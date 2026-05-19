Waspadalah, Ryan Reynolds! Debut film Erling Haaland terungkap - striker Man City itu mendapatkan peran yang sempurna

Haaland, mesin pencetak gol Manchester City, akan membawa bakatnya ke Hollywood. Haaland telah menandatangani kontrak untuk debut filmnya dalam 'ViQueens', sebuah film animasi yang akan datang yang disutradarai oleh Harald Zwart.

Dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai casting paling tepat dalam sinema modern, pemain berusia 25 tahun ini akan mengisi suara untuk karakter Viking yang juga bernama Haaland. Film ini digambarkan sebagai film komedi petualangan animasi yang berlatar belakang “dunia gadis-gadis pejuang yang tak kenal takut, fjord yang membeku, dan mitologi Jalur Sutra.”

Dengan tinggi 6'5" dan rambut pirang panjang yang menjadi ciri khasnya, Haaland sering dibandingkan dengan seorang pejuang mitologi Norse oleh para penggemar dan pakar, sehingga langkahnya memasuki dunia 'ViQueens' ini merupakan perkembangan yang wajar bagi merek globalnya.



