"Saya telah menelepon pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pada hari Selasa," kata Ginter pada Kamis malam setelah SC Freiburg lolos ke perempat final Liga Europa berkat kemenangan telak 5-1 pada leg kedua melawan KRC Genk. "Seperti yang kita ketahui hari ini, percakapan itu tidak berjalan dengan baik. Ini bukanlah keputusan yang tidak adil, melainkan keputusan yang bersifat olahraga. Meski demikian, hal ini tetap mengecewakan."
Wawancara dengan Julian Nagelsmann "tidak terlalu bagus": Pemain tim nasional yang sudah lama berkarier merasa "kecewa" karena tidak dipanggil DFB
Ginter masuk dalam skuad juara Piala Dunia 2014 dan hingga saat ini telah tampil dalam 51 pertandingan internasional. Penampilannya yang terakhir terjadi pada Juni 2023 di bawah asuhan Hansi Flick, tak lama sebelum Nagelsmann mengambil alih jabatan. "Saya telah bekerja di bawah berbagai pelatih dan tentu saja saya paham betul soal struktur dan perilaku pertahanan," kata Ginter.
Pemain berusia 32 tahun ini menjalani musim yang stabil bersama Freiburg dan bahkan memberikan kontribusi di lini serang. Dalam 39 penampilan di pertandingan resmi, ia mencetak tiga gol dan lima assist. Saat melawan Genk, Ginter dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dengan dua poin.
- AFP
Julian Nagelsmann: "Belum terlambat"
Untuk posisi bek tengah, pelatih timnas Jerman justru memanggil Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, dan Malick Thiaw. Meskipun kembali tidak dipanggil, Ginter tetap berharap bisa ikut serta di Piala Dunia: "Masih ada peluang dan semuanya belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Sejauh yang saya dengar, keputusan ini belum final."
Dalam konferensi pers pemanggilan pemain pada Kamis, Nagelsmann juga menyinggung soal Ginter yang tidak dipanggil: "Matze Ginter menjalani musim yang sangat bagus. Kami tidak bisa selalu membawa semua orang dan memberi kesempatan kepada semua, tapi kami berusaha agar banyak yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri. Kereta belum berangkat."
Dalam skuad terbaru Nagelsmann untuk dua pertandingan uji coba melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret), tidak ada satupun pemain dari Freiburg. Rekan setim Ginter, Noah Atubolu, juga absen; sebagai gantinya, pelatih timnas Jerman menominasikan Jonas Urbig dari FC Bayern München sebagai kiper untuk pertama kalinya.
Tim DFB: Skuad Tim Nasional Jerman
Posisi Pemain Klub Kiper Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kiper Alexander Nübel VfB Stuttgart Gawang Jonas Urbig FC Bayern München Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Bek Pascal Groß Brighton & Hove Albion Bek Joshua Kimmich FC Bayern München Bek Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Bek David Raum RB Leipzig Bek Antonio Rüdiger Real Madrid Bek Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Bek Anton Stach Leeds United Bek Jonathan Tah FC Bayern München Bek Malick Thiaw Newcastle United Bek Josha Vagnoman VfB Stuttgart Penyerang Leon Goretzka FC Bayern München Penyerang Serge Gnabry FC Bayern München Penyerang Kai Havertz FC Arsenal Penyerang Lennart Karl FC Bayern München Penyerang Jamie Leweling VfB Stuttgart Penyerang Felix Nmecha Borussia Dortmund Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul Penyerang Kevin Schade FC Brentford Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool Penyerang Nick Woltemade Newcastle United