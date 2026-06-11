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Wataru Endo mundur dari skuad Piala Dunia Jepang & PENSUN dari tim nasional akibat cedera, sementara bintang Liverpool itu mengeluarkan pernyataan yang menyentuh hati
Mimpi buruk cedera mengakhiri harapan Endo di turnamen ini
Gelandang Liverpool itu telah berjuang melawan waktu sejak mengalami cedera kaki serius saat bertanding di Liga Premier melawan Sunderland di Stadium of Light pada bulan Februari lalu. Cedera tersebut secara efektif mengakhiri musimnya di kompetisi domestik, karena ia menghabiskan bulan-bulan terakhir musim ini dengan menonton dari pinggir lapangan sambil menjalani rehabilitasi intensif.
Ada secercah harapan ketika Endo masuk dalam skuad awal Jepang untuk turnamen tersebut, dan ia bahkan kembali ke skuad pertandingan Liverpool sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan saat imbang 1-1 dengan Brentford pada hari terakhir musim ini. Namun, setelah bergabung dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional di Nashville, Tennessee, menjadi jelas bahwa pemain berusia 33 tahun itu tidak cukup fit untuk bersaing di level tertinggi, yang menyebabkan ia harus mundur dari turnamen tersebut.
- Getty Images Sport
Pensiun dari tim nasional telah dikonfirmasi
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Endo mengaitkan kabar pengunduran dirinya akibat cedera dengan pengumuman bahwa ia akan pensiun sepenuhnya dari sepak bola internasional. Setelah menjadi pilar penting di lini tengah dan pemimpin di ruang ganti, mantan pemain Stuttgart ini menegaskan bahwa kariernya membela negaranya telah berakhir lebih awal.
Endo merilis pernyataan yang menyentuh hati menyusul berita tersebut: "Seperti yang telah diumumkan, saya akan mundur dari skuad Piala Dunia. Sejak cedera, saya telah melakukan segala yang saya bisa hingga saat ini, jadi saya tidak menyesal sama sekali. Tentu saja, ada rasa frustrasi karena tidak bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia ini, tetapi lebih dari itu, saya bangga dengan bagaimana kami telah tumbuh bersama sejak Piala Dunia Qatar - saya sebagai kapten, memimpin tim ini dan mengubah tujuan kami untuk 'memenangkan Piala Dunia' menjadi sesuatu yang dapat kami katakan sebagai hal yang biasa."
Pesan terakhir seorang kapten untuk Jepang
Meskipun merasa sangat kecewa karena harus absen dari ajang sepak bola terbesar, Endo tetap fokus pada masa depan bersama tim nasional Jepang. Ia menyatakan keyakinan yang sangat besar terhadap para pemain yang tersisa dan mengajak seluruh bangsa untuk bersatu mendukung tim saat mereka bersiap menghadapi tantangan di Amerika Utara dan Tengah.
Gelandang tersebut menambahkan: "Tim saat ini benar-benar tim yang luar biasa. Saya yakin mereka akan mengatasi segala rintangan dan menunjukkan hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dengan kampanye ini, saya akan pensiun dari tim nasional. Jadi mulai sekarang, saya akan mendukung tim nasional Jepang sebagai salah satu penggemar. Saat tim nasional Jepang memenangkan Piala Dunia pasti akan tiba suatu hari nanti. Mari kita percaya akan hal itu dan mendukung mereka bersama-sama. Dan mari kita satukan kekuatan Jepang sebagai satu kesatuan agar momen itu tiba di turnamen ini - semuanya, mari kita hadapi Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah bersama-sama!! Semuanya, berikan yang terbaik yang kalian miliki."
- Getty Images Sport
Pemain pengganti telah dipilih untuk Blue Samurai
Dengan Endo yang secara resmi tidak lagi masuk dalam skuad, staf kepelatihan Jepang bergerak cepat untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Shuto Machino, gelandang Borussia Mönchengladbach, telah dipanggil secara resmi untuk menggantikan Endo dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain. Meskipun Machino membawa kualitas yang berbeda bagi tim, hilangnya pengalaman dan kepemimpinan Endo merupakan pukulan telak bagi susunan taktis Jepang.
Jepang berada di Grup F untuk Piala Dunia, bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia. Endo, yang telah mengoleksi 73 caps internasional untuk Samurai Blue, akan membawa pengalaman turnamen yang sangat penting bagi skuad. Dia sebelumnya tampil dalam empat pertandingan selama Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana perjalanan mengesankan Jepang akhirnya terhenti di babak 16 besar setelah kekalahan menyakitkan melalui adu penalti dari Kroasia.