati rekan-rekan setimnya. Saya pernah berada dalam situasi serupa ketika menemui Alex Ferguson dan bertanya tentang pemain yang didatangkan, lalu saya meminta maaf dua hari kemudian,” kenang Rooney. “Jadi, saya bicara berdasarkan pengalaman tentang apa yang baru saja dia lakukan. Menurut saya, itu sangat tidak menghormati mereka. Ada banyak pemain muda di ruang ganti itu juga. Saya membutuhkan arahan dari pemain-pemain berpengalaman.”
Di tengah kesulitan skuad Carrick menemukan performa terbaik, Rooney menuntut petinggi klub turun tangan. “Petinggi klub harus mencermati hal itu, dan mereka mungkin tidak perlu mengambil tindakan terkait hal itu, karena itu sama saja dengan tidak menghormati seluruh klub sepak bola ini,” pungkasnya. “Jadi, menurut saya, petinggi klub harus angkat bicara mengenai hal itu. Atau mungkin mereka tidak perlu dipaksa muncul untuk berbicara kepada para penggemar. Namun, menurut saya, ini bukan waktu yang tepat, dan ini tidak akan membantu siapa pun di klub, juga tidak akan membantu rekan-rekan setimnya atau manajer.”
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