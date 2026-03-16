Milner telah tampil dalam 656 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, dengan prospek penampilan yang masih akan terus bertambah karena ia tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat bersama The Seagulls. Ia adalah peraih tiga gelar juara, dari masa-masa bermainnya di Etihad Stadium dan Anfield, dengan kemenangan di Liga Champions dan piala domestik juga menonjol dalam daftar prestasinya yang gemilang.

Kesuksesan ini tidak diraih secara kebetulan, karena Milner telah berkomitmen penuh untuk memaksimalkan potensinya sejak debut seniornya di usia 16 tahun bersama Leeds. Ia membagikan sebagian kebijaksanaannya sebagai bagian dari kampanye "Best Worst Team" Specsavers, yang telah membawanya bekerja sama dengan Warley FC—tim yang hanya meraih satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu, sambil kebobolan 81 gol.

Milner adalah contoh nyata tentang apa yang dapat dicapai dengan perpaduan yang tepat antara sikap dan kerja keras. Ia memperkirakan semakin banyak pemain yang akan menapaki jalan yang telah ia lalui, dengan karier yang berlanjut hingga usia di atas 40 tahun tidak lagi hanya menjadi hak eksklusif para penjaga gawang veteran.