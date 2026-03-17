Wawancara eksklusif dengan James Milner: Pemegang rekor penampilan terbanyak di Liga Premier mengakui bahwa penghargaan pribadi tak sebanding dengan trofi dan ruang ganti yang 'istimewa'
Milner mencetak sejarah: Tiga gelar juara, dua rekor penampilan, dan 900 pertandingan
Milner tak pernah membayangkan, saat melakukan debut seniornya bersama Leeds pada usia 16 tahun, bahwa ia masih akan tampil prima hampir 25 tahun kemudian. Setelah merayakan ulang tahun ke-40 pada Januari lalu, gelandang yang tak kenal usia ini kini menjadi bagian dari kelompok eksklusif dalam hal lamanya karier di sepak bola profesional.
Kemampuannya untuk menghindari cedera serius sebagian besar waktu, sambil berkomitmen penuh pada latihan dan kemajuan ilmu olahraga di luar lapangan, telah memungkinkannya tampil dalam 656 pertandingan Liga Premier dan lebih dari 900 pertandingan secara total untuk klub dan negaranya.
Mantan pemain internasional Inggris ini, yang telah mengoleksi 61 caps, adalah pemenang tiga kali gelar Premier League dengan prestasi gemilang lainnya seperti Liga Champions, Piala FA, Piala Liga, Piala Super, dan Piala Dunia Antarklub.
Tempatnya dalam sejarah Liga Premier kini sudah terjamin, sementara tidak ada yang berhasil mengungguli rekor 46 penampilannya untuk tim Inggris U-21. Dengan berakhirnya karier yang cemerlang di depan mata, dan dengan banyak trofi besar yang telah diraih, apakah prestasi pribadi kini lebih berarti bagi Milner?
Pemain tim: Apakah rekor sama berharganya dengan trofi?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Milner — yang menjadi bagian dari proyek "Best Worst Team" Specsavers — mengatakan kepada GOAL: “Jujur saja, tidak, tidak saat ini. Mungkin nanti setelah saya pensiun. Menurut saya, bagian yang istimewa adalah menjadi bagian dari tim dan meraih prestasi sebagai sebuah tim, bersama rekan-rekan setim, dan sebagai sebuah kelompok, serta merayakannya.
“Saya beruntung bisa memenangkan trofi dan hal-hal lain, merayakannya bersama tim dan para penggemar di atas bus terbuka. Dan itu tidak selalu tentang memenangkan trofi. Saya yakin Brighton sangat mampu memenangkan trofi, tentu saja. Tapi menjadi bagian dari sesuatu dan tujuannya berbeda; itu tentang mengembangkan klub, membantu klub maju, membantu pemain muda berkembang, dan menjadi bagian dari kelompok pemain yang istimewa di ruang ganti serta membantu mereka maju.
“Saya pikir itu tujuan yang berbeda dari mencoba memenangkan Piala Eropa. Dan saya pikir menjadi bagian dari sesuatu itu istimewa, terutama ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang yang ingin Anda bantu.
“Saya merasa beruntung berada di Brighton karena ruang ganti kami sangat baik dengan karakter yang beragam dan tentu saja usia yang berbeda-beda, banyak pemain muda yang jauh lebih muda dari saya, serta kelompok senior seperti Danny Welbeck. Mungkin saya telah mengurangi tekanan padanya karena usia saya, tapi dia berusia 35 tahun dan bermain luar biasa. Itu luar biasa untuk dilihat. Dunkey, tentu saja, Jason Steele, profesional yang luar biasa. Dan tentu saja para pemain muda, seperti Carlos Balebas, Jack Hinshelwood, dan Kostoulas, serta para pemain ini yang Anda coba bantu untuk terus berkembang dan membantu mereka mencapai potensi mereka secepat mungkin.”
Jumper sebagai tiang gawang: Sepak bola akar rumput sangat penting bagi masa depan sepak bola
Milner membagikan nasihat bijak dalam kampanye ‘Best Worst Team’ — setelah berkolaborasi dengan Warley FC, tim yang hanya mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu serta kebobolan 81 gol. Ia tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke dunia kepelatihan setelah pensiun dan berharap dapat memberikan kontribusi bagi sepak bola dengan cara apa pun yang ia bisa.
Ia tahu betapa sulitnya mencapai level tertinggi, namun ia melihat sepak bola akar rumput sebagai nyawa dari sepak bola Inggris, di mana para pemuda penuh harapan berusaha menapaki jalan yang sama yang telah membawanya ke puncak.
Milner mengatakan bahwa pertandingan di jalanan dan di taman sama pentingnya sekarang seperti dulu: “100%, di situlah semuanya dimulai. Tidak ada yang memulai di akademi. Tidak ada yang memulai bermain di Liga Premier di lapangan terbaik. Semuanya dimulai di mana saja.
“Kamu bermain sepak bola, kamu suka menendang bola. Kamu suka berada di luar sana bersama teman-temanmu, di mana pun itu, entah di ruang tamu rumahmu dengan balon, atau dimarahi ibu karena menendang bola ke sofa, atau di tamanmu atau gang buntu. Aku selalu iri pada teman-temanku karena mereka tinggal di jalan buntu dan bisa bermain di jalan, sedangkan aku tinggal di jalan raya yang ramai sehingga harus pergi ke lapangan dan aku belum cukup umur. Baru setelah mencapai usia tertentu kamu bisa pergi sendiri, jadi kamu tidak selalu bisa pergi. Jadi kamu menendang bola ke arah garasi dan bola itu terbang ke kebun tetangga, dan dia kesal padamu karena itu sudah kelima kalinya hari itu bola melintasi pagar dan hal-hal seperti itu. Di situlah semuanya dimulai dan bagian yang sangat penting dari perjalanan.
“Itu adalah beberapa kenangan terbaik yang dimiliki banyak orang yang kamu temui, saat mereka tumbuh dewasa, mereka lebih menyukai bermain bersama teman-teman mereka daripada saat mereka masuk ke akademi dan hal-hal semacam itu, dan semuanya menjadi serius.
“Mengapa kamu bermain sepak bola? Kamu bermain sepak bola karena cinta, dan tidak semua orang memiliki perasaan itu. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda, entah itu uang, menjadi pemain terbaik di dunia, atau memenangkan trofi. Tapi semuanya bermula dari menikmati permainan dan mencintai sepak bola.”
Tokoh teladan: Milner telah menjadi panutan yang sempurna
Milner tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola, sejak masa remajanya hingga usia 40-an, dengan semangat dan hasrat untuk berkompetisi yang terus berkobar dengan kuat. Ia adalah contoh nyata bahwa sikap yang tepat dapat membawa kesuksesan, dengan prestasi-prestasi yang belum pernah ditiru oleh siapa pun, yang membuatnya menonjol sebagai sosok yang istimewa.
Transformasi Warley FC didokumentasikan oleh Specsavers dalam seri YouTube ‘Best Worst Team’. Saksikan James Milner di episode 6 dan berlanggananlah ke saluran YouTube Best Worst Team milik Specsavers untuk mengikuti perjalanan tim ini.
