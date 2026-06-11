Wataru Endo mundur dari skuad Piala Dunia Jepang & PENSUN dari tim nasional akibat cedera, sementara bintang Liverpool itu mengeluarkan pernyataan yang menyentuh hati

Meskipun merasa sangat kecewa karena harus absen dari ajang sepak bola terbesar, Endo tetap fokus pada masa depan bersama tim nasional Jepang. Ia menyatakan keyakinan yang sangat besar terhadap para pemain yang tersisa dan mengajak seluruh bangsa untuk bersatu mendukung tim saat mereka bersiap menghadapi tantangan di Amerika Utara dan Tengah.

Gelandang tersebut menambahkan: "Tim saat ini benar-benar tim yang luar biasa. Saya yakin mereka akan mengatasi segala rintangan dan menunjukkan hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dengan kampanye ini, saya akan pensiun dari tim nasional. Jadi mulai sekarang, saya akan mendukung tim nasional Jepang sebagai salah satu penggemar. Saat tim nasional Jepang memenangkan Piala Dunia pasti akan tiba suatu hari nanti. Mari kita percaya akan hal itu dan mendukung mereka bersama-sama. Dan mari kita satukan kekuatan Jepang sebagai satu kesatuan agar momen itu tiba di turnamen ini - semuanya, mari kita hadapi Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah bersama-sama!! Semuanya, berikan yang terbaik yang kalian miliki."