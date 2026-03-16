Wawancara eksklusif James Milner: ‘Apakah aku mau repot-repot?’ - Bagaimana pemecah rekor Liga Premier bergabung dengan para pemenang Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, dalam klub eksklusif
Bagaimana Milner Menjadi Pembuat Sejarah di Liga Premier
Milner telah tampil dalam 656 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, dengan prospek penampilan yang masih akan terus bertambah karena ia tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat bersama The Seagulls. Ia adalah peraih tiga gelar juara, dari masa-masa bermainnya di Etihad Stadium dan Anfield, dengan kemenangan di Liga Champions dan piala domestik juga menonjol dalam daftar prestasinya yang gemilang.
Kesuksesan ini tidak diraih secara kebetulan, karena Milner telah berkomitmen penuh untuk memaksimalkan potensinya sejak debut seniornya di usia 16 tahun bersama Leeds. Ia membagikan sebagian kebijaksanaannya sebagai bagian dari kampanye "Best Worst Team" Specsavers, yang telah membawanya bekerja sama dengan Warley FC—tim yang hanya meraih satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu, sambil kebobolan 81 gol.
Milner adalah contoh nyata tentang apa yang dapat dicapai dengan perpaduan yang tepat antara sikap dan kerja keras. Ia memperkirakan semakin banyak pemain yang akan menapaki jalan yang telah ia lalui, dengan karier yang berlanjut hingga usia di atas 40 tahun tidak lagi hanya menjadi hak eksklusif para penjaga gawang veteran.
Apakah akan ada lebih banyak pemain yang memperpanjang karier mereka hingga usia di atas 40 tahun?
Milner mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia melihat lebih banyak pemain elit yang mencapai tonggak sejarah tersebut: “Ya, saya rasa begitu. Saya pikir jumlah pemain dalam skuad mungkin juga berpengaruh, terutama karena kini diperbolehkan lebih banyak pemain pengganti. Jadi, Anda bisa mendapat istirahat 20 menit di akhir pertandingan dan hal-hal semacam itu. Saya rasa itu mungkin menjadi faktornya. Jelas para pemain bisa lebih sering diganti mengingat banyaknya pertandingan yang mereka jalani. Beban yang harus ditanggung memang berat dan tak henti-hentinya. Ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah pertandingan dan kompetisi. Jadi, itu jelas merupakan satu sisi.
“Namun di sisi lain, bagaimana kami dijaga, tingkat detail yang dilakukan klub dalam hal pemulihan, nutrisi, dan seberapa baik kami dijaga. Saya kira ada peluang besar bagi lebih banyak orang untuk bermain hingga usia yang lebih tua.”
Bagaimana Milner mampu menyesuaikan diri dengan pola pikir Ronaldo dan Modric
Ketika ditanya lebih lanjut tentang bagaimana ia mampu meniru karier panjang para pemenang Ballon d'Or seperti Ronaldo dan Modric—yang masih tampil gemilang di Al-Nassr dan AC Milan masing-masing—Milner menambahkan bahwa kekuatan mental sama pentingnya dengan aspek fisik apa pun: “Saya rasa itu mungkin hal terpenting karena jika hasrat untuk melakukannya hilang, hasrat untuk menjadi yang terbaik dalam latihan, hasrat untuk, apakah saya mau repot-repot pergi ke gym hari ini? Apakah saya mau repot-repot memberikan yang terbaik? Saya pikir pola pikir lebih penting daripada aspek fisik karena Anda bisa memaksakan tubuh Anda, tapi begitu Anda berpikir ‘Saya sudah melakukan ini lama sekali, saya tidak yakin mau repot-repot ke gym hari ini, saya sudah melakukan pemanasan ini jutaan kali, saya tidak mood hari ini’. Saya pikir begitu rasa itu hilang dan kekecewaan karena tidak masuk tim dan tidak menang dalam pertandingan, saya pikir saat itu, Anda tahu, sisi fisiknya mungkin masih ada, tapi Anda tidak akan bisa terus melakukannya dan memaksakan diri.
“Saya pikir Anda membutuhkan cinta terhadap permainan. Anda membutuhkan dorongan itu. Anda membutuhkan tekad, tujuan, perasaan bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu di klub, dan dorongan untuk menjadi bagian dari sesuatu serta membantu tim di sekitar Anda. Mungkin bagi Cristiano, mengejar 1.000 gol atau apa pun itu, saya pikir pola pikir seperti itu jelas sangat penting.”
Apakah Milner bisa mendapatkan perpanjangan kontrak lagi di Brighton?
Milner sama sekali tidak kehilangan semangatnya dalam bermain sepak bola, sehingga ia berhasil mendapatkan posisi reguler di Brighton pada musim 2025-26. Ia telah bermain dengan kontrak satu tahun di Amex Stadium, dan ada peluang besar ia akan mendapatkan perpanjangan kontrak lagi yang memungkinkan pencapaiannya yang sudah mengesankan dalam sejarah Liga Premier semakin diperkuat.
