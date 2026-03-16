Wawancara eksklusif dengan James Milner: Mantan bintang Liverpool ini membagikan nasihat 'penting' yang diberikan Jurgen Klopp kepadanya terkait awal perjalanan karier kepelatihannya

Dengan pengalaman yang telah terkumpul begitu banyak, beralih dari lapangan ke pinggir lapangan akan menjadi langkah yang sangat masuk akal bagi Milner. Ia mulai mempertimbangkan untuk menempuh jalur tersebut, dan saat ditanya olehGOAL—dalam wawancara sebagai bagian dari proyek "Best Worst Team" Specsavers—apakah ia berencana untuk membagikan pengalamannya di tim utama atau di akademi, ia menjawab: “Itu pertanyaan yang sulit. Saya sudah memiliki lisensi B dan A, serta lisensi UEFA B dan A. Saya menikmati hal-hal seperti itu, membantu para pemain muda di lapangan latihan.

“Manajer [Fabian Hurzeler dari Brighton] banyak melibatkan saya dalam urusan kepelatihan tahun lalu saat saya cedera, termasuk mengajak saya ke rapat-rapat mereka dan sebagainya, dan ada banyak hal yang saya nikmati dari itu. Ini juga pekerjaan yang sangat berat, dan Anda melihat betapa kerasnya mereka bekerja; Anda melihat manajer-manajer yang naik daun, mendapat gelar Manajer Bulan Ini, dan kontrak baru, tapi kemudian dipecat tujuh pertandingan kemudian! Jadi ini pekerjaan yang sangat sulit, yang kadang-kadang saya pikir ingin saya coba, terutama karena memang berat. Saya punya mindset bahwa Anda ingin pergi dan menunjukkan bahwa Anda bisa melakukannya. Tapi siapa yang tahu?

“Jurgen mengatakan kepada saya bahwa setelah selesai, hal pertama yang harus dilakukan adalah beristirahat. Saya pikir setelah berada di intensitas seperti yang saya alami selama bertahun-tahun, itu penting untuk mengevaluasi diri, beristirahat sejenak, dan merencanakan langkah selanjutnya serta melihat ke mana kita akan melangkah dari sana. Tapi tentu saja ada aspek-aspek dari sisi kepelatihan yang saya sukai. Berada di lapangan dan membantu para pemain, serta dengan mudah melihat hal-hal yang kurang tepat dalam sesi latihan. Namun, tentu saja kamu perlu mempelajari keterampilan di sisi lain, seperti perencanaan sesi.

“Saya merasa beruntung telah menjadi pemain senior cukup lama, memulai karier sejak usia muda. Jadi, ketika Anda menjadi pemain senior, Anda mulai memikirkan bukan hanya diri sendiri, tetapi tim. Bagaimana hal itu berdampak pada tim? Apa yang dibutuhkan pemain ini? Bagaimana mindset-nya berbeda dengan pemain lain? Jadi, dengan pengalaman itu dan bekerja bersama Jurgen serta manajer saat ini, di mana dia melibatkan saya, saya merasa pemahaman saya cukup baik dan saya telah mendapatkan pelatihan yang baik dalam memikirkan tim, serta transisi antara peran pemain dan pelatih selama beberapa tahun terakhir.

“Jadi, saya pikir itu adalah sesuatu yang menjadi keunggulan bagi saya jika saya benar-benar terjun ke bidang itu. Dan saya sangat beruntung dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya, para pemain, dan para manajer. Jadi, akan sangat disayangkan jika tidak meneruskannya kepada generasi berikutnya, saya kira.”