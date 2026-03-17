Wawancara eksklusif dengan James Milner: Pemegang rekor penampilan terbanyak di Liga Premier mengakui bahwa penghargaan pribadi tak sebanding dengan trofi dan ruang ganti yang 'istimewa'

Milner membagikan nasihat bijak dalam kampanye ‘Best Worst Team’ — setelah berkolaborasi dengan Warley FC, tim yang hanya mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu serta kebobolan 81 gol. Ia tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke dunia kepelatihan setelah pensiun dan berharap dapat memberikan kontribusi bagi sepak bola dengan cara apa pun yang ia bisa.

Ia tahu betapa sulitnya mencapai level tertinggi, namun ia melihat sepak bola akar rumput sebagai nyawa dari sepak bola Inggris, di mana para pemuda penuh harapan berusaha menapaki jalan yang sama yang telah membawanya ke puncak.

Milner mengatakan bahwa pertandingan di jalanan dan di taman sama pentingnya sekarang seperti dulu: “100%, di situlah semuanya dimulai. Tidak ada yang memulai di akademi. Tidak ada yang memulai bermain di Liga Premier di lapangan terbaik. Semuanya dimulai di mana saja.

“Kamu bermain sepak bola, kamu suka menendang bola. Kamu suka berada di luar sana bersama teman-temanmu, di mana pun itu, entah di ruang tamu rumahmu dengan balon, atau dimarahi ibu karena menendang bola ke sofa, atau di tamanmu atau gang buntu. Aku selalu iri pada teman-temanku karena mereka tinggal di jalan buntu dan bisa bermain di jalan, sedangkan aku tinggal di jalan raya yang ramai sehingga harus pergi ke lapangan dan aku belum cukup umur. Baru setelah mencapai usia tertentu kamu bisa pergi sendiri, jadi kamu tidak selalu bisa pergi. Jadi kamu menendang bola ke arah garasi dan bola itu terbang ke kebun tetangga, dan dia kesal padamu karena itu sudah kelima kalinya hari itu bola melintasi pagar dan hal-hal seperti itu. Di situlah semuanya dimulai dan bagian yang sangat penting dari perjalanan.

“Itu adalah beberapa kenangan terbaik yang dimiliki banyak orang yang kamu temui, saat mereka tumbuh dewasa, mereka lebih menyukai bermain bersama teman-teman mereka daripada saat mereka masuk ke akademi dan hal-hal semacam itu, dan semuanya menjadi serius.

“Mengapa kamu bermain sepak bola? Kamu bermain sepak bola karena cinta, dan tidak semua orang memiliki perasaan itu. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda, entah itu uang, menjadi pemain terbaik di dunia, atau memenangkan trofi. Tapi semuanya bermula dari menikmati permainan dan mencintai sepak bola.”