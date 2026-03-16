Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Wawancara eksklusif dengan James Milner: Mantan bintang Liverpool ini membagikan nasihat 'penting' yang diberikan Jurgen Klopp kepadanya terkait awal perjalanan karier kepelatihannya
Bagaimana Milner meniru jejak pemain seperti Ronaldo dan Ibrahimovic
Karier Milner yang mencatat sejarah telah berlangsung selama hampir seperempat abad, sejak ia melakukan debut seniornya bersama Leeds pada tahun 2002 saat berusia 16 tahun. Ia kemudian membela Newcastle, Aston Villa, Manchester City, dan Liverpool—serta menjadi juara Liga Premier tiga kali—sambil mencatatkan 61 penampilan untuk Timnas Inggris.
Prestasi Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, dan Luka Modric telah ditiru saat mereka bermain di atas usia 40 tahun - di level tertinggi - namun suatu hari nanti, sepatu bola harus digantung untuk selamanya.
- Getty
Apakah Milner yang memecahkan rekor itu berencana menjadi manajer?
Dengan pengalaman yang telah terkumpul begitu banyak, beralih dari lapangan ke pinggir lapangan akan menjadi langkah yang sangat masuk akal bagi Milner. Ia mulai mempertimbangkan untuk menempuh jalur tersebut, dan saat ditanya olehGOAL—dalam wawancara sebagai bagian dari proyek "Best Worst Team" Specsavers—apakah ia berencana untuk membagikan pengalamannya di tim utama atau di akademi, ia menjawab: “Itu pertanyaan yang sulit. Saya sudah memiliki lisensi B dan A, serta lisensi UEFA B dan A. Saya menikmati hal-hal seperti itu, membantu para pemain muda di lapangan latihan.
“Manajer [Fabian Hurzeler dari Brighton] banyak melibatkan saya dalam urusan kepelatihan tahun lalu saat saya cedera, termasuk mengajak saya ke rapat-rapat mereka dan sebagainya, dan ada banyak hal yang saya nikmati dari itu. Ini juga pekerjaan yang sangat berat, dan Anda melihat betapa kerasnya mereka bekerja; Anda melihat manajer-manajer yang naik daun, mendapat gelar Manajer Bulan Ini, dan kontrak baru, tapi kemudian dipecat tujuh pertandingan kemudian! Jadi ini pekerjaan yang sangat sulit, yang kadang-kadang saya pikir ingin saya coba, terutama karena memang berat. Saya punya mindset bahwa Anda ingin pergi dan menunjukkan bahwa Anda bisa melakukannya. Tapi siapa yang tahu?
“Jurgen mengatakan kepada saya bahwa setelah selesai, hal pertama yang harus dilakukan adalah beristirahat. Saya pikir setelah berada di intensitas seperti yang saya alami selama bertahun-tahun, itu penting untuk mengevaluasi diri, beristirahat sejenak, dan merencanakan langkah selanjutnya serta melihat ke mana kita akan melangkah dari sana. Tapi tentu saja ada aspek-aspek dari sisi kepelatihan yang saya sukai. Berada di lapangan dan membantu para pemain, serta dengan mudah melihat hal-hal yang kurang tepat dalam sesi latihan. Namun, tentu saja kamu perlu mempelajari keterampilan di sisi lain, seperti perencanaan sesi.
“Saya merasa beruntung telah menjadi pemain senior cukup lama, memulai karier sejak usia muda. Jadi, ketika Anda menjadi pemain senior, Anda mulai memikirkan bukan hanya diri sendiri, tetapi tim. Bagaimana hal itu berdampak pada tim? Apa yang dibutuhkan pemain ini? Bagaimana mindset-nya berbeda dengan pemain lain? Jadi, dengan pengalaman itu dan bekerja bersama Jurgen serta manajer saat ini, di mana dia melibatkan saya, saya merasa pemahaman saya cukup baik dan saya telah mendapatkan pelatihan yang baik dalam memikirkan tim, serta transisi antara peran pemain dan pelatih selama beberapa tahun terakhir.
“Jadi, saya pikir itu adalah sesuatu yang menjadi keunggulan bagi saya jika saya benar-benar terjun ke bidang itu. Dan saya sangat beruntung dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya, para pemain, dan para manajer. Jadi, akan sangat disayangkan jika tidak meneruskannya kepada generasi berikutnya, saya kira.”
Keuntungan kecil pun bisa membuat perbedaan di semua tingkatan sepak bola
Setelah sempat merasakan sedikit pengalaman melatih di Brighton, Milner juga menguji kemampuannya dalam inisiatif "Best Worst Team" dari Specsavers saat ia berusaha membalikkan nasib Warley FC — sebuah tim yang hanya meraih satu kemenangan musim lalu, sementara menderita 18 kekalahan dan kebobolan 81 gol.
Ketika ditanya apakah petualangan itu membuktikan bahwa peningkatan kecil membuat perbedaan di setiap level piramida sepak bola, Milner menjawab: “100%. Saya pikir mungkin di level itu, perbedaannya bahkan lebih besar daripada di level tertinggi. Saya merasa saat Anda mencapai puncak, selisih 1% itu sangat tipis antara menang dan kalah, dan sangat dekat. Tapi saya pikir semakin ke bawah, jika Anda fokus pada kebugaran atau tidak makan kebab pada pukul empat pagi sebelum latihan pukul delapan, dan hal-hal seperti itu, jelas itu akan membantu.
“Tapi sangat menyenangkan bisa turun ke sana dan bertemu para atlet; mereka adalah kelompok yang hebat dan kami tertawa bersama. Dan, ya, menurut saya itu menunjukkan seberapa besar perubahan yang bisa Anda buat dari beberapa hal, terutama di level tersebut.”
- Specsavers
Karier Milner yang panjang telah memungkinkan sejarah ditulis ulang
Milner belum siap untuk mengganti pelindung tulang kering dan rompi GPS dengan peluit dan papan taktik, tapi menyenangkan memiliki pilihan, dan ia telah berhak menentukan langkah selanjutnya setelah menikmati karier panjang yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang.
Iklan