Wawancara eksklusif dengan James Milner: ‘Lari sampai orang pertama muntah!’ - Bagaimana pemenang gelar Premier League yang mencatat sejarah ini memadukan gaya lama dengan yang baru
Pecahan rekor: Berapa kali Milner tampil di Liga Premier?
Milner melakukan debut seniornya bersama Leeds pada usia 16 tahun. Hampir 25 tahun kemudian, gelandang yang tak pernah padam ini telah mencatatkan 655 penampilan di Liga Premier—sehingga ia berhasil mengungguli rekan sesama mantan bintang Aston Villa dan Manchester City, Gareth Barry, di puncak daftar tersebut.
Tidak mengherankan, permainan ini telah berubah cukup drastis selama seperempat abad terakhir. Kemajuan dalam ilmu olahraga telah membantu pemain seperti Milner untuk menikmati karier yang sangat panjang, dengan statistik penting di kalangan sepak bola tidak lagi hanya berfokus pada pertandingan, gol, dan assist.
Bagaimana Milner memanfaatkan kemajuan dalam ilmu olahraga
Menerima kemajuan-kemajuan tersebut telah menjadi bagian penting dari kepribadian Milner. Gelandang yang tak lekang oleh waktu ini—yang kini menjadi bagian dari proyek "Best Worst Team"Specsavers—menjawab GOAL saat ditanya apakah ia selalu terbuka terhadap cara berpikir baru: “Saya rasa begitu. Menurut saya, perubahan memang tidak pernah mudah. Saya selalu ingin tahu. Saya selalu mengajukan pertanyaan. Saya tidak akan begitu saja mengikuti perintah hanya karena Anda mengatakan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya akan menantang, saya akan bertanya mengapa, dan, Anda tahu, berikan saya informasinya. Mengapa ini? Mengapa kita melakukannya? Mengapa kita melakukannya sekarang? Mengapa bukan besok? Mengapa kita melakukannya hari-hari ini dan bukan setiap hari? Jika itu hal yang benar, kita seharusnya melakukannya setiap hari, bukan hanya hari-hari ini. Jadi saya selalu berusaha belajar sebanyak mungkin.
“Setelah memiliki informasi itu, kita beruntung sekarang dengan jumlah orang yang bekerja di klub. Saat saya mulai, mungkin hanya ada beberapa fisioterapis, mungkin seorang terapis pijat paruh waktu, semacam itu, satu pelatih kebugaran. Dan sekarang departemen kebugaran mungkin sudah memiliki lima atau enam orang.
“Jadi saya menggunakan data GPS, seberapa jauh kalian berlari? Dan ini bukan sekadar ‘baiklah hari ini, teman-teman, hari pertama pra-musim, kita akan berlari sampai orang pertama muntah, dan saat orang pertama muntah, kita akan berhenti’. Ini ‘baiklah, hari ini kita lari lima kilometer dan akan melakukan 750 meter kecepatan tinggi, dan kamu harus mencapai lebih dari 90% kecepatan puncak hari ini karena ini hari kecepatan tinggi dan jarak sprint’. Jadi, ini sudah jauh sekali berubah dari itu.
“Dan tidak ada yang benar atau salah karena menurut saya, kita mendapatkan banyak hal dari cara lama ‘kita berlari menaiki bukit-bukit ini, kita berlari sampai kamu mual’. Rasa kebersamaan itu, semangat tim dalam melewati rasa sakit bersama, ‘kaki saya benar-benar lemas’, tapi kamu tetap berlari. Dan hal-hal yang kamu dapatkan dari itu, kamu mungkin mengalami lebih banyak cedera dan hal-hal semacam itu. Tapi apa yang kamu dapatkan dari pola pikir kebersamaan itu, dibandingkan dengan cara kita melakukannya sekarang di mana semua orang menggunakan laptop—kamu tahu persis sejauh mana kamu berlari—kamu mungkin kehilangan beberapa hal, tapi kamu juga mendapatkan beberapa hal. Saya merasa cukup beruntung telah mengalami kedua sisi dari permainan ini.”
Bagaimana para pesepakbola merawat tubuh dan pikiran mereka
Milner telah menuai hasil dari usahanya. Ia sempat mengalami beberapa cedera serius saat membela Brighton, bahkan harus absen selama lebih dari tujuh bulan akibat masalah lutut musim lalu, namun ia bisa menganggap dirinya relatif beruntung dalam hal kebugaran.
Ketika ditanya apakah bekerja keras secara fisik dan mental membantu mencegah cedera dan mempercepat pemulihan, Milner menjawab: “Sedikit. Saya kira Anda juga butuh sedikit keberuntungan, tentu saja. Saya merasa pernah mengalami banyak cedera yang bisa saya atasi sambil tetap bermain. Dan, Anda tahu, itu mungkin soal mentalitas untuk menahan rasa sakit dan terus bermain. Tapi saya pikir banyak hal di luar lapangan dan memanfaatkan bagaimana permainan telah berubah sejak saya mulai, seperti lebih banyak fisioterapis, ilmuwan olahraga, informasi tentang diet, aspek mental, dan pemulihan.
“Lebih banyak fisioterapis dan terapis yang bekerja di klub, lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk pemulihan dan hal-hal semacam itu. Memiliki akses ke fasilitas tersebut, tapi kemudian menunjukkan minat, bertanya, belajar tentang hal itu, mengetahui apa yang tepat untuk tubuh Anda, dan apa yang tepat untuk saya mungkin tidak akan tepat untuk dua pemain lain. Saya lebih suka mandi es setelah pertandingan, mungkin sekitar 10 atau 12 menit. Lalu keesokan harinya saya akan melakukan terapi panas-dingin, sementara yang lain mungkin tidak ingin mandi es setelah pertandingan, tapi mereka melakukannya keesokan harinya. Hal-hal seperti itu. Beberapa orang mungkin lebih suka memakai kaus kaki kompresi dan pompa untuk kaki, sementara yang lain tidak suka pijat.
“Saya pikir itu penting—belajar, mencoba hal-hal, apa yang terbaik untuk Anda, bagaimana perasaan Anda, dan menemukannya sendiri, menurut saya. Dan kemudian memiliki pola pikir untuk memastikan Anda melakukannya.”
Berikan yang terbaik: Sikap Milner yang tak kenal lelah dalam berlatih
Milner telah memberikan nasihat yang tak ternilai bagi Warley FC — tim yang hanya mencatatkan satu kemenangan dan menderita 18 kekalahan musim lalu, serta kebobolan 81 gol. Sebagai juara Liga Premier, ia adalah bukti nyata bahwa kerja keras membuahkan hasil.
Ia sering disebut oleh rekan-rekan setimnya sebagai pelatih paling berkomitmen di skuad mana pun, dan ketika ditanya apakah itu adalah kualitas yang selalu ia banggakan - dengan ketangguhan khas Yorkshire sebagai inti dirinya: “Saya rasa saya selalu berusaha bekerja sekeras mungkin sepanjang waktu. Dan saya selalu berusaha menjadi pemain terbaik dalam latihan dan memaksimalkan setiap hari. Jadi, itu adalah sesuatu yang selalu saya miliki, saya kira, dan terus saya tekankan. Itu satu-satunya cara yang saya ketahui untuk menghadapi situasi.
“Saya pikir, jelas ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda atau Anda tidak dipilih, Anda mencoba bekerja lebih keras dan berusaha lebih keras serta menunjukkan kepada orang-orang betapa hebatnya Anda dalam latihan agar bisa masuk ke dalam tim.
“Jika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai keinginanmu, tidak ada gunanya merajuk. Saya tidak berpikir itu akan mengubah apa pun. Ini tentang berusaha membuktikan bahwa kamu pantas berada di tim atau bahkan untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Saya pikir terkadang jika kamu mengalami pertandingan yang buruk atau hasilnya tidak sesuai harapan, perasaan buruk setelah pertandingan adalah perasaan terburuk di dunia, dan kamu tidak akan merasa lebih baik sampai kamu berlatih lagi. Kamu mungkin akan keluar dan berlatih dengan keras, dan kamu ingin mendorong dirimu sampai batas maksimal untuk membuat dirimu merasa sedikit lebih baik. Jadi, mungkin itu juga bagian dari prosesnya.”
Dari tingkat akar rumput hingga level profesional: Milner adalah sumber inspirasi
Pendekatan tersebut telah membuahkan hasil bagi Milner; semangatnya untuk berkomitmen penuh pada setiap tujuan tetap berkobar dengan sama kuatnya pada tahun 2026 seperti saat ia memulai kariernya pada tahun 2002. Ia menjadi sumber inspirasi bagi para pemain di setiap tingkatan sepak bola—mulai dari lapangan rumput di tingkat akar rumput hingga rumput hijau subur Stadion Wembley—dan membuktikan bahwa mandi es serta berlari hingga mual adalah bagian dari proses apa pun yang paling cocok untuk Anda.
