Wawancara eksklusif dengan Bukayo Saka: 'Saat waktunya tiba, ya sudah waktunya' - Bintang Arsenal bertekad membawa pulang trofi

Saka bergabung dengan akademi Hale End milik Arsenal yang terkenal pada usia tujuh tahun dan tak pernah menoleh ke belakang. Mengenang awal perkenalannya dengan sepak bola, dan ketika ditanya apakah ia sudah menjadi penggemar Arsenal sejak awal, penyerang The Gunners itu berkata: "Selalu. Saat kecil, sepak bola hanyalah kebahagiaan. Saat bola ada di kaki, tak ada yang lain yang penting. Itulah kebahagiaanku."

Pada November 2018, manajer saat itu, Unai Emery, memberikan Saka debutnya bersama Arsenal - sebuah pertandingan Liga Europa di Ukraina dalam suhu di bawah nol derajat, dengan Saka memulai dari bangku cadangan. "Cuacanya sangat dingin! Kami bermain tandang dan suhunya minus beberapa derajat," kenang pemain berusia 24 tahun itu, saat Saka menggantikan Aaron Ramsey melawan Vorskla Poltava dalam pertandingan yang dimenangkan The Gunners dengan skor 3-0.

"Saya sangat ingin masuk, berdoa agar manajer memberi saya kesempatan. Jelas, jika tim sedang unggul, dia akan lebih leluasa memasukkan pemain muda, dan itulah yang terjadi. Saya masuk dan merasa sangat bebas, hanya menikmati momen itu."

Sebulan kemudian, Saka mendapat penampilan pertamanya di Premier League—yang kini telah melebihi 200 penampilan dan terus bertambah—dalam kemenangan 4-1 atas Fulham. Mengenai momen debutnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris, ia berkata: "Ada campuran antara gugup dan antusiasme. Lagi-lagi, saya sangat ingin masuk ke lapangan. Saya ingat itu terjadi pada Hari Tahun Baru. Cara yang luar biasa untuk memulai tahun. Melakukan debut di Liga Premier, liga yang telah kita tonton sepanjang hidup kita. Jadi, lebih banyak kegembiraan."