Wawancara eksklusif dengan James Milner: 'Apakah kamu akan terus bermain sampai kehilangan kecintaanmu pada sepak bola?' - Pemain senior Brighton ini mengakui bahwa keputusan 'sangat sulit' terkait pensiun sudah semakin dekat

Masih harus dilihat berapa lama lagi ia akan terus memberikan semangat dan dukungan dari lapangan, dengan Milner menjawab kepada GOAL saat ditanya apakah rencananya adalah memperpanjang kariernya selama mungkin: “Menurut saya, ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya rasa saya sendiri juga belum memutuskan. Saya pikir segalanya berubah sangat cepat di sepak bola, terutama saat Anda sudah seusia saya dan melihat bagaimana segalanya berubah dalam setahun—dari saat saya tidak bisa mengangkat kaki hingga kini saya kembali bermain di Premier League, dan bahkan beberapa bulan lalu saya tidak mendapat banyak menit bermain. Saya baru-baru ini menjadi starter dalam beberapa pertandingan dan kami berhasil menang beberapa kali, jadi segalanya berubah sangat cepat dan ini keputusan yang sulit.

“Secara fisik, saya masih merasa baik. Secara mental, saya merasa siap untuk terus bermain. Tapi apa yang harus dilakukan? Apakah terus bermain sampai tidak bisa lagi secara fisik? Apakah terus bermain sampai kehilangan cinta terhadapnya? Atau berhenti sebelum titik itu tiba? Saya kira tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.

“Jadi menurut saya ini benar-benar rumit dan harus diambil langkah demi langkah, mempertimbangkan opsi-opsi yang muncul, serta melihat posisi kami di akhir musim. Tapi saat ini, secara fisik, saya sangat terawat dengan baik di klub, terutama para fisioterapis yang tahu persis seberapa banyak yang harus saya lakukan. Saya merasa masih bisa berkontribusi di lapangan dan membantu Brighton, dan itu selalu menjadi hal terpenting bagi saya.

“Saya ingin berkontribusi baik di dalam maupun di luar lapangan bagi klub dan rekan-rekan setim saya, dan itulah yang menjadi fokus saya saat ini. Keputusan-keputusan itu pasti akan datang, saya yakin akan hal itu, tetapi saat ini saya hanya fokus pada aktivitas sehari-hari dan berusaha membantu Brighton.”