Wawancara eksklusif dengan James Milner: 'Apakah kamu akan terus bermain sampai kehilangan kecintaanmu pada sepak bola?' - Pemain senior Brighton ini mengakui bahwa keputusan 'sangat sulit' terkait pensiun sudah semakin dekat
Milner telah bergabung dengan Ronaldo dan Modric dalam klub eksklusif
Selama hampir 25 tahun, Milner hanya mengenal sepak bola profesional. Setelah melakukan debut seniornya bersama Leeds sebagai remaja berusia 16 tahun yang penuh impian pada tahun 2002, lebih dari dua dekade kemudian ia belum juga menggantungkan sepatu.
Ia telah bergabung dengan klub eksklusif para pemain elit yang masih aktif saat melewati usia 40 tahun - mengikuti jejak Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham, Luka Modric, dan Zlatan Ibrahimovic - namun kontrak 12 bulan lainnya di Brighton akan berakhir pada musim panas mendatang.
Pemecah rekor Liga Premier ini memiliki pengalaman yang sangat luas untuk dibagikan
Pemain asal Yorkshire yang tak pernah padam semangatnya ini, yang telah tampil dalam 656 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ia siap untuk pensiun — meskipun ia telah mulai merancang rencana untuk karier pasca-pemain sebagai pelatih.
Peran penting masih ia nikmati di Amex Stadium, dengan pengalaman luas yang dimanfaatkannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Milner selalu menjadi teladan tentang apa yang dapat dicapai dengan etos kerja yang tepat.
Ia telah membagikan sebagian dari pengetahuannya sebagai bagian dari "Best Worst Team" Specsavers - bekerja sama dengan Warley FC, tim yang mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu sambil kebobolan 81 gol - dengan pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions ini memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan nasihat bijak.
Rencana pensiun: Kapan Milner akan gantung sepatu?
Masih harus dilihat berapa lama lagi ia akan terus memberikan semangat dan dukungan dari lapangan, dengan Milner menjawab kepada GOAL saat ditanya apakah rencananya adalah memperpanjang kariernya selama mungkin: “Menurut saya, ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya rasa saya sendiri juga belum memutuskan. Saya pikir segalanya berubah sangat cepat di sepak bola, terutama saat Anda sudah seusia saya dan melihat bagaimana segalanya berubah dalam setahun—dari saat saya tidak bisa mengangkat kaki hingga kini saya kembali bermain di Premier League, dan bahkan beberapa bulan lalu saya tidak mendapat banyak menit bermain. Saya baru-baru ini menjadi starter dalam beberapa pertandingan dan kami berhasil menang beberapa kali, jadi segalanya berubah sangat cepat dan ini keputusan yang sulit.
“Secara fisik, saya masih merasa baik. Secara mental, saya merasa siap untuk terus bermain. Tapi apa yang harus dilakukan? Apakah terus bermain sampai tidak bisa lagi secara fisik? Apakah terus bermain sampai kehilangan cinta terhadapnya? Atau berhenti sebelum titik itu tiba? Saya kira tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
“Jadi menurut saya ini benar-benar rumit dan harus diambil langkah demi langkah, mempertimbangkan opsi-opsi yang muncul, serta melihat posisi kami di akhir musim. Tapi saat ini, secara fisik, saya sangat terawat dengan baik di klub, terutama para fisioterapis yang tahu persis seberapa banyak yang harus saya lakukan. Saya merasa masih bisa berkontribusi di lapangan dan membantu Brighton, dan itu selalu menjadi hal terpenting bagi saya.
“Saya ingin berkontribusi baik di dalam maupun di luar lapangan bagi klub dan rekan-rekan setim saya, dan itulah yang menjadi fokus saya saat ini. Keputusan-keputusan itu pasti akan datang, saya yakin akan hal itu, tetapi saat ini saya hanya fokus pada aktivitas sehari-hari dan berusaha membantu Brighton.”
Reuni Liverpool: Agenda selanjutnya bagi Milner & Brighton
The Seagulls — yang musim ini mencatatkan 10 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 10 kekalahan — belum sepenuhnya tersingkir dari perebutan tiket ke kompetisi Eropa musim 2025-26. Namun, mereka harus menutup musim dengan gemilang dalam delapan laga tersisa — dengan laga pertama yang akan mempertemukan mereka dengan Liverpool sebagai tuan rumah pada Sabtu mendatang.
Pertandingan tersebut akan sangat berarti bagi Milner, karena ia memiliki kenangan khusus dari delapan tahun yang dihabiskannya di Anfield, namun tidak akan ada perlakuan istimewa dari pria yang selalu bangga memberikan segalanya untuk setiap tujuan.
