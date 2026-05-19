Waspadalah, Ryan Reynolds! Debut film Erling Haaland terungkap - striker Man City itu mendapatkan peran yang sempurna
Panggilan audisi yang paling ditunggu-tunggu
Haaland, mesin pencetak gol Manchester City, akan membawa bakatnya ke Hollywood. Haaland telah menandatangani kontrak untuk debut filmnya dalam 'ViQueens', sebuah film animasi yang akan datang yang disutradarai oleh Harald Zwart.
Dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai casting paling tepat dalam sinema modern, pemain berusia 25 tahun ini akan mengisi suara untuk karakter Viking yang juga bernama Haaland. Film ini digambarkan sebagai film komedi petualangan animasi yang berlatar belakang “dunia gadis-gadis pejuang yang tak kenal takut, fjord yang membeku, dan mitologi Jalur Sutra.”
Dengan tinggi 6'5" dan rambut pirang panjang yang menjadi ciri khasnya, Haaland sering dibandingkan dengan seorang pejuang mitologi Norse oleh para penggemar dan pakar, sehingga langkahnya memasuki dunia 'ViQueens' ini merupakan perkembangan yang wajar bagi merek globalnya.
Ikon Viking yang sesungguhnya
Sutradara Harald Zwart, yang dikenal lewat karyanya dalam film 'The Karate Kid' dan 'The Mortal Instruments', mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan merekrut striker paling ditakuti di Liga Premier. “Sebagai seorang pembuat cerita asal Norwegia yang sedang menggarap petualangan Viking untuk penonton global, kehadiran Haaland di ViQueens terasa sangat menggembirakan,” kata Zwart kepada The Hollywood Reporter.
Dia menambahkan: “Erling telah menjadi semacam ikon Viking di dunia nyata di seluruh dunia — kuat, tak kenal takut, dan khas Norwegia. Membawanya ke dalam dunia ini sebagai dirinya sendiri memberikan film ini energi dan keaslian yang tak terduga, yang terasa sangat tepat untuk cerita ini.”
Para penyanyi ternama
Haaland bukanlah satu-satunya nama besar dalam daftar pemain, karena ia bergabung dengan para bintang ternama dari dunia musik dan akting. Penyanyi pop Inggris Rita Ora dan aktris Ella Purnell memimpin proyek ini sebagai Hedvig dan Ingrid, dua gadis pemberontak yang melakukan perjalanan dari Norwegia ke Tiongkok.
Para pemeran pendukungnya termasuk Steve Speirs sebagai Raja Erik, Anton Lesser sebagai saudaranya Lars, dan komedian Alan Carr sebagai juru tulis kerajaan yang dikenal sebagai Bard.
Solveig Langeland, Direktur Pelaksana Sola Media, yakin keterlibatan Haaland akan membawa profil film ini ke level yang lebih tinggi. “Erling Haaland melampaui dunia olahraga – ia adalah tokoh budaya global,” kata Langeland. “Keterlibatannya menghadirkan dimensi menarik lainnya pada film yang sudah memadukan petualangan internasional, humor, dan penceritaan emosional dengan cara yang kami yakini akan beresonansi dengan penonton di mana pun.”
Perpindahan ke Hollywood
Sementara Haaland mengikuti jejak para ikon sepak bola yang beralih ke dunia film, 'ViQueens' menandai langkah serius 'Cyborg' dalam memasuki industri hiburan. Diproduksi oleh Karve Animation, film ini saat ini sedang dalam proses produksi dan diperkirakan akan dirilis pada akhir 2026. Dengan lebih dari 40 juta pengikut di Instagram dan profil global yang menyaingi para elit Hollywood, langkah Haaland ke dunia perfilman merupakan tanda jelas dari daya tarik komersialnya yang luar biasa.
Dampak Haaland di lapangan sudah menjadi legenda. Ia memegang rekor gol terbanyak dalam satu musim di Liga Premier Inggris, dengan mencetak 36 gol pada musim debutnya 2022–23 bersama Manchester City.
Ia juga tetap menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencetak 100 gol, mencapai tonggak sejarah tersebut hanya dalam 105 pertandingan.