Reuters
Diterjemahkan oleh
Wayne Rooney dapat pekerjaan baru di BBC! Legenda Man Utd itu akan memandu acara kuis sepak bola baru bertajuk 'Can You Beat Wayne Rooney?'
Rooney menjalani tantangan kuis trivia
Rooney siap menampilkan sisi lain dari kepribadiannya saat ia bersiap memimpin podcast visual baru berjudul 'Bisakah Anda Mengalahkan Wayne Rooney?' untuk BBC.
Legenda Manchester United itu telah menjadi sosok yang akrab di layar televisi sepanjang setahun terakhir, dengan memberikan wawasan taktik dan analisis ahli sebagai pundit, tetapi proyek terbarunya ini menandai perubahan nuansa yang signifikan. Alih-alih membedah pertandingan-pertandingan modern dari studio, Rooney akan menjadi figur sentral dalam sebuah kompetisi yang mengadu memori dan keahliannya melawan deretan lawan selebritas yang bergantian.
Acara tersebut, yang akan dipandu komedian Alex Brooker, dijadwalkan didistribusikan melalui saluran YouTube BBC Sport dan BBC iPlayer. Proyek ini hadir tak lama setelah serial dokumenter terbaru Rooney, 'The Real Rooneys', yang memberi para penggemar akses ala fly-on-the-wall ke kehidupan rumah tangganya. Menurut pernyataan yang dirilis BBC, acara baru itu bertujuan menyelami arsip-arsip dunia sepak bola secara mendalam.
- Getty
Terinspirasi dari taruhan Haaland
Menariknya, inspirasi untuk format kompetitif ini tampaknya diambil dari momen viral yang melibatkan striker Manchester City, Erling Haaland. Penyerang Norwegia itu sebelumnya menantang Rooney untuk mendayung melintasi Sungai Hudson di New York setelah sebuah taruhan bernilai tinggi.
Rooney dengan berani berjanji akan menyelesaikan tantangan itu jika Norwegia mampu mengalahkan Brasil dalam sebuah laga Piala Dunia, hasil yang pada akhirnya terwujud dengan kemenangan 2-1 untuk tim Skandinavia tersebut. Melihat Rooney menepati tantangan yang begitu terbuka di hadapan publik menyoroti naluri kompetitif alami yang mewarnai karier bermainnya di Old Trafford dan bersama tim nasional.
BBC sebelumnya menayangkan 'The Rooney Show', yang episode terakhirnya disiarkan pada Juli, tetapi format baru ini menjanjikan sesuatu yang lebih interaktif dan konfrontatif. Dengan memanfaatkan rekam jejaknya sebagai salah satu pemain dengan prestasi terbanyak dalam sejarah sepak bola Inggris, acara itu akan menggunakan trivia sebagai titik awal untuk bercerita.
Rooney berbicara tentang sifat kompetitifnya
Rooney sendiri telah mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak akan menganggap remeh kompetisi itu. Membahas proyek baru tersebut, Rooney berkata: "Siapa pun yang mengenal saya tahu saya kompetitif, entah itu di lapangan sepak bola, bermain paddle atau di lapangan golf, bahkan mendayung di Sungai Hudson."
Ia menambahkan: "Ketika Erling menantang saya untuk memenuhi tantangan saya setelah Norwegia mengalahkan Brasil, tidak mungkin saya mundur. Mungkin itu sebabnya saya tahu saya akan sangat menikmati serial ini. Kami telah mengembangkan podcast ini untuk menonjolkan sisi kompetitif dari kepribadian saya, karena saya tahu itu adalah sesuatu yang disukai orang-orang untuk dilihat."
- Getty Images
Apa yang bisa diharapkan penggemar dari serial ini
Di luar sekadar perburuan poin, acara ini dirancang untuk membangkitkan nostalgia dan menghadirkan wawasan baru tentang beberapa momen terbesar dalam sejarah sepak bola belakangan ini. Dengan Rooney pernah tampil di beberapa Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, dan final Liga Champions, gudang pengalamannya sangat luas. Format ini memungkinkan perjalanan menelusuri kenangan yang dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan tertentu, yang kemudian mengarah pada anekdot tentang mantan rekan setim, manajer legendaris, dan atmosfer intens di ruang ganti pada laga-laga besar.
Ia menutup pandangannya tentang acara tersebut dengan mengatakan: "Satu pertanyaan bisa langsung membawa Anda kembali ke ruang ganti, pertandingan, atau momen yang tidak Anda pikirkan selama bertahun-tahun. Kami sudah menyiapkan beberapa tamu hebat, banyak tawa, dan sejumlah percakapan sepak bola yang fantastis."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami