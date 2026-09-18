Rooney siap menampilkan sisi lain dari kepribadiannya saat ia bersiap memimpin podcast visual baru berjudul 'Bisakah Anda Mengalahkan Wayne Rooney?' untuk BBC.

Legenda Manchester United itu telah menjadi sosok yang akrab di layar televisi sepanjang setahun terakhir, dengan memberikan wawasan taktik dan analisis ahli sebagai pundit, tetapi proyek terbarunya ini menandai perubahan nuansa yang signifikan. Alih-alih membedah pertandingan-pertandingan modern dari studio, Rooney akan menjadi figur sentral dalam sebuah kompetisi yang mengadu memori dan keahliannya melawan deretan lawan selebritas yang bergantian.

Acara tersebut, yang akan dipandu komedian Alex Brooker, dijadwalkan didistribusikan melalui saluran YouTube BBC Sport dan BBC iPlayer. Proyek ini hadir tak lama setelah serial dokumenter terbaru Rooney, 'The Real Rooneys', yang memberi para penggemar akses ala fly-on-the-wall ke kehidupan rumah tangganya. Menurut pernyataan yang dirilis BBC, acara baru itu bertujuan menyelami arsip-arsip dunia sepak bola secara mendalam.



