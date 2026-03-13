Wawancara eksklusif dengan James Milner: ‘Lari sampai orang pertama muntah!’ - Bagaimana pemenang gelar Premier League yang mencatat sejarah ini memadukan gaya lama dengan yang baru

Menerima kemajuan-kemajuan tersebut telah menjadi bagian penting dari kepribadian Milner. Gelandang yang tak lekang oleh waktu ini—yang kini menjadi bagian dari proyek "Best Worst Team"Specsavers—menjawab GOAL saat ditanya apakah ia selalu terbuka terhadap cara berpikir baru: “Saya rasa begitu. Menurut saya, perubahan memang tidak pernah mudah. Saya selalu ingin tahu. Saya selalu mengajukan pertanyaan. Saya tidak akan begitu saja mengikuti perintah hanya karena Anda mengatakan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya akan menantang, saya akan bertanya mengapa, dan, Anda tahu, berikan saya informasinya. Mengapa ini? Mengapa kita melakukannya? Mengapa kita melakukannya sekarang? Mengapa bukan besok? Mengapa kita melakukannya hari-hari ini dan bukan setiap hari? Jika itu hal yang benar, kita seharusnya melakukannya setiap hari, bukan hanya hari-hari ini. Jadi saya selalu berusaha belajar sebanyak mungkin.

“Setelah memiliki informasi itu, kita beruntung sekarang dengan jumlah orang yang bekerja di klub. Saat saya mulai, mungkin hanya ada beberapa fisioterapis, mungkin seorang terapis pijat paruh waktu, semacam itu, satu pelatih kebugaran. Dan sekarang departemen kebugaran mungkin sudah memiliki lima atau enam orang.

“Jadi saya menggunakan data GPS, seberapa jauh kalian berlari? Dan ini bukan sekadar ‘baiklah hari ini, teman-teman, hari pertama pra-musim, kita akan berlari sampai orang pertama muntah, dan saat orang pertama muntah, kita akan berhenti’. Ini ‘baiklah, hari ini kita lari lima kilometer dan akan melakukan 750 meter kecepatan tinggi, dan kamu harus mencapai lebih dari 90% kecepatan puncak hari ini karena ini hari kecepatan tinggi dan jarak sprint’. Jadi, ini sudah jauh sekali berubah dari itu.

“Dan tidak ada yang benar atau salah karena menurut saya, kita mendapatkan banyak hal dari cara lama ‘kita berlari menaiki bukit-bukit ini, kita berlari sampai kamu mual’. Rasa kebersamaan itu, semangat tim dalam melewati rasa sakit bersama, ‘kaki saya benar-benar lemas’, tapi kamu tetap berlari. Dan hal-hal yang kamu dapatkan dari itu, kamu mungkin mengalami lebih banyak cedera dan hal-hal semacam itu. Tapi apa yang kamu dapatkan dari pola pikir kebersamaan itu, dibandingkan dengan cara kita melakukannya sekarang di mana semua orang menggunakan laptop—kamu tahu persis sejauh mana kamu berlari—kamu mungkin kehilangan beberapa hal, tapi kamu juga mendapatkan beberapa hal. Saya merasa cukup beruntung telah mengalami kedua sisi dari permainan ini.”