Wawancara dengan Julian Nagelsmann "tidak terlalu bagus": Pemain tim nasional yang sudah lama berkarier merasa "kecewa" karena tidak dipanggil DFB

Matthias Ginter dari SC Freiburg sekali lagi tidak masuk dalam skuad tim nasional Jerman — dan tentu saja ia merasa kecewa.

"Saya telah menelepon pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pada hari Selasa," kata Ginter pada Kamis malam setelah SC Freiburg lolos ke perempat final Liga Europa berkat kemenangan telak 5-1 pada leg kedua melawan KRC Genk. "Seperti yang kita ketahui hari ini, percakapan itu tidak berjalan dengan baik. Ini bukanlah keputusan yang tidak adil, melainkan keputusan yang bersifat olahraga. Meski demikian, hal ini tetap mengecewakan."

  • Ginter masuk dalam skuad juara Piala Dunia 2014 dan hingga saat ini telah tampil dalam 51 pertandingan internasional. Penampilannya yang terakhir terjadi pada Juni 2023 di bawah asuhan Hansi Flick, tak lama sebelum Nagelsmann mengambil alih jabatan. "Saya telah bekerja di bawah berbagai pelatih dan tentu saja saya paham betul soal struktur dan perilaku pertahanan," kata Ginter. 

    Pemain berusia 32 tahun ini menjalani musim yang stabil bersama Freiburg dan bahkan memberikan kontribusi di lini serang. Dalam 39 penampilan di pertandingan resmi, ia mencetak tiga gol dan lima assist. Saat melawan Genk, Ginter dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dengan dua poin.

    • Iklan
    Julian Nagelsmann: "Belum terlambat"

    Untuk posisi bek tengah, pelatih timnas Jerman justru memanggil Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, dan Malick Thiaw. Meskipun kembali tidak dipanggil, Ginter tetap berharap bisa ikut serta di Piala Dunia: "Masih ada peluang dan semuanya belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Sejauh yang saya dengar, keputusan ini belum final." 

    Dalam konferensi pers pemanggilan pemain pada Kamis, Nagelsmann juga menyinggung soal Ginter yang tidak dipanggil: "Matze Ginter menjalani musim yang sangat bagus. Kami tidak bisa selalu membawa semua orang dan memberi kesempatan kepada semua, tapi kami berusaha agar banyak yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri. Kereta belum berangkat." 

    Dalam skuad terbaru Nagelsmann untuk dua pertandingan uji coba melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret), tidak ada satupun pemain dari Freiburg. Rekan setim Ginter, Noah Atubolu, juga absen; sebagai gantinya, pelatih timnas Jerman menominasikan Jonas Urbig dari FC Bayern München sebagai kiper untuk pertama kalinya.

  • Tim DFB: Skuad Tim Nasional Jerman

    PosisiPemainKlub
    KiperOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KiperAlexander NübelVfB Stuttgart
    GawangJonas UrbigFC Bayern München
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    BekPascal GroßBrighton & Hove Albion
    BekJoshua KimmichFC Bayern München
    BekAleksandar PavlovicFC Bayern München
    BekDavid RaumRB Leipzig
    BekAntonio RüdigerReal Madrid
    BekNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    BekAnton StachLeeds United
    BekJonathan TahFC Bayern München
    BekMalick ThiawNewcastle United
    BekJosha VagnomanVfB Stuttgart
    PenyerangLeon GoretzkaFC Bayern München
    PenyerangSerge GnabryFC Bayern München
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal
    PenyerangLennart KarlFC Bayern München
    PenyerangJamie LewelingVfB Stuttgart
    PenyerangFelix NmechaBorussia Dortmund
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    PenyerangKevin SchadeFC Brentford
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United
