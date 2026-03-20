Wawancara dengan Julian Nagelsmann "tidak terlalu bagus": Pemain tim nasional yang sudah lama berkarier merasa "kecewa" karena tidak dipanggil DFB

Untuk posisi bek tengah, pelatih timnas Jerman justru memanggil Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, dan Malick Thiaw. Meskipun kembali tidak dipanggil, Ginter tetap berharap bisa ikut serta di Piala Dunia: "Masih ada peluang dan semuanya belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Sejauh yang saya dengar, keputusan ini belum final."

Dalam konferensi pers pemanggilan pemain pada Kamis, Nagelsmann juga menyinggung soal Ginter yang tidak dipanggil: "Matze Ginter menjalani musim yang sangat bagus. Kami tidak bisa selalu membawa semua orang dan memberi kesempatan kepada semua, tapi kami berusaha agar banyak yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri. Kereta belum berangkat."

Dalam skuad terbaru Nagelsmann untuk dua pertandingan uji coba melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret), tidak ada satupun pemain dari Freiburg. Rekan setim Ginter, Noah Atubolu, juga absen; sebagai gantinya, pelatih timnas Jerman menominasikan Jonas Urbig dari FC Bayern München sebagai kiper untuk pertama kalinya.