Wawancara eksklusif dengan Bukayo Saka: 'Saat waktunya tiba, ya sudah waktunya' - Bintang Arsenal bertekad membawa pulang trofi
Awal perjalanan Saka
Saka bergabung dengan akademi Hale End milik Arsenal yang terkenal pada usia tujuh tahun dan tak pernah menoleh ke belakang. Mengenang awal perkenalannya dengan sepak bola, dan ketika ditanya apakah ia sudah menjadi penggemar Arsenal sejak awal, penyerang The Gunners itu berkata: "Selalu. Saat kecil, sepak bola hanyalah kebahagiaan. Saat bola ada di kaki, tak ada yang lain yang penting. Itulah kebahagiaanku."
Pada November 2018, manajer saat itu, Unai Emery, memberikan Saka debutnya bersama Arsenal - sebuah pertandingan Liga Europa di Ukraina dalam suhu di bawah nol derajat, dengan Saka memulai dari bangku cadangan. "Cuacanya sangat dingin! Kami bermain tandang dan suhunya minus beberapa derajat," kenang pemain berusia 24 tahun itu, saat Saka menggantikan Aaron Ramsey melawan Vorskla Poltava dalam pertandingan yang dimenangkan The Gunners dengan skor 3-0.
"Saya sangat ingin masuk, berdoa agar manajer memberi saya kesempatan. Jelas, jika tim sedang unggul, dia akan lebih leluasa memasukkan pemain muda, dan itulah yang terjadi. Saya masuk dan merasa sangat bebas, hanya menikmati momen itu."
Sebulan kemudian, Saka mendapat penampilan pertamanya di Premier League—yang kini telah melebihi 200 penampilan dan terus bertambah—dalam kemenangan 4-1 atas Fulham. Mengenai momen debutnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris, ia berkata: "Ada campuran antara gugup dan antusiasme. Lagi-lagi, saya sangat ingin masuk ke lapangan. Saya ingat itu terjadi pada Hari Tahun Baru. Cara yang luar biasa untuk memulai tahun. Melakukan debut di Liga Premier, liga yang telah kita tonton sepanjang hidup kita. Jadi, lebih banyak kegembiraan."
Peran 'luar biasa' yang dimainkan Arteta dalam perkembangan Saka
Saka berkembang pesat di bawah bimbingan Arteta, di mana pelatih asal Spanyol itu membantu membentuk sang pemain sayap menjadi salah satu senjata serangan paling menakutkan di dunia. Arteta-lah yang pertama kali menyerahkan ban kapten kepada Saka—dalam kemenangan telak 5-0 atas Sheffield United pada Oktober 2023—dan penyerang timnas Inggris itu memuji pengaruh sang manajer terhadap kariernya.
Dia berkata: "Dia memiliki ide-ide luar biasa, seorang pelatih top. Jika Anda berbicara dengannya, Anda akan setuju dengan ide-idenya. Dia sangat meyakinkan. Dia terhubung dengan saya sebagai pribadi, dia memahami saya dengan baik, begitu pula keluarga saya. Saya merasakan hubungan itu."
Kehadiran mantan gelandang Everton itu tidak diragukan lagi menjadi salah satu alasan mengapa Saka menyetujui kontrak jangka panjang baru dengan klub pada Februari lalu. Ketika ditanya apakah Arsenal selalu menjadi pilihan utama bagi Saka, pemain bernomor punggung 7 The Gunners itu dengan tegas menjawab: "Tentu saja!"
Bangkit Kembali & Tren Positif Arsenal
Arsenal semakin mendekati gelar juara Liga Premier pertama mereka sejak 2003, dengan The Gunners juga masih berpeluang meraih gelar ganda yang bersejarah. Saka telah memainkan peran penting dalam musim 2025-26 yang sangat mengesankan hingga saat ini, termasuk mencetak gol penentu kemenangan pada leg kedua semifinal Liga Champions, dan ia tetap yakin bahwa klub asal London Utara ini berada di ambang pencapaian yang istimewa.
Namun, pemain berusia 24 tahun ini juga harus menghadapi berbagai rintangan saat mengenakan seragam Arsenal, termasuk kegagalan tipis dalam perebutan gelar musim 2022-23 yang dimenangkan Manchester City, dengan selisih lima poin dari The Gunners yang berada di posisi kedua. Ketika ditanya apa yang ia ambil dari kekecewaan tersebut, Saka mengenang: "Awalnya memang menyakitkan. Kamu harus bangkit kembali. Hal-hal besar tidak datang dengan mudah, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkannya, berjuang untuk itu. Ketika waktumu tiba, itulah waktumu."
Lalu, apa artinya bagi Saka untuk menambah trofi ke dalam koleksi Piala FA dan dua Community Shield yang sudah ia menangkan bersama Arsenal? "Itu adalah impian. Itu akan berarti segalanya."
Saka bertemu dengan pelatih akademi Ibrahim Fuad
Bukayo adalah duta program pelatihan sepak bola Chase, yang menyediakan akses gratis ke sertifikasi kepelatihan bagi individu yang terkendala biaya di seluruh Inggris.
Ia ikut serta dalam sesi pelatihan tingkat akar rumput di London Utara bersama mantan pemain yang kini menjadi pelatih, Ibrahim Fuad, dan timnya, sebelum membahas bagaimana kepelatihan merupakan cara yang bagus untuk menjaga keterlibatan mantan pemain akademi dalam dunia sepak bola. Ibrahim adalah salah satu dari lebih dari 7.000 calon pelatih di seluruh Inggris yang telah mendapatkan manfaat dari program ini sejauh ini.
Bagaimana Saka & Arsenal menghadapi pasang surut
Meskipun tampil gemilang baik di kancah domestik maupun Eropa, musim 2025-26 Arsenal tidak luput dari momen-momen yang menantang. Meskipun Manchester City telah memperkecil selisih poin di puncak klasemen, The Gunners berhasil bangkit dan kembali fokus—jika mereka mampu memenangkan dua laga terakhir mereka di musim Premier League, masing-masing melawan Burnley dan Crystal Palace, gelar juara akan menjadi milik mereka. Setelah itu, semua jalan mengarah ke Budapest dan kesempatan meraih kejayaan Liga Champions melawan PSG.
Ketika ditanya bagaimana Arsenal berhasil memulihkan diri melalui pasang surut musim yang secara fisik dan emosional melelahkan ini—yang akan mencakup total 63 pertandingan—Saka mengatakan: "Itu tergantung pada konteksnya, dan apa yang diperlukan. Apakah kami perlu berkumpul dan berbicara, atau apakah kami hanya membiarkannya begitu saja. Kelompok yang kami miliki sangat kompak, kami saling memahami dengan baik, dan kami cukup dekat sehingga kami dapat mengatasi pasang surut dengan cukup baik."
